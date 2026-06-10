ETV Bharat / bharat

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে আয়োজন কৰিব ৱ'ৰ্ল্ড চাৰ্কুলাৰ ইক'নমী ফ'ৰাম

WCEF2026ৰ আয়োজন ফিনলেণ্ডৰ উদ্ভাৱনী পুঁজি ছিত্ৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে (CPCB) যৌথভাৱে কৰিছে ।

World Circular Economy Forum
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে আয়োজন কৰিব ৱ'ৰ্ল্ড চাৰ্কুলাৰ ইক'নমী ফ'ৰাম (ANI)
author img

By ANI

Published : June 10, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : চলিত বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষিণ এছিয়াত অনুষ্ঠিত হ’ব ৱ'ৰ্ল্ড চাৰ্কুলাৰ ইক'নমী ফ'ৰাম (World Circular Economy Forum, WCEF) । এই অনুষ্ঠানটো ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । এই বিশ্ব মঞ্চৰ দশম সংস্কৰণে সম্পদৰ অভাৱত ভুগি থকা বিশ্বৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষ্যৰে চাৰ্কুলাৰ অৰ্থনীতি (circular economy) সমাধানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰতক শীৰ্ষস্থানত ৰাখিব ।

চৰকাৰী ৱেবছাইট অনুসৰি, WCEF2026ৰ আয়োজন ফিনলেণ্ডৰ উদ্ভাৱনী পুঁজি ছিত্ৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে (CPCB) যৌথভাৱে কৰিছে । ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াব ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ে (MoEFCC), সমন্বয়ক হিচাপে থাকিব গুজৰাট চৰকাৰ আৰু বিশ্ব তথা ভাৰতীয় অংশীদাৰৰো সহযোগিতা থাকিব ।

"Circular economy: Transition for people and prosperity বিষয়বস্তুৰ অধীনত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াত সমগ্ৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়, ব্যৱসায়ী আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলক একত্ৰিত কৰি বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু সম্পদৰ দক্ষতাক আগবঢ়াই নিয়াৰ দিশত কাম কৰিব ।

ফিনলেণ্ডৰ উদ্ভাৱনী পুঁজি ছিত্ৰাৰ গ্ল’বেল চাৰ্কুলাৰ ইক'নমী প্ৰ'গ্ৰেমৰ সঞ্চালক কাৰি হাৰ্লেভিয়ে কয়, "পশ্চিমীয়া দেশ আৰু গ্ল'বেল: উভয়তে বিভিন্ন অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে সম্পদৰ পৰ্যাপ্ততা নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । বৰ্তমানৰ বিশ্ব সংঘাতৰ মাজতে বিশ্বৰ বহু ঠাইত জীৱন-যাপনৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে । একে সময়তে আমাৰ আধুনিক অৰ্থনীতিৰ ভিত্তিত প্ৰচলিত ৰৈখিক অৰ্থনীতিয়ে (linear economy) বিপুল পৰিমাণৰ সম্পদj অপচয় কৰে ।"

ছিত্ৰা হৈছে WCEF-ৰ প্ৰৱৰ্তক । WCEFৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰা ডাচ ফাউণ্ডেশ্যন ‘Circle Economy’-ৰ মতে, বিশ্বই বছৰি প্ৰায় ৩০ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ লোকচান কৰে, কাৰণ প্ৰচলিত ৰৈখিক অৰ্থনৈতিক আৰ্হিৰ অধীনত সম্পদসমূহ বহুলাংশে মাত্ৰ এবাৰহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আয়োজকসকলে কয় যে ভাৰতে নিজৰ মিছন লাইফ (পৰিৱেশৰ বাবে জীৱনশৈলী) পদক্ষেপৰ জৰিয়তে বহনক্ষম জীৱনশৈলীৰ প্ৰসাৰৰ বাবে বিশ্বজনীন প্ৰচেষ্টাৰ নেতৃত্ব দিছে । লগতে 3R (Reduce, Reuse and Recycle) আৰু স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দৰে কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চাৰ্কুলাৰ অৰ্থনীতিৰ নীতিসমূহো আগুৱাই লৈ গৈছে ।

আশা কৰা হৈছে যে WCEF2026 বৃহৎ মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা চাৰ্কুলাৰ সমাধান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে, বিশ্ব অংশীদাৰিত্বক আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু চাৰ্কুলাৰ অৰ্থনীতিৰ অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতৰ নেতৃত্বাধীন স্থিতিক সুদৃঢ় কৰিবৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব । এই কাৰ্যসূচীত দুদিনীয়া মূল ফ'ৰাম, সহযোগীসকলে আয়োজন কৰা দুদিনীয়া এক্সেলেটৰ ছেছন আৰু ভাৰত তথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা অহা চাৰ্কুলাৰ অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত উদ্ভাৱনসমূহক প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা এক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ’ব ।

আয়োজকসকলে এই কথাও ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক্সেলেটৰ ছেছন আৰু প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে মুকলি আহ্বানো ঘোষণা কৰা হয় । এই ফ'ৰামৰ কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষ সন্দৰ্ভত অহা সপ্তাহত WCEF-ৰ ৱেবছাইটত (WCEF2026.com) ঘোষণা কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :ৰিলায়েন্স-মেটাই নিৰ্মাণ কৰিব নবীকৰণযুক্ত শক্তিচালিত এআই ডাটা চেণ্টাৰ, ক'ত হ'ব এই অভিলাষী প্ৰকল্প ?

TAGGED:

INDIA TO HOST WCEF
WCEF
10TH WCEF
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD CIRCULAR ECONOMY FORUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.