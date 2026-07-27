ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতলৈ ভাৰতৰ চমন : বাণিজ্যিক জাহাজত চলোৱা আক্ৰমণত ভাৰতীয়ৰ মৃত্যুৰ বিৰোধিতা
ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলা যুদ্ধৰ সময়ত ইউক্ৰেইনে চলোৱা ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ ফলত এমভি অমৰ্ফি নামৰ বাণিজ্যিক জাহাজখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ৷
Published : July 27, 2026 at 7:15 PM IST
নতুন দিল্লী: যোৱা সপ্তাহত কৃষ্ণ সাগৰত এখন বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণত এজন ভাৰতীয় নাৱিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ নাৱিকগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত সোমবাৰে ভাৰতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আলেকজেণ্ডাৰ পলিচচুকলৈ চমন জাৰি কৰে ৷
এম ভি অমৰ্ফি নামৰ জাহাজখনত থকা নাৱিকজনৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । খবৰ অনুসৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে জাহাজখনত ইউক্ৰেইনে ড্ৰোণ আক্ৰমণ চলাইছিল ৷
ভাৰতীয় ফৰৱাৰ্ড নাৱিক সংঘই মৃত নাৱিকজনক জাহাজখনৰ মুখ্য বিষয়া সাগৰ গুপ্তা বুলি চিনাক্ত কৰে । ১০ জনীয়া ক্ৰুৰ মাজৰ আন দুজন ভাৰতীয় সম্প্ৰতি সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে ।
এক বিবৃতিত মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘মন্ত্ৰালয়ে এই কাণ্ডক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বাণিজ্যিক জাহাজ চলোৱাৰ সময়ত হোৱা এনে আক্ৰমণক কঠোৰভাৱে গৰিহণা দিছে । ইয়াৰোপৰি সামুদ্ৰিক নৌ পৰিবহণৰ সুৰক্ষা, জাহাজ চলোৱাৰ স্বাধীনতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ওপৰত এই আক্ৰমণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে ।’’
ইয়াৰোপৰি বিবৃতিটোত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে বাণিজ্যিক জাহাজক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা সন্দৰ্ভত ইউক্ৰেইনৰ বিষয়াসকলৰ ওচৰত ভাৰতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰদূতক অনুৰোধ কৰা হৈছিল ৷ যিবোৰ কাৰ্যই নিৰীহ তথা সাধাৰণ নাগৰিক আৰু সামুদ্ৰিক কৰ্মীসকলৰ জীৱনলৈ সংকট নমাই আনে, তেনেবোৰ কাৰ্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু ইয়াক এৰাই চলিব লাগিব বুলি ভাৰতে কৈছিল । শেহতীয়াকৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা নাৱিকগৰাকী ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতত নিহত হোৱা পঞ্চমজন ভাৰতীয় নাৱিক ।
বিগত ১৯ জুলাইত নিহত দহজন নাৱিকৰ ভিতৰৰ চাৰিজনেই আছিল ভাৰতীয় ৷ এমভি গ’ল্ডেন লিঅ’ নামৰ মালবাহী জাহাজখন ওডেছা বন্দৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাত এজন ভাৰতীয়ৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰিছিল ।
ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াই চলোৱা বুলি দাবী কৰা এই আক্ৰমণত চাৰিজন ভাৰতীয় নাগৰিকক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ৰাছিয়াৰ চাৰ্জডি এফেয়াৰ্ছ ভ্লাদিমিৰ লাডানভক দেশলৈ মাতি আনিছিল । ভাৰতে ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰতীয় নাৱিকক হত্যা কৰাৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ ওচৰত একেধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল ।
এফএছইউআইয়ে জনোৱা মতে, এমভিএজিএন ৰাগনাৰত ৰাছিয়াৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা আন দুজন ভাৰতীয় নাগৰিক ক্ৰমে চন্দ্ৰৰাম দুবে আৰু দীপক কুমাৰ গুপ্তা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । ইউক্ৰেইনৰ জলৰাশিৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে চাৰিজন ভাৰতীয়কে ধৰি ৯ জনীয়া সদস্য় থকা জাহাজখনত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল ।
ইউক্ৰেইন আৰু ইৰাণৰ লগত জড়িত সংঘাতৰ বাবে ভাৰতীয় নাৱিকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়া সময়ত দুবাৰকৈ হোৱা সংঘাতত কমেও ১৭ জন নাৱিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । সমগ্ৰ বিশ্বত বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় ৩ লাখৰো অধিক ভাৰতীয় নাৱিকে কাম কৰি আছে ।
বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ে জাহাজ কোম্পানীসমূহক হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰাৰ বাবে কোনো নতুন ভাৰতীয় জোৱান নিয়োগ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়েও ২৬ জুলাইত এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰি ভাৰতীয় নাৱিক আৰু সামুদ্ৰিক কৰ্মীসকলক কৃষ্ণ সাগৰ আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ জলসীমাত চলাচল কৰা বাণিজ্যিক জাহাজত কৰ্মসংস্থাপন গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বিপদৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।
লগতে পঢ়ক: খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৫.৫৮ % হ্ৰাস; এতিয়া ভাৰতত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল সস্তা হ'বনে ?