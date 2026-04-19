হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতীয় জাহাজত গুলীচালনা; ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব দিল্লীৰ

হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতীয় জাহাজত গুলীচালনা; ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব দিল্লীৰ
আমেৰিকাই যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘন কৰাৰ অভিযোগত ইৰাণে পুনৰ বন্ধ কৰিলে হৰমুজ প্ৰণালী । ভাৰতীয় জাহাজৰ ওপৰতো গুলীচালনা ।
Published : April 19, 2026 at 1:38 PM IST
নতুন দিল্লী: হৰমুজ প্ৰণালীক লৈ পুনৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ আধাৰত প্ৰণালী মুকলি কৰা হৈছিল । কিন্তু আমেৰিকাৰ নৌসেনাই ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত অৱৰোধমূলক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰখাৰ বাবে ইৰাণে পুনৰ হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিয়ে । কেৱল এয়াই নহয় প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা একাংশ জাহাজক লক্ষ্য কৰি ইৰাণৰ অস্ত্ৰ সজ্জিত জাহাজে আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে ।
ইয়াৰ মাজতে হৰমুজ প্ৰণালীত খাৰুৱা তেল কঢ়িয়াই অনা দুখন ভাৰতীয় জাহাজক লক্ষ্য কৰি ইৰাণে গুলীচালনা কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । যাৰ ফলত জাহাজ দুখনে গতিপথ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ইৰাণৰ এইধৰণৰ কাৰ্যত ভাৰতে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এই ঘটনাৰ পিছতে নতুন দিল্লীত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব কৰা হৈছে আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মহম্মদ ফতালীৰ ওচৰত বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু নাৱিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইৰাণে ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত অভিমুখী কেইবাখনো জাহাজৰ নিৰাপদ যাতায়তৰ সুবিধা কৰি দিছিল । ইৰাণৰ দূতৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত বৈদেশিক সচিবে তেওঁক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ উদ্বেগ ইৰাণ কৰ্তৃপক্ষৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে ভাৰত অভিমুখী জাহাজৰ নিৰাপদ যাত্ৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও ভাৰতে আহ্বান জনায় ।
জাহাজ ট্ৰেকাৰ 'TankerTrackers.com'য়ে পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডে চলোৱা গুলীচালনাৰ পিছত হৰমুজ প্ৰণালীত দুখন ভাৰতীয় জাহাজে পথ সলনি কৰিবলগীয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে ৬ সপ্তাহ পূৰ্বে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতে টেহৰাণে বিশ্বৰ বাণিজ্যৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিছিল । ইৰাণৰ এই পদক্ষেপৰ ফলত তেলৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু তাৰ মাজতে কূটনৈতিক সফল আলোচনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইৰাণে ভাৰত অভিমুখী জাহাজৰ বাবে প্ৰণালী মুকলি কৰি দিছিল । আনকি বিগত কেইবাটাও সপ্তাহত কেইবাখনো জাহাজ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহি ভাৰত পাইছিল ।
