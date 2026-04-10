ভাৰত-আমেৰিকা সহযোগিতাৰ আন এক অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি

ভাৰত-আমেৰিকা সহযোগিতাৰ আন এক অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি
দুয়োখন দেশে পেক্স চিলিকাৰ অধীনত এআই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজকে ধৰি বহল অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সংযোগৰ অধীনত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মত হয় ।
Published : April 10, 2026 at 12:00 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বৃহস্পতিবাৰে পেক্স চিলিকাৰ অধীনত এআই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজকে ধৰি বহল অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সংযোগৰ অধীনত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মত হয় । বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ বৈদেশিক সচিব জেকব এছ হেলবাৰ্গৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত আমেৰিকাত ভাৰতীয় দূতাবাসে কয়, "বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ সচিব জেকব হেলবাৰ্গৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । তেওঁলোকে পেক্স চিলিকাৰ অধীনত সহযোগিতা আৰু এআই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজকে ধৰি বহল অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সংযোগসমূহ আগুৱাই নিবলৈ সন্মত হয় ।"
Foreign Secretary @VikramMisri engaged in dialogue with leading thought leaders in Washington D.C.’s strategic community on the current state and future trajectory of India–U.S. bilateral ties.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 9, 2026
They also discussed ongoing geopolitical developments and their implications for… pic.twitter.com/gpyKoF84e7
ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এ আই ইমপেক্ট ছামিটৰ সময়ত ভাৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে পেক্স চিলিকাত যোগদান কৰি নতুন দিল্লী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । পেক্স চিলিকা হৈছে যোগান শৃংখলৰ প্ৰতিটো স্তৰত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু সমন্বিত ব্যৱস্থাৰ মাধ্যম ।
Foreign Secretary Vikram Misri met with Under Secretary of State for Political Affairs Allison Hooker @UnderSecStateP.— India in USA (@IndianEmbassyUS) April 9, 2026
They took stock of the 🇮🇳-🇺🇸 bilateral agenda since the Foreign Office Consultations held in December last year. Also shared assessments on recent developments… pic.twitter.com/hdMUn1w8Il
বিশেষকৈ বাণিজ্য আৰু প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক পৰ্যালোচনাৰ বাবে ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিছে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে ।
Foreign Secretary Vikram Misri had a productive meeting with U.S. Under Secretary of State for Economic Affairs Jacob Helberg @UnderSecE. They agreed to take forward cooperation under Pax Silica and the broader economic and technology engagements, including in AI and critical… pic.twitter.com/lCKPWpETxx— India in USA (@IndianEmbassyUS) April 9, 2026
বৃহস্পতিবাৰে মিশ্ৰীয়ে থিংক টেংকৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতেও ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক আৰু চলি থকা ভূ-ৰাজনৈতিক উন্নয়ন আৰু বিশ্ব শক্তি, খাদ্য আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে মতবিনিময় কৰে ।
During his ongoing visit, Foreign Secretary Shri Vikram Misri called on Secretary of State Marco Rubio @SecRubio today.— India in USA (@IndianEmbassyUS) April 10, 2026
We look forward to deepening our engagement in these important sectors and much more to strengthen the 🇮🇳-🇺🇸 Comprehensive Global Strategic Partnership.… https://t.co/kXaLNEQYaS
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই বৈঠকৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : AI India Impact Summit 2026: ভাৰতৰ বৃহৎ পদক্ষেপ; দেশত প্ৰৱেশ কৰিলে Pax Silica ই