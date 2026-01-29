ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আমেৰিকাৰ সৈতে আলোচনা

ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আমেৰিকাৰ সৈতে আলোচনা
আমেৰিকাৰ সৈতে প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনাত অতি উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতে ।
Published : January 29, 2026 at 10:34 AM IST
নতুন দিল্লী : ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ তেল ক্ৰয় আৰু তাৰ পৰিণতিত আমেৰিকাৰ ভাৰতৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ । এই বিতৰ্কবোৰে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্কত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰো মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে আশাৰ খবৰ । ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনাত অতি উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সমাপ্ত কৰাৰ অন্তিম পৰ্যায়তো নতুন দিল্লীয়ে ইতিবাচক ফলাফলৰ বাবে ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে আলোচনাত অবিৰত গতি বজাই ৰাখিছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে ভাৰতৰ বৃহৎ বাণিজ্য চুক্তিক আমেৰিকাৰ সৈতে বৰ্তমানৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয়, কিয়নো ভাৰতীয় ৰপ্তানিকৰ্তাসকলৰ বাবে আমেৰিকাৰ বজাৰখনো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁলোকে কৈছে । সূত্ৰই জনোৱা মতে আমেৰিকাৰ সৈতে প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বাবে আলোচনাত অতি উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি হৈছে আৰু দুয়োপক্ষই সেইটোত মীমাংসালৈ অহাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে ।
দুয়োপক্ষৰ মাজত যোগাযোগ অব্যাহত আছে আৰু আনকি ইউৰোপীয় সংঘৰ বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনাৰ অন্তিম পৰ্যায়তো ভাৰতীয় বাণিজ্য আলোচনাপন্থীসকলে আমেৰিকাৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বুলি সূত্ৰই জনাইছে । এটা সূত্ৰই কয়, "গতিকে সেই কাম অব্যাহত আছে । আমি ইতিবাচক ফলাফলৰ বাবে আশাবাদী ।"
লগতে জানিব পৰা গৈছে যে অহা সপ্তাহত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ওপৰত এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৱাশ্বিংটনলৈ যাত্ৰা কৰিব । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ'কে ধৰি ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । চীনৰ আধিপত্য থকা আঞ্চলিক সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব (আৰ চি ই পি)ত যোগদান নকৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পৰ্যালোচনা কৰাও সূত্ৰসমূহে নুই কৰিছে ।
ভাৰত আৰু আমেৰিকাই প্ৰস্তাৱিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিক দৃঢ় কৰাৰ বাবে যোৱা বছৰ একাধিক ৰাউণ্ডৰ আলোচনাত মিলিত হৈছিল । কিন্তু যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক কৰকে ধৰি ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত আলোচনাত বাধাৰ সৃষ্টি হয় ।
শুল্কৰ বাহিৰেও আন কেইবাটাও বিষয়ত সম্পৰ্কত বাধা আহিছিল । বিগত বৰ্ষৰ মে' মাহত ভাৰত-পাকিস্তান সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ দাবী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ নতুন প্ৰব্ৰজন নীতিকে ধৰি ট্ৰাম্পৰ দাবীও অন্যতম আছিল । ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘই দুই বিলিয়নৰো অধিক লোকৰ বজাৰ সৃষ্টিৰ বাবে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৱাশ্বিংটনৰ শুল্ক নীতিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ব্যাঘাতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি বহুতে প্ৰকাশ কৰিছে । সূত্ৰই জনোৱা মতে মঙলবাৰে ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আলোচনাত আমেৰিকাৰ ওপৰত কোনো পক্ষই এটাও বিষয় উল্লেখ কৰা নাছিল ।
ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তিখন নিশ্চিতভাৱে ৱান-আপমেনশ্বিপ বা যিকোনো ধৰণৰ মনোভাৱেৰে কৰা হোৱা নাই বুলি সূত্ৰসমূহে কয় আৰু এইটো নহয় যে এই চুক্তিখন যে অন্যান্য চুক্তিসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব । বৰ্তমানৰ বিশ্ব বাণিজ্য পৰিৱেশৰ উদ্ধৃতি দি সূত্ৰসমূহে কয়, "ইউৰোপীয় সংঘলৈ আমাৰ ৰপ্তানিৰ মূল্য ৭৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ, আমেৰিকালৈ ৮৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ । গতিকে ই আমাৰ বাবে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বজাৰ ।" সূত্ৰসমূহে লগতে কয় যে এম এফ এন ভিত্তিক বিশ্ব ব্যৱসায় সংস্থা (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) অভিমুখী ব্যৱস্থাটোৱে মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বাণিজ্যিক অংশীদাৰসকলে প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
সূত্ৰটোৱে কয় যে ভাৰতে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপ দুয়োখনতে ৰপ্তানি বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিব কাৰণ দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ । সূত্ৰটোৱে লগতে কয়, "আমি দেখিছোঁ যে ই দুয়োটা ঠাইতে বৃদ্ধি পাব লাগে কাৰণ ইয়াৰ পিছত সেইটোৱে নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব, যিয়ে অধিক উৎপাদনৰ সৃষ্টি কৰিব । ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে বিশ্বৰ জিডিপিৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশ অংশ গ্ৰহণ কৰিব, ইউৰোপীয় সংঘলৈ ভাৰতীয় ৰপ্তানিৰ ৯৯ শতাংশৰ ওপৰত শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ লগতে ইউৰোপীয় সংঘৰ ভাৰতলৈ ৰপ্তানিৰ ৯৭ শতাংশতকৈ অধিক শুল্ক কৰ্তন কৰা হ'ব ।
ইউৰোপীয় সংঘই অনুমান কৰিছে যে এই চুক্তিৰ ফলত ইউৰোপীয় ৰপ্তানিকৰ্তাসকলৰ বাৰ্ষিক শুল্ক ৪ বিলিয়ন ইউৰো পৰ্যন্ত কৰ্তন হ'ব । ভাৰতীয় খণ্ড যেনে বস্ত্ৰ, পোছাক, চামৰাৰ সামগ্ৰী, হস্তশিল্প, জোতা আৰু সাগৰীয় সামগ্ৰীয়ে এই এফ টি এৰ পৰা লাভৱান হোৱাৰ বিপৰীতে ইউৰোপে ৱাইন, অটো ম'বাইল, ৰাসায়নিক আৰু ঔষধ আদিৰ ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ সন্মিলনে নাগৰিকক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিব: ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কোষ্টা