অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পৰা দেশত নিৰ্মিত মিছাইললৈ: ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন ভাৰতৰ
বাৰ্ষিক সামৰিক পেৰেডত ভাৰতৰ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন আৰু প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিৰ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ উৎস প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, আমেৰিকাত নিৰ্মিত প্লেটফৰ্মৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাছিয়া মূলৰ প্লেটফৰ্মসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
Published : January 26, 2026 at 10:32 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতে নিজৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি সোমবাৰে এক বৃহৎ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰে । এই প্ৰদৰ্শনীত যুদ্ধ বিমান, থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ, নতুনকৈ গঠিত ইউনিট আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ব্যৱহৃত মাৰণাত্মক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।
ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি এণ্টনিঅ’ কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভাপতি উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটোৰ শোভা বঢ়ায়, যিটো আছিল সামৰিক প্ৰদৰ্শনৰ লগতে এক উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক মুহূৰ্ত । বাৰ্ষিক সামৰিক পেৰেডত ভাৰতৰ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন আৰু প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিৰ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ উৎস প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, আমেৰিকাত নিৰ্মিত প্লেটফৰ্মৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাছিয়া মূলৰ প্লেটফৰ্মসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানটোৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী ৷ তথাপিও নতুন দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত অনুষ্ঠিত পেৰেডত ভাৰতীয় সেনাৰ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰকো বিশেষভাৱে স্থান দিয়া হয় ৷ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে সু-সজ্জিত হৈ এখন পৰম্পৰাগত বাহনেৰে অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, কোষ্টা আৰু ভন ডেৰ লেয়েন ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় পেৰেড ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, আন আন কেইবাজনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, দেশৰ শীর্ষ সামৰিক শক্তি, বিদেশী কূটনীতিবিদ আৰু অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াসকল অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ৷
অনুষ্ঠানৰ পিছত ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত ভাৰতৰ শক্তিশালী নিৰাপত্তা যন্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ৷ যিয়ে জাতিটোৰ প্ৰস্তুতি, প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ আৰু নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।’’
পেৰেডত প্ৰদৰ্শিত প্ৰধান অস্ত্ৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত আছিল ব্ৰহ্মছ ছুপাৰছ’নিক মিছাইল আৰু আকাশ অস্ত্ৰ ব্যৱস্থা, ‘সূৰ্যাষ্ট্ৰ’ ইউনিভাৰ্ছেল ৰকেট লঞ্চাৰ চিষ্টেম, অৰ্জুন মেইন বেটল টেংক, ধনুশ আৰ্টিলাৰী গান আৰু দিব্যষ্ট্ৰ বেটাৰী ।
পেৰেড আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে গ্ৰুপ কেপ্টেইন শুভাংশু শুক্লাক ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ শান্তিকালীন বীৰত্ব বঁটা অশোক চক্ৰ প্ৰদান কৰে । যোৱা বছৰৰ জুন মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ(আই এছ এছ)ত ভৰি দিয়া প্ৰথমজন ভাৰতীয় হৈ শুক্লাই ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
