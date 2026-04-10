ভাৰত-আমেৰিকা সহযোগিতাৰ আন এক অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি

দুয়োখন দেশে পেক্স চিলিকাৰ অধীনত এআই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজকে ধৰি বহল অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সংযোগৰ অধীনত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মত হয় ।

Foreign Secretary Vikram Misri meets US Secretary of State Marco Rubio and US Ambassador to India Sergio Gor during his three day visit to Washington
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 12:00 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বৃহস্পতিবাৰে পেক্স চিলিকাৰ অধীনত এআই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজকে ধৰি বহল অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সংযোগৰ অধীনত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মত হয় । বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ বৈদেশিক সচিব জেকব এছ হেলবাৰ্গৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত আমেৰিকাত ভাৰতীয় দূতাবাসে কয়, "বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ সচিব জেকব হেলবাৰ্গৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । তেওঁলোকে পেক্স চিলিকাৰ অধীনত সহযোগিতা আৰু এআই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজকে ধৰি বহল অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সংযোগসমূহ আগুৱাই নিবলৈ সন্মত হয় ।"

ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এ আই ইমপেক্ট ছামিটৰ সময়ত ভাৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে পেক্স চিলিকাত যোগদান কৰি নতুন দিল্লী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । পেক্স চিলিকা হৈছে যোগান শৃংখলৰ প্ৰতিটো স্তৰত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু সমন্বিত ব্যৱস্থাৰ মাধ্যম ।

বিশেষকৈ বাণিজ্য আৰু প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক পৰ্যালোচনাৰ বাবে ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিছে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে মিশ্ৰীয়ে থিংক টেংকৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতেও ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক আৰু চলি থকা ভূ-ৰাজনৈতিক উন্নয়ন আৰু বিশ্ব শক্তি, খাদ্য আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে মতবিনিময় কৰে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই বৈঠকৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

