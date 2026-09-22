ভিছা অবিহনে মালয়েছিয়া ভ্ৰমণ ! কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰিহে ভিৰ অধিকাংশ ভাৰতীয়ৰ

ভিছা অবিহনে মালয়েছিয়া ভ্ৰমণ ! কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰিহে ভিৰ অধিকাংশ ভাৰতীয়ৰ
৩০ দিনীয়া এই ভিছাবিহীন সুবিধা পৰ্যটন আৰু সামাজিক ভ্ৰমণৰ বাবেহে উপলব্ধ হ’ব ৷
Published : September 22, 2026 at 5:33 PM IST
নতুন দিল্লী: মালয়েছিয়াত বাস কৰা প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰতি ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বিশেষ আহ্বান ৷ মালয়েছিয়া চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ৩০ দিনীয়া এই ভিছাবিহীন সুবিধাৰ জৰিয়তে দেশখনত কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধান নকৰিবলৈ প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে আহ্বান জনাইছে ৷
দেশখনৰ পৰ্যটন খণ্ড আৰু সামাজিক ভ্ৰমণৰ বাবেহে এই সুবিধা উপলব্ধ থাকিব ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপন লাভত কোনো সহায় নহয় বুলি কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
কুৱালালামপুৰস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই আহ্বান জনায় ৷ এক্সত এক পোষ্টৰ জৰিয়তে কাৰ্যালয়ে এই আহ্বান জনাই কয়, ‘‘মালয়েছিয়াত বাস কৰিবলৈ লোৱা প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ সংখ্য়া যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ যিসকলক দেশখনৰ একাধিক ভুৱা এজেণ্টে কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ৷’’
⚠️ Advisory for Indian Nationals Travelling to Malaysia pic.twitter.com/d0GU4el8iK— India in Malaysia (@hcikl) September 22, 2026
পোষ্টটোত লগতে এই কথা কোৱা হৈছে, ‘‘৩০ দিনীয়া ভিছাবিহীন সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি মালয়েছিয়াত ইতিমধ্য়ে বহু ভাৰতীয় উপস্থিত হৈছে ৷ যাৰ ফলত দেশখনত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সংখ্যা আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।’’ কুৱালালামপুৰৰ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে পৰ্যটন ভিছা লৈ মালয়েছিয়া ভ্ৰমণ কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
‘‘বহু ভাৰতীয় নাগৰিকক কৰ্মসংস্থাপনৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি অসাধু এজেণ্টসমূহে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে ভিছাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছতো দেশখনৰ পৰা ঘূৰি নাহে ৷ এয়া দেশখনৰ নিয়মৰ বিপৰীত ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোক শ’লঠেকত পৰে আৰু দোষী সাব্যস্ত হৈ আটক হ’বলৈ বাধ্য হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক কঠোৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মুখামুখি হ’বলগা হয় ৷ এয়া অনুপ্ৰৱেশৰ নিয়মৰ স্পষ্ট উলংঘন ৷ কিয়নো ভাৰতীয় লোকসকলক দেশখনৰ পৰ্যটন আৰু সামাজিক খণ্ডত সংযোজিত হ’বৰ বাবেহে এই ভিছা প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ এই ভিছাৰ ম্যাদ ৩০ দিন বা এমাহ’’ - পোষ্টটোত এই কথাও উল্লেখ আছে ৷
ইয়াৰ লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে, পৰ্যটকসকলে মালয়েছিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ভ্ৰমণ বা প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কীয় যিকোনো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বৈধ নথি-পত্ৰ লগত ৰখা উচিত, যেনে - ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ কনফাৰ্ম টিকট, হোটেল বুকিং, আগমনৰ তিনিদিন পূৰ্ব উলিয়াব পৰা মালয়েছিয়া ডিজিটেল আগমন কাৰ্ড(এমডিএচি) অনলাইনত জমা দিয়া, কমেও ছমাহৰ বৈধতা থকা পাছপ’ৰ্ট ইত্যাদি ৷
ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই ‘ৱৰ্ক পাৰ্মিট’ বা ‘ভিছা উইথ ৰেফাৰেন্স’(ভিডিআৰ) অবিহনে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি মালয়েছিয়া ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কঠোৰতাৰে আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: বিহাৰৰ জুমই কন্য়া নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত