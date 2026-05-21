‘‘সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহ জবাবদিহি হ’ব লাগিব’’; UNSC-ত পাকিস্তানক সমালোচনা ভাৰতৰ
আফগানিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত পাকিস্তানক সমালোচনা কৰে ভাৰতে ৷
Published : May 21, 2026 at 11:36 AM IST
নতুন দিল্লী : বৰ্তমানেও পাকিস্তানে বহু আইন উলংঘা কৰি আছে ৷ এই অভিযোগ ভাৰতৰ ৷ সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা, সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত পাকিস্তানক কঠোৰ ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰে ।
নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰ্ষিক ইউএনএছচি(UNSC)ৰ মুকলি বিতৰ্কত “সশস্ত্ৰ সংঘাতত অসামৰিক লোকৰ সুৰক্ষা”ৰ ওপৰত ভাষণ দিয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি হৰিশ পাৰ্বথানেনীয়ে ৷ তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ ধাৰাবাহিক ভাবুকিৰ বাবে গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈ আছে ।
"ভাৰতে দশক দশক ধৰি এনে ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হৈ আহিছে । সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকতা, আশ্ৰয় বা সমৰ্থন কৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহ জবাবদিহি হ'ব লাগিব ।" এই বুলিও কয় পাৰ্বথানেনীয়ে ৷
পাৰ্বথানেনীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিশ্বজুৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে ভাবুকি হৈ আহিছে আৰু কোনো কাৰণ বা অভিযোগে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে ইচ্ছাকৃত আক্ৰমণৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ কয় ।
ভাৰতেও ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা পুনৰ প্ৰকাশ কৰি কয় যে সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ সময়ত সাধাৰণ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিয়াটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিষয় হৈ আছে ।
- ২০২৫ চনত সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হ্ৰাস
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি ভাৰতীয় দূতে যুদ্ধক্ষেত্ৰত প্ৰাণ আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰি উল্লেখ কৰে যে একেৰাহে তিনি বছৰ বৃদ্ধিৰ পিছত ২০২৫ চনত ৰেকৰ্ড কৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে । ২০২৫ চনত বিশ্বৰ ২০টা সশস্ত্ৰ সংঘাতত ৩৭,০০০ৰো অধিক সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।
তেওঁ কয় যে অব্যাহত থকা সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু, স্থানচ্যুতি, জটিল আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস আৰু চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসা কৰ্মী আৰু মানৱীয় কৰ্মীসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ গভীৰভাৱে উদ্বেগজনক বিষয় হৈয়ে আছে ।
পাৰ্বথানেনীয়ে লগতে কয় যে সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ পক্ষসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইনক সন্মান জনোৱাৰ লগতে নিৰাপদ আৰু বাধাহীন মানৱীয় প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
ড্ৰ’ণৰ অপব্যৱহাৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ
জনবসতিপূৰ্ণ চহৰ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু স্বায়ত্তশাসিত ব্যৱস্থাকে ধৰি ক্ষেপণাস্ত্ৰ, বোমা, ড্ৰ’ণ আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
হৰিশ পাৰ্বথানেনীয়ে কয় যে চহৰ অঞ্চলত বিস্ফোৰক অস্ত্ৰ নিয়োগ কৰিবলৈ ড্ৰ’ণৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ধাৰাটো বিশেষভাৱে চিন্তনীয় হৈ পৰিছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ অনাকাংক্ষিত ক্ষতি ৰোধ কৰিবলৈ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।
- পাকিস্তানক সমালোচনা
ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতবৰ্ষই দশক দশক ধৰি সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হৈ আহিছে, যিয়ে আঞ্চলিক শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । তেওঁ জোৰ দি কয় যে যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰই সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকতা, আশ্ৰয় দিয়ে বা সমৰ্থন কৰে, সেইবোৰ ৰাষ্ট্ৰক জবাবদিহি কৰিব লাগিব ।
সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদে বিশ্বজুৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে অন্যতম গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । কোনো কাৰণ বা অভিযোগেই সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ইচ্ছাকৃতভাৱে আক্ৰমণৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ।
- আফগানিস্তানৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি
আফগানিস্তানত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ (United Nations Assistance Mission in Afghanistan চমুকৈ UNAMA) সহায়ক অভিযানৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ অভিযোগ কৰে যে সীমা অতিক্ৰম কৰি সশস্ত্ৰ হিংসাৰ ফলত আফগানিস্তানত বৃহৎ সংখ্যক নাগৰিকৰ মৃত্যু আৰু আহত হোৱাৰ বাবে পাকিস্তানী সামৰিক বাহিনী দায়ী ।
ভাৰতীয় দূতগৰাকীয়ে আফগানিস্তানত পাকিস্তানে সংঘটিত কৰা বৰ্বৰতা উদঙাই দিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাহায্য অভিযান (UNAMA)ৰ নথি দাখিল কৰে । UNAMA ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৬ চনৰ প্ৰথম তিনিমাহত পাকিস্তানৰ সেনাই সীমা অতিক্ৰম কৰি সংঘটিত কৰা সশস্ত্ৰ হিংসাৰ ফলত আফগানিস্তানত ৭৫০ জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু আৰু আহত হোৱাৰ তথ্য নথিভুক্ত কৰা হৈছে, ইয়াৰে অধিকাংশ ঘটনা বিমান আক্ৰমণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ।
UNAMA-ৰ তথ্য মতে, আফগানিস্তানত নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ ৯৫ টা কাণ্ডৰ ভিতৰত ৯৪ টা কাণ্ডৰ কাৰণ পাকিস্তানী নিৰাপত্তা বাহিনী বুলি কয় UNAMA-ই।
- চিকিৎসালয়ত বিমান আক্ৰমণ
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কাবুলত সংঘটিত হোৱা কথিত আক্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাৰতীয় দূতগৰাকীয়ে কয়, “বিশ্বই পাহৰা নাই যে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহত, শান্তি, প্ৰতিফলন আৰু দয়াৰ সময়ত পাকিস্তানে কাবুলৰ ওমিড নিচা চিকিৎসালয়ত বৰ্বৰ বিমান আক্ৰমণ চলাইছিল ।”
তেওঁ লগতে কয় যে UNAMA-ৰ মতে, এই কাপুৰুষ আৰু অবিবেচক হিংসাত্মক কাৰ্যৰ ফলত ২৬৯ জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১২২ জন লোক আহত হৈছিল, যিটো সুবিধা সামৰিক লক্ষ্য হিচাপে কোনো কাৰণতে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি ।
পাৰ্বথানেনীয়ে আৰু অভিযোগ কৰে যে তাৰাৱীহৰ সন্ধিয়াৰ নামাজৰ ঠিক পিছতেই, ৰোগীয়ে মছজিদৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণ । কোনো কাৰণতে চিকিৎসালয় সামৰিক লক্ষ্য হ’ব নোৱাৰে বুলি ভাৰতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
ভাৰতীয় দূতগৰাকীয়ে আফগানিস্তানত হিংসাৰ ফলত হোৱা স্থানচ্যুতিৰ কথাও উল্লেখ কৰি কয় যে UNAMA-ই মূল্যায়ন কৰিছে যে আফগান সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে সীমা অতিক্ৰম কৰি সশস্ত্ৰ হিংসাৰ বাবে ৯৪ হাজাৰৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে ।
- ১৯৭১ চনৰ অপাৰেশ্ব’ন
ভাৰতে পাকিস্তানৰ ভণ্ডামিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে যিখন দেশে নিজৰ জনসাধাৰণক বোমা বিস্ফোৰণ আৰু গণহত্যা কৰে, সেইখন দেশৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰি । তেওঁ কয় যে ১৯৭১ চনত অপাৰেশ্ব’ন চাৰ্চলাইটৰ সময়ত পাকিস্তানে নিজৰ সেনাই ৪ লাখ মহিলা নাগৰিকক গণহত্যা-গণধৰ্ষণৰ পদ্ধতিগত অভিযান অনুমোদন জনাইছিল ।
এনে অমানৱীয় আচৰণে পাকিস্তানে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৰ্থতা লুকুৱাবলৈ দশক দশক ধৰি চলা প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰে । আজি সমগ্ৰ বিশ্বই আস্থা, আইন, নৈতিকতাৰ পৰা বঞ্চিত পাকিস্তানৰ অপপ্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাইছে ।
- নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আহ্বান
ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী ৰাষ্ট্ৰদূত হৰিশ পাৰ্বথানেনীয়ে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বাৰ্ষিক মুকলি বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি সশস্ত্ৰ সংঘাতত সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত মন্তব্য কৰে ।
ভাষণত পাৰ্বথানেনীয়ে জোৰ দি কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইনৰ প্ৰতি সন্মান পুনৰুদ্ধাৰ আৰু নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজে সামূহিকভাৱে কাম কৰিব লাগিব, জবাবদিহিতা শক্তিশালী কৰিব লাগিব, মানৱীয় প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰিব লাগিব, চিকিৎসা সেৱা সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, উদীয়মান প্ৰযুক্তিসমূহ দায়িত্বশীলভাৱে পৰিচালিত কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত সাধাৰণ নাগৰিকৰ দুখ-কষ্ট দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।