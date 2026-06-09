‘ফিটনা আল-হিন্দুস্তান’ কি ? ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰ সন্মুখীন পাকিস্তান
ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত হৰিশ পাৰ্বথানেনীয়ে ‘আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতি’ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ সময়ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে ।
Published : June 9, 2026 at 9:24 AM IST
নিউয়ৰ্ক: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত পাকিস্তানক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা ভাৰতৰ ৷ ইছলামবাদে নিজৰ সীমান্তৰ ভিতৰৰ গোটসমূহক “ফিটনা আল-হিন্দুস্তান” বুলি উল্লেখ কৰাৰ সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰি সোমবাৰে ভাৰতে কয় যে এয়া “ধৰ্মীয় পৰিভাষা ব্যৱহাৰ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা ভুল আৰু মিছা তথ্য ।’’
ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত হৰিশ পাৰ্বথানেনীয়ে ‘আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতি’ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ সময়ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে ।
চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনক কঠোৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি পাৰ্বাথানেনীয়ে কয় যে পাকিস্তানে চৰকাৰী অধিসূচনাৰ জৰিয়তে নিজৰ সীমান্তৰ ভিতৰৰ গোটসমূহক ‘ফিটনা আল হিন্দুস্তান’ বুলি উল্লেখ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াটো, “ধৰ্মীয় পৰিভাষা পৰিধান কৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা ভুল আৰু মিছা তথ্যৰ বাহিৰে আন একো নহয় ।’’
যোৱা বছৰ পাকিস্তান চৰকাৰে বেলুচিস্তান প্ৰদেশত চলি থকা সকলো সন্ত্ৰাসবাদী গোট আৰু সংগঠনক আনুষ্ঠানিকভাৱে ‘ফিটনা আল হিন্দুস্তান’ বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ তেওঁলোকে কোনো প্ৰমাণ নিদিয়াকৈয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে এই সংগঠনসমূহে ভাৰতৰ নিৰ্দেশত সন্ত্ৰাসবাদত লিপ্ত হৈছিল ৷ পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ।
পাৰ্বথানেনীয়ে ইয়াক “পাকিস্তানৰ ভিতৰত থকা ঘৃণাৰ সংগঠিত কাৰখানাৰ ফল বুলি অভিহিত কৰিছে, যিয়ে তেওঁলোকৰ নাগৰিকসকলক ভাৰতৰ স্থায়ী শত্ৰু কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে, যাতে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ স্থায়ী কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু মূল ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ পৰা নাগৰিকসকলক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, “২৭ সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনীৰ জৰিয়তে সামৰিক বাহিনীয়ে কৰা বাস্তৱিক অভ্যুত্থান ইয়াৰ শেহতীয়া প্ৰকাশ মাথোঁ ।” ভাৰতীয় দূতগৰাকীয়ে যোৱা বছৰ পাকিস্তানৰ সংসদে সাংবিধানিক সংশোধনী গৃহীত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, য’ত প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী (চিডিএফ) পদ সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা আছিল । ইয়াৰ পিছত ফিল্ড মাৰ্শ্বাল অসীম মুনিৰক পাকিস্তানৰ প্ৰথম চিডিএফ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকত ভাৰতীয় দূতে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে কৰা সামৰিক বিমান আক্ৰমণৰ অভিযানকো তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে, যাৰ ফলত আফগানিস্তানৰ বহু সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু আৰু দুখ-কষ্ট হৈছে বুলি দিল্লীয়ে কয় ।
"মই পুনৰ কওঁ, হত্যাকাণ্ডক সামৰিক অভিযান হিচাপে সাজ-পোছাক পিন্ধালে অপৰাধী দোষমুক্ত নহয় । সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা, অক্ষম আৰু অনাথ কৰি তোলাটো সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নহয় ।" পাৰ্বথানেনীয়ে কয় ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু ইছলামিক ঐক্যৰ উচ্চ নীতি মানি চলি পবিত্ৰ ৰমজান মাহত নিৰ্দয়ভাৱে বিমান আক্ৰমণ চলোৱাটো ভণ্ডামিৰ সৰ্বোত্তম উদাহৰণ বুলিও তেওঁ কয় । ভাৰতীয় দূতগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে চুবুৰীয়া দেশক দোষাৰোপ কৰাটো এটা পুৰণি পাকিস্তানী অভ্যাস । বিশ্বক প্ৰতাৰণা কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টা বিফল হ’ব ।’’
লগতে পঢ়ক: উত্তপ্ত তীখাই জীৱন্তে প্ৰাণ ল’লে ৮ জন শ্ৰমিকৰ, ক’ত এই ভয়ংকৰ ঘটনা?