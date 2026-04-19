হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতীয় জাহাজত গুলীচালনা; ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব দিল্লীৰ

আমেৰিকাই যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘন কৰাৰ অভিযোগত ইৰাণে পুনৰ বন্ধ কৰিলে হৰমুজ প্ৰণালী । ভাৰতীয় জাহাজৰ ওপৰতো গুলীচালনা ।

A cargo ship is pictured off coast city of Fujairah, in the Strait of Hormuz in the northern Emirate on February 25, 2026
হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতীয় জাহাজত গুলীচালনা (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 1:38 PM IST

নতুন দিল্লী: হৰমুজ প্ৰণালীক লৈ পুনৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ আধাৰত প্ৰণালী মুকলি কৰা হৈছিল । কিন্তু আমেৰিকাৰ নৌসেনাই ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত অৱৰোধমূলক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰখাৰ বাবে ইৰাণে পুনৰ হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিয়ে । কেৱল এয়াই নহয় প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা একাংশ জাহাজক লক্ষ্য কৰি ইৰাণৰ অস্ত্ৰ সজ্জিত জাহাজে আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে ।

ইয়াৰ মাজতে হৰমুজ প্ৰণালীত খাৰুৱা তেল কঢ়িয়াই অনা দুখন ভাৰতীয় জাহাজক লক্ষ্য কৰি ইৰাণে গুলীচালনা কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । যাৰ ফলত জাহাজ দুখনে গতিপথ সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ইৰাণৰ এইধৰণৰ কাৰ্যত ভাৰতে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এই ঘটনাৰ পিছতে নতুন দিল্লীত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব কৰা হৈছে আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মহম্মদ ফতালীৰ ওচৰত বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু নাৱিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইৰাণে ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত অভিমুখী কেইবাখনো জাহাজৰ নিৰাপদ যাতায়তৰ সুবিধা কৰি দিছিল । ইৰাণৰ দূতৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত বৈদেশিক সচিবে তেওঁক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ উদ্বেগ ইৰাণ কৰ্তৃপক্ষৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে ভাৰত অভিমুখী জাহাজৰ নিৰাপদ যাত্ৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও ভাৰতে আহ্বান জনায় ।

জাহাজ ট্ৰেকাৰ 'TankerTrackers.com'য়ে পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডে চলোৱা গুলীচালনাৰ পিছত হৰমুজ প্ৰণালীত দুখন ভাৰতীয় জাহাজে পথ সলনি কৰিবলগীয়া হয় ।

উল্লেখ্য যে ৬ সপ্তাহ পূৰ্বে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতে টেহৰাণে বিশ্বৰ বাণিজ্যৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিছিল । ইৰাণৰ এই পদক্ষেপৰ ফলত তেলৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু তাৰ মাজতে কূটনৈতিক সফল আলোচনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইৰাণে ভাৰত অভিমুখী জাহাজৰ বাবে প্ৰণালী মুকলি কৰি দিছিল । আনকি বিগত কেইবাটাও সপ্তাহত কেইবাখনো জাহাজ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহি ভাৰত পাইছিল ।

লগতে পঢ়ক :

আমেৰিকাক সকীয়নি প্ৰদানেৰে ইৰাণে পুনৰ বন্ধ কৰিলে হৰমুজ প্ৰণালী

হৰমুজ প্ৰণালী
ইজৰাইল ইৰাণ যুদ্ধ
ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব
ইটিভি ভাৰত অসম
