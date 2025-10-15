ETV Bharat / bharat

আজিৰে পৰা আমেৰিকালৈ পুনৰ ডাক সেৱা আৰম্ভ ভাৰতৰ

ডি ডি পি (ডেলিভাৰড ডিউটী ​​পেইড) আৰু যোগ্যতাসম্পন্ন পাৰ্টী সেৱাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে গ্ৰাহকৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত চাৰ্জ আৰোপ নকৰে বুলি ডাক বিভাগে কয় ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 6:08 PM IST

নতুন দিল্লী : ইণ্ডিয়া পোষ্ট অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ডাক বিভাগে ১৫ অক্টোবৰ, বুধবাৰৰ পৰা আমেৰিকালৈ সকলো শ্ৰেণীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাক সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰিব । মঙলবাৰে জাৰি কৰা এক চৰকাৰী বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ । ডাক বিভাগে কয় যে আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰু সীমা সুৰক্ষাৰ (চি বি পি) নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ভাৰতৰ পৰা আমেৰিকালৈ ডাকযোগে প্ৰেৰণ কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত নতুন শুল্ক নিয়মৰ অধীনত ঘোষিত চালান মূল্যৰ ৫০ শতাংশ ফ্লেট হাৰত প্ৰযোজ্য ।

এক চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "ডাক বিভাগে ২০২৫ চনৰ ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ সকলো শ্ৰেণীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাক সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছে ।"

ইণ্ডিয়া পোষ্টে জনোৱা মতে, আমেৰিকা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা কাৰ্যবাহী আদেশ ১৪৩২৪ৰ পিছত ২২ আগষ্টৰ অফিচ মেমোৰেণ্ডামৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকালৈ ডাক সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।

ইণ্ডিয়া পোষ্টে কয়, "আমদানি শুল্ক সংগ্ৰহ আৰু প্ৰেৰণৰ বাবে আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰু সীমা সুৰক্ষাই (চি বি পি) প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন নিয়ন্ত্ৰণমূলক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে এই নিলম্বনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।" অৱশ্যে কুৰিয়াৰ বা বাণিজ্যিক চালানৰ দৰে ডাক সামগ্ৰীৰ ওপৰত কোনো অতিৰিক্ত কৰ বা পণ্য-নিৰ্দিষ্ট শুল্ক আৰোপ কৰা নহয় বুলিও ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "এই অনুকূল শুল্কৰ গাঁথনিয়ে ৰপ্তানিকাৰকৰ বাবে সামগ্ৰিক ব্যয়ৰ বোজা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰে । যাৰ ফলত ডাক বিভাগটো এম এছ এম ই, শিল্পী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আৰু ই-কমাৰ্চ ৰপ্তানিকাৰকৰ বাবে অধিক সুলভ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক লজিষ্টিক বিকল্প হৈ পৰে ।" ডি ডি পি (ডেলিভাৰড ডিউটী পেইড) আৰু যোগ্যতাসম্পন্ন পাৰ্টী সেৱাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে গ্ৰাহকৰ পৰা কোনো অতিৰিক্ত চাৰ্জ আৰোপ নকৰে বুলি ডাক বিভাগে কয় ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "ডাক শুল্ক অপৰিৱৰ্তিত থাকিব, যাৰ দ্বাৰা এইটো সুনিশ্চিত হ'ব যাতে ৰপ্তানিকাৰকসকলে সংশোধিত আমেৰিকাৰ আমদানিৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মানি চলি সুলভ মূল্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডেলিভাৰীৰ হাৰৰ পৰা লাভৱান হৈ থাকে । এই ব্যৱস্থা সামৰ্থ্যৱান হৈ থকা, এম এছ এম ইক সমৰ্থন কৰা আৰু ডাক চেনেলৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰপ্তানিক গতি প্ৰদানৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :সপ্তমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত ভাৰত
লগতে পঢ়ক :চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছত আমিষ আহাৰৰ পাৰ্টী; নিলম্বিত অধ্যক্ষ

POSTAL SERVICES
INDIA POST
POSTAL DEPARTMENT
ইটিভি ভাৰত অসম
DEPARTMENT OF POSTS

