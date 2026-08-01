ETV Bharat / bharat

বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু নাৱিকক আক্ৰমণ নকৰিব ! ইৰাণলৈ ভাৰতৰ আহ্বান

ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে ইৰাণ-ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ ৷

ATTACKS ON INDIAN SHIPS
ইৰাণ আৰু ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীদ্বয় (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 12:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ বাণিজ্যিক জাহাজত ইৰাণৰ আক্ৰমণ ৷ এই আক্ৰমণত বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ ধ্বংস হোৱাৰ উপৰিও কেইবাজনো নাৱিকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ সেয়া কিছুদিন পূৰ্বৰ কথা ৷ এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ মাজত হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ৷

ভাৰতে শুকুৰবাৰে ইৰাণক কোনো কাৰণতে বাণিজ্যিক জাহাজ অথবা নাৱিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰিবলৈ অনুৰোধ ব্যক্ত কৰে । ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচীক নতুন দিল্লীয়ে যিকোনো দেশে এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিলে গৰিহণা দিয়া বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ আৰাঘচীৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত জয়শংকৰে এই কথা কয় ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰে সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘আমি অঞ্চলটোত চলি থকা সংঘাতৰ বিষয়টোত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছো ৷ কোনো কাৰণতে যাতে বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু সামুদ্ৰিক কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰে, সেই কথাত আমি জোৰ দিছো ৷ যিকোনো দেশে এনেধৰণৰ কোনো আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে ভাৰতে গৰিহণা দিয়ে ।’’

মন্ত্ৰী জয়শংকৰে লগতে কয় যে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু চলি থকা আলোচনা সন্দৰ্ভত ইৰাণৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত ।ভাৰতে সদায় আলোচনা আৰু কূটনীতিক সমৰ্থন কৰে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

উল্লেখ্য যে, ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে দুয়োগৰাকী বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ মাজত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ।হৰমুজ প্ৰণালীত বাণিজ্যিক জাহাজৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ভাৰতে পূৰ্বৰে পৰা তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাত অৱগত কৰে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতত ১০ জন নাৱিককে ধৰি ১৬ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭৫ জন লোক আহত হৈছে ।

মন্ত্ৰী সিঙে কয়, ‘‘২০২৬ চনত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ১০ জন নাৱিককে ধৰি ১৬ জন ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ এই সংখ্যা চৌদি আৰবত এজন, কুৱেইটত দুজন, ওমানত ৮ জন, ইৰাকত এজন আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত ৪ জন ৷ লগতে (সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত ৩২ জন, ওমানত ২৪ জন, কাটাৰত ৪ জন, কুৱেইটত ১৩ জন আৰু চৌদি আৰব আৰু ইজৰাইলত এজনকে ধৰি ৭৫ জন ভাৰতীয় আহত হৈছে ।’’ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় ৷

আনহাতে, বিগত জুন মাহত এটা শক্তি খণ্ডৰ চৌহদত সংঘটিত বিস্ফোৰণ আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰি সিঙে কয়, ‘‘এয়া আক্ৰমণ নহ’লেও কিন্তু কাটাৰৰ ৰাছ লাফান গেছ প্ৰকল্পত সংঘটিত এক দুৰ্ঘটনাত ১২ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছিল ।’’

লগতে পঢ়ক: জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা : ইটাভাটাত কৰ্মৰত শ্ৰমিক নিহত

TAGGED:

ইৰাণ আমেৰিকাৰ উত্তেজনা
ইৰাণ ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী
হৰমুজ প্ৰণালী
ইটিভি ভাৰত অসম
ATTACKS ON INDIAN SHIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.