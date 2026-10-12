সেনাই শাসন, সেনাই আইন ! আইনৰ শাসনক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক এথেকেচনি ভাৰতৰ
পাকিস্তানে জনপ্ৰিয় দলক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত বাধা, সামৰিক আদালতৰে সাধাৰণ নাগৰিকক শাস্তি প্ৰদান, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ মুখ বন্ধ কৰা আদি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভাৰতে ।
Published : October 12, 2026 at 1:46 PM IST
ৰাষ্ট্ৰসংঘ : আইনৰ শাসন সন্দৰ্ভত পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰসংঘত কৰা মন্তব্যক লৈ ভাৰতে পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । ভাৰতে কয় যে যিখন দেশত “সেনাই শাসন আৰু সেনাই আইন” তেনে ক্ষেত্ৰত ইছলামবাদে 'বক্তৃতা' দিব নোৱাৰে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ষষ্ঠ সমিতিত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আইনৰ শাসন’ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সময়ত পাকিস্তানে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভাৰতীয় স্থায়ী মিছনৰ পৰামৰ্শদাতা আৰ মৈথিলীয়ে কয়, "যি দেশৰ নিজৰ অভিলেখে ইয়াক উপহাস কৰে, সেই দেশৰ পৰা আইনৰ শাসনৰ ওপৰত বক্তৃতা শুনাটো বিদ্ৰুপৰ কথা ।"
পাকিস্তানৰ ২৬ সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনীক ন্যায়িক স্বাধীনতাৰ বাবে “প্ৰকৃত আঘাত” বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয়, "যি ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ সামৰিক শাসকসকলক নিজৰ আদালতৰ পৰিধিৰ পৰা বাহিৰত ৰাখে, সেইখন ৰাষ্ট্ৰই এই কমিটীত আইনৰ শাসনৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ কোনো অৱস্থাত নাই ।"
২৬ সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনে পাকিস্তানৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ গাঁথনি আৰু কাৰ্যকলাপত উল্লেখযোগ্য প্ৰাতিষ্ঠানিক পৰিৱৰ্তনৰ পথ মুকলি কৰি দিয়ে । ইয়াক আইনৰ শাসন আৰু মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা বুলি প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে ।
মৈথিলীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখাৰ সন্দৰ্ভত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে য’ত কোনো চৰকাৰক নিৰ্বাচিত কাৰ্যকাল শেষ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু এজন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীক ইচ্ছাকৃতভাৱে জে'লত ভৰোৱা হৈছে আৰু নিজৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বিৰোধিতা কৰি চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে, সেই শাসন ব্যৱস্থাই “আইনৰ শাসনক উপহাস” কৰি তুলিছে ।
ইয়াৰ উপৰি পাকিস্তানে এটা জনপ্ৰিয় দলক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত বাধা দিয়া, সামৰিক আদালতৰ জৰিয়তে সাধাৰণ নাগৰিকক শাস্তি দিয়া, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ মুখ বন্ধ কৰা আৰু মানৱ অধিকাৰ ভংগ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভাৰতীয় স্থায়ী মিছনৰ পৰামৰ্শদাতাগৰাকীয়ে ।
"মই মোৰ পাকিস্তানী সহকৰ্মীক মাত্ৰ এটা কথা কওঁ: আপোনাৰ মানুহৰ কথা শুনক ।" মৈথিলীয়ে কয় । লগতে এটা বিবৃতিত মৈথিলীয়ে সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ আৰু সংবাদ স্বাধীনতাৰ ওপৰত নিজৰ অভিলেখৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়াস বুলি পাকিস্তানৰ অভিযোগ নাকচ কৰে ।
ভাৰতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰতি কৰা ব্যৱহাৰক লৈ পাকিস্তানে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি নিজৰ আচৰণৰ পৰা “কৌশলগত বিচ্যুতি” বুলিও উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে সংখ্যালঘুৰ জনসংখ্যাৰ শতকৰা হাৰ দেশখন গঠনৰ পিছৰে পৰা অহৰহ সংকুচিত হৈ আহিছে ।
মৈথিলীয়ে পাকিস্তানৰ নতুন বিদেশী সংবাদ মাধ্যমৰ সুবিধা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশিকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে, য’ত ইছলামাবাদ, লাহোৰ আৰু কৰাচীৰ বাহিৰত নিযুক্তিৰ বাবে ‘আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ-পত্ৰ’ৰ প্ৰয়োজন হয় । “আৰু এনে এখন দেশত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ অৱস্থা কি হ’ব পাৰে ?” তেওঁ কয় ।
মৈথিলীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ প্ৰতি কোনো আকৰ্ষণ নাই । তেওঁ লগতে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে ২০২৫ চনৰ মে’ মাহত ভাৰতে পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনি লক্ষ্য কৰি আৰম্ভ কৰা সেন্দূৰ অভিযানক সমৰ্থন কৰি ইয়াক “এটা ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতি উল্লেখযোগ্য, প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আৰু কেন্দ্ৰীভূত সঁহাৰি” বুলি অভিহিত কৰে ।