প্ৰায় ১০০ গৰাকী শিল্পীয়ে ‘বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো ঐক্য’ শীৰ্ষক পেৰেডৰ সূচনা কৰে ৷ য’ত বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ এক ভৱিষ্যৎ উপস্থাপন কৰা হয়, যিয়ে জাতিটোৰ ঐক্য আৰু চহকী সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰে । দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ বিষয়া দিল্লী এলেকাৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং পেৰেড কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ভৱনীশ কুমাৰে নেতৃত্ব দিয়ে এই পেৰেডৰ ৷
মে’ মাহৰ আৰম্ভণিতে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ভাৰতীয় সেনাই প্ৰয়োগ কৰা মূল অস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰা ত্ৰি-সেৱা টেব’ল’ আছিল অন্যতম মুখ্য আকৰ্ষণ ।
ব্ৰহ্মছ আৰু এছ-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ দৰে অস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পৰিচালনাক চিত্ৰিত কৰা এক সংহত অভিযান ৰখা হৈছিল । ব্ৰহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰই শত্ৰুপক্ষক মাৰাত্মক আঘাত হনাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৭-১০ মে’ৰ সংঘাতৰ সময়ত আকাশ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থা আৰু এছ-৪০০ য়ে সুৰক্ষামূলক ঢাল প্ৰদান কৰিছিল ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পেৰেডত ভাৰতীয় সেনাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ‘বেটল এৰে ফৰ্মেচন’ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, য’ত ইয়াৰ এয়াৰবৰ্ণ ডিটেচমেণ্টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । এই দলটোত সক্ৰিয় যুদ্ধ ইউনিফৰ্মত আছিল ৬১ নং অশ্বাৰোহী বাহিনী ৷
ইয়াৰ পিছতে এখন হাই ম’বিলিটি ৰেকনেছান্স বাহন আহিছিল । আকাশী সহায় আগবঢ়াইছিল থলুৱা ধ্ৰুৱ এডভান্সড লাইট হেলিকপ্টাৰ আৰু ইয়াৰ সশস্ত্ৰ সংস্কৰণ ৰুদ্ৰ প্ৰহাৰে, যিয়ে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ আকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।
যুদ্ধ সৈন্যৰ পিছে পিছে টি-৯০ ভীষ্ম আৰু অৰ্জুনৰ মূল যুদ্ধ টেংক আপাচী এ এইচ-৬৪ ই আৰু প্ৰচাণ্ড লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ আকাশৰ সহায়ত অভিবাদন মঞ্চৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যায় । অন্যান্য যান্ত্ৰিক সৈন্যৰ ভিতৰত আছিল বিএমপি-II ইনফেণ্ট্ৰি কম্বেট ভেহিকেল আৰু নাগ মিছাইল চিষ্টেম (ট্ৰেকড) এমকে-২ ।
ইয়াৰ পিছতে অজয়কেতু অল টেৰেইন বাহন, ৰন্ধৱাজ ৰাগড টেৰেইন টেকটিকেল ট্ৰেন্সপ’ৰ্ট চিষ্টেম আৰু ধৱনছাক লাইট ষ্ট্ৰাইক বাহনকে ধৰি বিশেষ বাহিনীৰ এটা দল আহে । তেওঁলোকৰ পিছতে ৰবটিক কুকুৰ, মানৱবিহীন মাটিৰ বাহন আৰু চাৰিখন স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চালিত মানৱবিহীন মাটিৰ বাহন আহে ।
যুদ্ধ সমৰ্থন দলটোত ভাৰতৰ নতুন যুগৰ মানৱবিহীন যুদ্ধ অস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল, য’ত বিশেষ উচ্চ গতিশীল বাহনত স্থাপন কৰা শক্তিবন আৰু দিব্যষ্ট্ৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰও আছিল ।
নৱগঠিত ভৈৰৱ বেটালিয়ন শীৰ্ষক বিশেষ আক্ৰমণাত্মক পদাতিক বাহিনীয়েও পেৰেডত উপস্থিত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । এই বেটালিয়নটো হৈছে গতানুগতিক পদাতিক বাহিনী আৰু বিশেষ বাহিনীৰ সামৰ্থক একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গঠিত এক বিশেষ আক্ৰমণাত্মক পদাতিক বাহিনী ।
ইউৰোপীয় সংঘৰ এটা সামৰিক দলে, সামৰিক কৰ্মচাৰীৰ পতাকা আৰু গোটটোৰ নৌসেনাৰ অভিযানৰ পতাকা অপাৰেশ্যন আটালাণ্টা আৰু এছপাইডেছলৈও পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইউৰোপৰ বাহিৰত এনে এক অনুষ্ঠানত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ এয়াই আছিল প্ৰথম অংশগ্ৰহণ ।
ভাৰতীয় নৌসেনাৰ দলটোত ১৪৪ জন সৈন্য আছিল, যাৰ নেতৃত্বত কমাণ্ডাৰ হিচাপে আছিল লেফটেনেণ্ট কৰণ নাগ্যাল কণ্টিজেণ্ট আৰু প্লাটুন কমাণ্ডাৰ আছিল লেফটেনেণ্ট পৱন কুমাৰ গান্ধী, লেফটেনেণ্ট প্ৰীতি কুমাৰী আৰু লেফটেনেণ্ট বৰুণ ড্ৰেভেৰিয়া ।
ইয়াৰ পিছত নৌসেনাৰ এক প্ৰতীকপট প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, য’ত ‘এটা শক্তিশালী জাতিৰ বাবে শক্তিশালী নৌসেনা’ বিষয়বস্তুটো স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰা হৈছিল । ইয়াত খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতিকাৰ এখন জাহাজ, যাৰ নাম বৰ্তমান আই এন এছ ভি কৌণ্ডিণ্য, লগতে মাৰাঠা নৌসেনাৰ গুৰব শ্ৰেণীৰ জাহাজ আৰু আই এন এছ বিক্ৰান্ত আৰু আই এন এছ উদয়গিৰিকে ধৰি দেশত নিৰ্মিত আগশাৰীৰ জাহাজসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।
এই প্ৰতীকপটত নাৱিক সাগৰ পৰিক্ৰমা-দ্বিতীয় অভিযানৰ সময়ত ইনছাৱী তাৰিনীয়ে সামৰি লোৱা প্ৰদক্ষিণ পথটো চিত্ৰিত কৰা হৈছিল । নৌসেনাৰ জোৱানসকলৰ উপৰিও মুম্বাইৰ যুৱক-যুৱতীসকলক মৌলিক সামুদ্ৰিক দক্ষতা প্ৰদান কৰা এন জি অ’ ছি কেডেটছ কৰ্পছৰ যুৱ কেডেটসকলকো প্ৰতীকপটৰ সৈতে মাৰ্চ কৰা দেখা গৈছিল ।
ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দলটোত আছিল চাৰিজন বিষয়া আৰু ১৪৪ জন এয়াৰমেন । ট্ৰুপ কমাণ্ডাৰ আছিল স্কোয়াড্ৰন লিডাৰ জগদীশ কুমাৰ, স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ নিকিতা চৌধুৰী, ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট প্ৰখৰ চন্দ্ৰকাৰ আৰু ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট দীনেশ অতিৰিক্ত বিষয়া ৷
মাৰ্চিং কনটিঞ্জেণ্টৰ সৈতে মিলি দুখন ৰাফেল জেট, দুখন মিগ-২৯, দুখন ছু-৩০ আৰু এখন জাগুৱাৰ বিমানে ‘স্পিয়াৰহেড’ গঠনত এক ৰোমাঞ্চকৰ ফ্লাই-পাষ্ট চলাইছিল । যিয়ে "সেন্দূৰ ফৰ্মেচন"ৰ প্ৰতীক আছিল । প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থাই(ডি আৰ ডি অ’) নিজৰ হাইপাৰছ’নিক গ্লাইড মিছাইল এল আৰ-এ এছ এইচ এম প্ৰদৰ্শন কৰে । ই স্থবিৰ আৰু চলন্ত লক্ষ্যক সংযুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম আৰু ইয়াক বিভিন্ন ধৰণৰ পেলোড কঢ়িয়াব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
এই মিছাইলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে থলুৱা এভিয়নিকছ ব্যৱস্থা আৰু উচ্চ নিখুঁত চেন্সৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ কৰ্তব্য পথত মুঠ ৩০টা প্ৰতীকপট প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, তাৰে ১৭ টা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আৰু ১৩ টা বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ ৷ এই প্ৰতীকপটসমূহে ১৫০ বছৰীয়া জাতীয় সংগীত বন্দে মাতৰম আৰু দেশৰ দ্ৰুত অগ্ৰগতিৰ এক অনন্য সংগম প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।
কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ মটৰ চাইকেল আৰোহীৰ যুটীয়া ‘ডেয়াৰডেভিলছ’ দলে তেওঁলোকৰ ষ্টাণ্টেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰে । পেৰেডৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত অনুষ্ঠান এই এয়াৰ শ্ব’ত ১৬ খন যুঁজাৰু বিমান, চাৰিখন পৰিবহণ বিমান আৰু ৯ খন হেলিকপ্টাৰকে ধৰি মুঠ ২৯ খন বিমানে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰাফেল, ছু-৩০ এম কে আই, মিগ-২৯ আৰু জাগুৱাৰ বিমানৰ লগতে চি-১৩০ আৰু চি-২৯৫ৰ দৰে কৌশলগত বিমান আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ পি-৮ আই বিমান । পেৰেডত অৰ্জুন, বজৰং, বৰুণ আৰু বিজয় ফৰ্মেচনে অংশগ্ৰহণ কৰে । পেৰেডৰ সাক্ষী হ’বলৈ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ১০ হাজাৰ বিশেষ অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় ।
চলিত বৰ্ষত পেৰেডৰ বাবে আৱৰণৰ নামকৰণ কৰা হৈছে দেশজুৰি বৈ যোৱা নদীসমূহৰ নামেৰে - ব্যাস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, চম্বল, চেনাব, গণ্ডক, গংগা, ঘগ্ৰা, গোদাবৰী, সিন্ধু, ঝেলুম, কাবেৰী, কোছি, কৃষ্ণা, মহানদী, নৰ্মদা, পেনাৰ, পেৰিয়াৰ, ৰবি, সোনে, চুতলেজ, তিস্তা, বৈগাই আৰু যমুনা আদি ৷
