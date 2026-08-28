আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ অত্যাধুনিক মিছাইল ছিষ্টেম ক্ৰয়ৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ
দুয়োখন দেশৰ মাজত জেভলিন এণ্টি-টেংক গাইডেড মিছাইল ছিষ্টেমৰ সহ-উৎপাদন সন্দৰ্ভতো অধিক আলোচনা...
Published : August 28, 2026 at 8:11 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতে জেভলিন এণ্টি-টেংক গাইডেড মিছাইল ছিষ্টেম ক্ৰয়ৰ বাবে আমেৰিকাৰ সৈতে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । প্ৰায় ১৬ বছৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অস্ত্ৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
আমেৰিকাৰ দূতাবাসে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, কান্ধত লৈ চলাব পৰা এই ক্ষেপণাস্ত্ৰসমূহ আৰটিএক্স আৰু লকহিড মাৰ্টিনৰ অংশীদাৰিত্বত জেভলিন জয়েণ্ট ভেন্সাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ।
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই চুক্তিয়ে “পাৰস্পৰিকভাৱে উপকাৰী সহ-উৎপাদন আৰু দুয়োখন দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা ঔদ্যোগিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰাৰ অতিৰিক্ত সুযোগ”ৰ ওপৰত আলোচনাৰ পথ মুকলি কৰিছে ।
ভাৰতীয় সেনাই আমেৰিকাৰ পৰা এই ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থা ক্ৰয়ৰ বাবে এক 'লেটাৰ অব অফাৰ এণ্ড এক্সেপটেন্স'ত স্বাক্ষৰ কৰে ।
ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গৰে কয়, "এই চুক্তিয়ে এনে এক প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্বক প্ৰতিফলিত কৰিছে যিটো অধিক গভীৰ, অধিক সক্ষম আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈ আছে ।"
“জেভলিন চুক্তিয়ে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ সমৰ্থনৰ গভীৰতা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগসমূহে একেলগে কাম কৰাৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰে । আমি ভৱিষ্যতে সহযোগিতাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিয়ে দুয়োখন দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা ঔদ্যোগিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰে” তেওঁ লগতে কয় ।
ভাৰতক ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলাৰত ১০০টা কান্ধত লৈ নিক্ষেপ কৰিব পৰা জেভলিন এণ্টি-টেংক গাইডেড মিছাইল আৰু অন্যান্য সঁজুলি বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে আমেৰিকান চৰকাৰে আমেৰিকান কংগ্ৰেছক অৱগত কৰাৰ ৯ মাহৰ পাছত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে ।
আমেৰিকাৰ যুদ্ধ সচিব পিট হেগছেথে মে’ মাহত ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত শ্বাংগ্ৰী-লা আলোচনাত জেভলিন এণ্টি-টেংক গাইডেড মিউনিয়নৰ সহযোগী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশে আগবাঢ়ি যোৱাটো নিশ্চিত কৰিছিল ।
টেংকবিৰোধী গোলাবাৰুদ অধিগ্ৰহণৰ ইতিহাস বহু পুৰণি ।
২০১০ চনত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটো ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰাৰ পিছত এই বিষয়টো স্থবিৰ হৈ পৰিছিল ।
ভাৰতে কিছু পৰিমাণৰ ইজৰাইলৰ টেংকবিৰোধী ক্ষেপণাস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি নিজাকৈ থলুৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তো এই চুক্তিখন অৱশেষত ব্যয় আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ পৰীক্ষাৰ অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ দ্বিধাবোধৰ বাবে ইয়াৰ মাজৰ বছৰবোৰত গেঁথেলা মাৰি আছিল ।
মেজৰ জেনেৰেল (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) এছ বি আস্থানাই কয়, "জেভলিন এটা ভাল মিছাইল, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই । ই এক ব্যয়বহুল মিছাইল ।"
"তেওঁলোকে যদি প্ৰযুক্তিৰ স্থানান্তৰৰ অনুমতি দিয়ে তেন্তে সেয়া ভাল চুক্তি । এটা সময়ত ব্যয়ৰ বাবে, পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে আৰু প্ৰযুক্তিৰ স্থানান্তৰ নিদিয়াৰ বাবে আমি ইয়াৰ পক্ষত নাছিলোঁ ।"
আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি ক্ৰয় কৰাটোৱে দুয়োখন দেশৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্বক আলোকপাত কৰিছে ।
আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কৰ বিকাশ অব্যাহত আছে আৰু ই দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভত পৰিণত হৈছে ।
যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত দুয়োখন দেশে সামৰিক সহযোগিতা গভীৰ কৰা, প্ৰযুক্তিৰ অংশীদাৰিত্ব, চোৰাংচোৱা সামগ্ৰীৰ বিনিময় বৃদ্ধি, ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত কৌশলগত সংহতি বৃদ্ধিৰ বাবে ১০ বছৰীয়া প্ৰতিৰক্ষা আন্তঃগাঁথনি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল ।
বছৰটোৰ ভিতৰত দুয়োখন দেশে সামৰিক অনুশীলনৰ গতি বৃদ্ধি কৰে আৰু দুয়োখন দেশৰ সামৰিক বাহিনীৰ মাজত আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ।