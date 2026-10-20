মুম্বাই উপস্থিত মাৰ্কো ৰুবিঅ’, ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত এছ জয়শংকৰৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা

মুম্বাই উপস্থিত মাৰ্কো ৰুবিঅ’, ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত এছ জয়শংকৰৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা
ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ ।
Published : October 20, 2026 at 7:58 PM IST
মুম্বাই: ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ উদ্দেশ্যে মঙলবাৰে মুম্বাইত উপস্থিত হয় আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ ৷ তেওঁ ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় । এই বৈঠকত ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ আৰু ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীও বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ।
মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিবৰ কনভয়ে প্ৰথমে ঐতিহাসিক গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়াত উপস্থিত হয় আৰু তাতেই তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাবিছে ।
LIVE: U.S. Secretary Marco Rubio Interacts With Press at Taj Memorial in Mumbai https://t.co/w6ijxi7v8o— ANI (@ANI) October 20, 2026
ইয়াৰ পিছতে ৰুবিঅ’ই মুম্বাইৰ বিখ্যাত তাজমহল পেলেচ হোটেলৰ ভিতৰত অৱস্থিত তাজ মেম’ৰিয়েলত মাল্যাৰ্পণেৰে ২৬/১১ ত সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হোৱা নিৰীহ লোকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
মুম্বাইত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই দুয়োখন দেশৰ বহু প্ৰত্যাশিত বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত এক অতি ইতিবাচক সংকেত প্ৰদান কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘যিমানদূৰলৈকে বাণিজ্য চুক্তিৰ কথা আহিছে, যদিও বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে আলোচনা নকৰে, আমি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা আৰু মই এই বিষয়টো তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ । আমি এই চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ অতি ওচৰ চাপিছোঁ । এতিয়া মাত্ৰ কেইটামান সৰু সৰু কথাহে চূড়ান্ত কৰিবলৈ বাকী আছে, যিটো অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব । আমি আশা কৰিছো যে এই চুক্তিৰ কথা অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিম আৰু স্বাক্ষৰ কৰা হ'ব ।’’
ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় অব্যাহত ৰখাৰ সন্দৰ্ভত মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই ভাৰতৰ কৌশলক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছিল । ইয়াক বুদ্ধিমান পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতে বাৰে বাৰে নিজৰ শক্তি পৰ্টফলিঅ'ৰ বৈচিত্ৰৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, যিটো এটা অতি বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত । কোনো দেশৰ বাবে এৰাতিতে এই কাম কৰাটো সহজ নহয়, কিন্তু ভাৰতে এই দিশত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু আমি ভাৰতৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ উৎস দেখি আনন্দিত হৈছো ।’’
#WATCH | Maharashtra: Along with CM Devendra Fadnavis, US Secretary of State Marco Rubio visits the iconic Gateway of India in Mumbai. US Ambassador Sergio Gor is also with them. https://t.co/q705Y6XdGR— ANI (@ANI) October 20, 2026
বিশ্ব শক্তিৰ চাহিদা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ ভাৰতক ‘শোধনকাৰী মহাশক্তি’ বুলি অভিহিত কৰে ।
ৰুবিঅ'ই কয়, ‘‘ভাৰতৰ গধুৰ খাৰুৱা তেল শোধন কৰাৰ প্ৰচণ্ড ক্ষমতা আছে । ভেনিজুৱেলাৰ তেলৰ বজাৰত আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে । ভেনিজুৱেলাত ইতিমধ্যেই ভাৰতৰ বাবে তেলৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ।’’
ভেনিজুৱেলাত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজক উৎপাদন আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব নেকি বুলি সোধাত তেওঁ কয়, ‘‘আমি তেওঁলোকৰ সৈতে এই বিষয়ে পূৰ্বেও কথা পাতিছোঁ । আমি চাবলৈ ওলাইছোঁ যে বৰ্তমানৰ বাধাসমূহ কি আৰু তাত কি নতুন সুযোগ আছে । ৰিলায়েন্স হৈছে এনে এটা কোম্পানী যাৰ ইতিমধ্যে ভেনিজুৱেলাত উপস্থিতি আছে আৰু তেওঁলোকৰ শোধন ক্ষমতা ব্যতিক্ৰমী । অৱশ্যে নিষেধাজ্ঞাৰ সৈতে জড়িত কিছুমান বাধা থাকিব পাৰে, যাৰ মাজেৰে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব ।’’
ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক গভীৰ হৈ অহাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই কয় যে ভাৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ আৰু সৰ্বাধিক জনবহুল দেশ ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: EAM Dr S Jaishankar meets US Secretary of State, Marco Rubio. US Ambassador Sergio Gor and Foreign Secretary Vikram Misri were also present. https://t.co/WfcyEtKmqp— ANI (@ANI) October 20, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে চলিত বৰ্ষত চাৰিবাৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিছে । ভাৰত আমেৰিকাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰ । ভাৰতো কোৱাডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য আৰু আমাৰ বাবে এক শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদাৰ । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমেৰিকাৰ বিষয়া হিচাপে আমি ভাৰত ভ্ৰমণৰ সংখ্যা যথেষ্ট নহয় । আমি ইয়ালৈ অধিক সঘনাই ভ্ৰমণ কৰাটো প্ৰয়োজন ।’’
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যৰ লগতে মুম্বাইত ড৹ এছ জয়শংকৰৰ সৈতে হোৱা বৈঠকে দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যক নতুন গতি প্ৰদান কৰাই নহয় শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এক শক্তিশালী আৰু ব্যৱহাৰিক অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিব ।
লগতে পঢ়ক: বিজয় দশমী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুভেচ্ছা