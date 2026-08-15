২০৩৬ চনৰ অলিম্পিকৰ বাবে ভাৰত শক্তিশালী দাবীদাৰ : লালকিল্লাত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

২০৩৬ চনৰ অলিম্পিকৰ বাবে ভাৰত শক্তিশালী দাবীদাৰ : লালকিল্লাত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
২০৩০ চনত ভাৰতত আয়োজন হ'ব কমনৱেলথ গেমছ আৰু ২০৩৬ চনত অলিম্পিক আয়োজনৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৷
Published : August 15, 2026 at 3:42 PM IST
নতুন দিল্লী : ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰি কয় যে, ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবে ভাৰত প্ৰবল দাবীদাৰ ৷
সেয়ে এই মেগা ইভেণ্টত দেশৰ যাতে শক্তিশালী উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ আজিৰ পৰাই ৫ৰ পৰা ১৫ বছৰ বয়সৰ প্ৰতিভা সম্ভাৱনা খেলুৱৈক চিনাক্ত কৰিবলৈ দেশজোৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "...We have resolved our aspiration to host the 2036 Olympic Games in India. However, looking ahead to 2036, in all those sporting disciplines where India does not compete today, where India fails to qualify, and the events that have… pic.twitter.com/aGR2pxE8Mr— IANS (@ians_india) August 15, 2026
তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত লগতে কয়,"২০১৪ চনত আৰম্ভ হোৱা চৰকাৰৰ ফ্লেগশ্বিপ টাৰ্গেট অলিম্পিক প’ডিয়াম আঁচনিখনে খেলুৱৈসকলক সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিছে । খেলো ইণ্ডিয়া গেমছে হওক, ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ হওক, বিচ গেমছ হওক, শীতকালীন গেমছ হওক বা ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণেই হওক, ক্ৰীড়া চিকিৎসাই হওক, ক্ৰীড়া পুষ্টিয়েই হওক সকলোতে ভাৰতে বৃহৎ গতিৰে আগবাঢ়িছে ।"
অলিম্পিক আয়োজনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত হৈছে আৰু আমি ২০৩৬ চনত অলিম্পিক আয়োজক হোৱাৰ বাবে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছো । আমি ২০৩০ চনত কমনৱেলথ গেমছ চমুকৈ চিডব্লিউজি আয়োজন কৰিম । অলিম্পিকত প্ৰায় ৪০ টা শাখা আছে, প্ৰায় ৩৫০ টা ইভেণ্ট । দুখৰ বিষয় যে আমাৰ খেলুৱৈ এই ইভেণ্টবোৰৰ কমেও দুই তৃতীয়াংশতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা নাই ৷ কাৰণ আমি আনকি যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈও সক্ষম হোৱা নাই।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে ২০৩৬ চনত আমাৰ কমেও তিনি-চাৰিটা ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ থাকিব লাগে । আমি ৫ৰ পৰা ১৫ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে দেশজুৰি প্ৰতিভাৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছো যাতে দেশৰ প্ৰতিটো চুকতে সম্ভাৱনা চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় । তেওঁলোকে বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ হ'বলৈ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব । ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ দৌৰতো আছো ৷"
লগতে পঢ়ক:স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : Gen-Z লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ উপহাৰ, বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিং আৰু AI স্কিল পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা