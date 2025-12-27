ETV Bharat / bharat

সিন্ধু জলচুক্তিৰ অচলাৱস্থাৰ মাজতে জম্মু-কাশ্মীৰত দুলহস্তী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিছে ভাৰতে

প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ’লে জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাই ১০৯৩.১১ মিলিয়ন ইউনিট হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

Dulhasti power project JK
চেনাব নদীৰ ওপৰত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ফাইল ফটো (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : December 27, 2025 at 9:06 AM IST

শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ দুলহস্তী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ে পৰিৱেশ অনুমোদন লাভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত পাকিস্তানৰ সৈতে সিন্ধু জলচুক্তি (আই ডব্লিউ টি) স্থগিত ৰখাৰ মাজতে এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ পথ মুকলি হৈছে ।

যোৱা ১৯ ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ৰ ৪৫ সংখ্যক বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন সমিতিৰ পৰা এই অনুমোদন লাভ কৰা হৈছে । কিষ্টৱাৰ জিলাৰ চেনাব নদীৰ ওপৰত ৩২০০ কোটিৰো অধিক ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ২৬০ মেগাৱাটৰ নদী প্ৰকল্পটো । এই অনুমোদনে প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ বাবে নিবিদাৰ পথো মুকলি কৰিব ।

উল্লেখ্য যে, ২২ এপ্ৰিলৰ পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতে সিন্ধু জলচুক্তি (আই ডব্লিউ টি) স্থগিত ৰখাৰ সময়তে চেনাবৰ জলবিদ্যুৎ সম্ভাৱনাক ব্যৱহাৰ কৰাত পুনৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । কিন্তু প্ৰকল্পটোৱে চুক্তিৰ বিধানৰ পৰিমাপ অনুসৰণ কৰিছে বুলি এটা চৰকাৰী নথিত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

২৫ গৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱা পহলগাম আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতে চলোৱা অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত ভাৰতে জলবিদ্যুতৰ বাবে অনুমোদন প্ৰদানৰ কাম দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প চেনাব নদীৰ ওপৰত ১৮৫৬ মেগাৱাট শক্তিৰ সাৱালকোট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো মুকলি কৰা হয় । ১৯৬০ চনত ইয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও ইয়াক লৈ পাকিস্তানৰ আপত্তিৰ বাবে চাৰি দশকৰো অধিক সময় ই স্থবিৰ হৈ আছিল ।

১৯৬০ চনৰ আই ডব্লিউ টিয়ে ভাৰতক ৰবি, বিয়াছ আৰু সুটলেজ নদী আৰু পাকিস্তানক সিন্ধু, চেনাব আৰু ঝিলামৰ (পশ্চিমৰ নদী) ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ দিছিল আৰু ভাৰতক পশ্চিম নদীৰ পানীৰ সীমিত ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দিছিল ।

দুলহস্তী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে ২০০৭ চনত নেশ্যনেল হাইড্ৰ’পাৱাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ (এন এইচ পি চি) দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা দুলহস্তী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ (পৰ্যায় I ৩৯০ মেগাৱাট) সম্প্ৰসাৰণ । ২০২১ চনৰ জানুৱাৰী মাহত এন এইচ পি চি লিমিটেডে ৪০ বছৰৰ বাবে নিৰ্মাণ, মালিকানা, পৰিচালনা আৰু স্থানান্তৰ (বি অ' অ’ টি) ভিত্তিত দুলহস্তী পৰ্যায়-II কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে ।

এই প্ৰকল্পটোৱে বৰ্তমানৰ পৰ্যায়-I বান্ধ আৰু জলাশয় ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ৩.৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হেডৰেচ সুৰংগ আৰু ১৩০ মেগাৱাটৰ দুটা ইউনিটেৰে সজ্জিত মাটিৰ তলৰ শক্তিকে ধৰি নতুন আন্তঃগাঁথনিও উত্থাপন কৰিব । পৰিৱেশ প্ৰভাৱ মূল্যায়ন অধ্যয়নৰ বাবে কৰা এক অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে এই সম্প্ৰসাৰণত অতিৰিক্ত শক্তি উৎপাদনৰ সুবিধাৰ বাবে ২১৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ টেইলৰেচ সুৰংগও আছে ।

ই সম্পূৰ্ণ হ’লে জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব আৰু ১০৯৩.১১ মিলিয়ন ইউনিট উৎপাদন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ৩,৩৬০ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে ৩,০৫২ মেগাৱাট নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু ২,৪৪৯ মেগাৱাট পৰিকল্পনাৰ পৰ্যায়ত আছে ।

