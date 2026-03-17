ইছলাম'ফ’বিয়াৰ কল্পনাপ্ৰসূত কাহিনী ৰচনাৰ অভিযোগ তুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা ভাৰতৰ

ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘক নিজৰ সময় আৰু সীমিত সম্পদ সমতা, মৰ্য্য়দা আৰু আইনৰ শাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সৰ্বাংগীন সমাজ গঢ়াৰ দিশত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

United Nations
ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি, ৰাষ্ট্ৰদূত হৰিশ পাৰ্বতানেনী (X/@IndiaUNNewYork)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 11:57 AM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী : ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত 'ধৰ্মীয় পৰিচয়ক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ' কৰাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰৱণতাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে সকীয়াই দি কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কোনো এক নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ সকলো ধৰ্মৰ অনুগামীৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বৈষম্য দূৰ কৰিব লাগে ।

ইছলামিক সহযোগিতা সংস্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সভ্যতা মিত্ৰজোঁটৰ যৌথ উদ্যোগত নিউয়ৰ্কত সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইছলাম'ফ’বিয়া প্ৰতিহত দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি হৰিশ পাৰ্বতানেনীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে । উক্ত ভাষণত তেওঁ সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাজনিত বিষয়ক লৈ ভাৰতৰ পশ্চিমীয়া প্ৰতিবেশী দেশখনক পৰোক্ষভাৱে সমালোচনা কৰি কয় যে ধৰ্মৰ নামত হিংসা আৰু ঘৃণাক গৰিহণা দিব লাগে, লাগিলে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰ্মকে লক্ষ্য কৰি নলওক কিয় ।

পবিত্ৰ ৰমজান মাহ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি হৰিশে কয় যে ভাৰতে ধৰ্মীয় বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰত বিশ্বৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰধান ধৰ্মৰ অনুগামীৰ বাসস্থান আৰু ইয়াৰ উপৰি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আৰু শিখ ধৰ্মকে ধৰি চাৰিটা প্ৰধান ধৰ্মৰ জন্মস্থান ।

তেওঁ কয় যে এই দীৰ্ঘদিনীয়া সভ্যতাবাদী পৰম্পৰাৰ বাবেই ভাৰতে ধৰ্মীয় বৈষম্যমুক্ত এখন পৃথিৱীৰ গুৰুত্ব বুজি পায় ।

ভাৰতীয় দৰ্শন 'সৰ্ব ধৰ্ম সমভাব'ৰ কথাও উল্লেখ কৰি হৰিশে কয় যে ই ভাৰতৰ সংবিধানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰক গঢ় দিছে ।

ধৰ্মক ৰাজনীতিকৰণ কৰা উচিত নহয়

ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে সকীয়াই দিয়ে যে ধৰ্মক ৰাজনীতিকৰণ কৰিলে অভিযোগৰ সমাধান নহয় আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিভাজন গভীৰ কৰা নিৰ্বাচিত আৰু মেৰুকৰণকাৰী আখ্যানৰ সৃষ্টিৰ আশংকা থাকে । বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সম্প্ৰসাৰিত বৈষম্যক আওকাণ কৰি কেৱল এটা ধৰ্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গাঁথনিৰ বিৰুদ্ধে সাৱধান হ’বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে হৰিশে কয় যে ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতিক অতিক্ৰম কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ৰাষ্ট্ৰসংঘক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতা সাৰ্বজনীনতা আৰু নিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

এই প্ৰসংগত তেওঁ ১৯৮১ চনৰ সকলো ধৰণৰ অসহিষ্ণুতা আৰু ধৰ্ম বা বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৈষম্য দূৰ কৰাৰ ঘোষণাৰ কথা উল্লেখ কৰি ইয়াক কোনো বিশেষ বিশ্বাসক বিশেষাধিকাৰ নিদিয়াকৈ সকলো ধৰ্মৰ অনুগামীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা সুষম আহিলা বুলি অভিহিত কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে মানৱতাৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান নিহিত হৈ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা, সংঘাত সমাধান, উন্নয়নৰ প্ৰসাৰ আৰু ধৰ্মৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাটোত ।

পশ্চিমীয়া প্ৰতিবেশী দেশ ‘পাকিস্তান’ক তীব্ৰ সমালোচনা ভাৰতৰ

ভাৰতৰ পশ্চিমীয়া প্ৰতিবেশী দেশখনকো সমালোচনা কৰি হৰিশে “ইছলাম'ফ’বিয়াৰ কল্পনাপ্ৰসূত কাহিনী” বিয়পাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰত্যক্ষভাৱে দেশখনৰ নাম নোলোৱাকৈয়ে তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে আহমদিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত কৰা তথাকথিত দমন, আফগান শৰণাৰ্থীক বিতাড়নৰ বাতৰি, পবিত্ৰ ৰমজান মাহত সংঘটিত হোৱা বিমান আক্ৰমণৰ বিষয়ে আৰু কি ক’ব লাগে নেকি ।

তেওঁ কয় যে এনে কাৰ্যই ধৰ্মীয় সংহতিৰ দাবীক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

ভাৰতত থকা মুছলমানৰ সন্দৰ্ভত

ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ভাৰত হৈছে ২০ কোটিৰো অধিক মুছলমানৰ বাসস্থান, যিটো বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক মুছলমান জনসংখ্যাৰ ভিতৰত অন্যতম । তথ্য উল্লেখ কৰি তেওঁ ইছলামিক সহযোগিতা সংস্থাই পাকিস্তানৰ প্ৰৰোচনাত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে “মিছা আৰু ভিত্তিহীন অভিযোগ” উত্থাপন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

"আমাৰ পশ্চিমীয়া প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অস্ত্ৰৰে সজ্জিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা অৰ্গেনাইজেচন অব ইছলামিক ক’অপাৰেচনে মোৰ দেশৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে মিছা আৰু ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে" তেওঁ কয় ।

হৰিশে লগতে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰত বসবাস কৰাকে ধৰি ভাৰতৰ মুছলমানসকলে মুক্তভাৱে নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে । তেওঁ যুক্তি দিয়ে যে এই বিতৰ্কত দেখা পোৱা একমাত্ৰ 'ফ'বিয়া' হৈছে ভাৰতৰ বহুধা সংস্কৃতিৰ সমাজ আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ শান্তিপূৰ্ণ সহৱস্থানৰৰ প্ৰতি শত্ৰুতা । তেওঁ মন্তব্য কৰে, "এনে কথা ভাৰতৰ মৌলিক নীতি-নিয়মৰ বিপৰীত আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু সন্ত্ৰাসবাদী মানসিকতাক প্ৰতিফলিত কৰে, যাক এই দেশে নিজৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰে পৰাই চলাই আহিছে । এইটোৱে প্ৰকৃত বিষয় ।"

সকলো ধৰণৰ ধৰ্মীয় ঘৃণা আৰু হিংসাৰ পৰা মুক্ত এখন বিশ্বৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰি ভাৰতৰ দূতগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘক সমতা, মৰ্যাদা আৰু আইনৰ শাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰতিটো ধৰ্মৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে সৰ্বাংগীন সমাজ গঢ়ি তোলাৰ দিশত নিজৰ সময় আৰু সীমিত সম্পদক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

