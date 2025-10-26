ETV Bharat / bharat

বিশ্বৰ ভিতৰতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত : লেঃ জেনেৰেল গম্ভীৰ সিং

এইবাৰ টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনলৈ ৰাইজৰ সঁহাৰি উল্লেখযোগ্য । পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিযোগীৰ সংখ্যা ।

Tawang International Marathon 2025
বিশ্বৰ ভিতৰতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত : লেঃ জেনেৰেল গম্ভীৰ সিং (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 2:51 PM IST

টাৱাং : শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ মুৰব্বী লেঃ জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে কয় যে টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনৰ এতিয়া গুৰুত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িছে । কাৰণ ইমান উচ্চতাত এই মাৰাথন বহুত প্ৰত্যাহ্বানমূলক ।

তেওঁ কয়, "দেশৰ মুঠ ২৭ খন ৰাজ্যৰ প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ লগতে বন্ধু ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে । এয়া আমাৰ বাবে এক সৌভাগ্যৰ কথা । এইবাৰ আমি কেনিয়াৰ পৰাও প্ৰতিযোগী লাভ কৰিছো । যোৱা বছৰ তাঞ্জানিয়াৰ পৰাও প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।’’

টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ২০২৫ (ETV Bharat)

লেঃ জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে কয়, ‘‘মোৰ বাৰ্তা সেইসকল লোকৰ বাবে যিসকলে এইবাৰ টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনত যোগদান কৰিব নোৱাৰিলে যে এইটো এক বৃহৎ মানৱতাৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ । সীমান্তৰ অতি উচ্চতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰা প্ৰত্যেকজন লোকৰ বাবে ই এক হৃদয়ৰ অনুভৱ । কিন্তু বয়সৰ কোনো সীমা নাই ৫ বছৰৰ পৰা ৭৬ বছৰৰ লোকেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে । গতিকে টাৱাঙলৈ আহক আৰু ইয়াৰ আনন্দ উপভোগ কৰক ।"

আনহাতে সেনাই এই মাৰাথনত গুৰুত্ব দিয়া বিষয়ত তেওঁ কয়, "সেনাই পূৰ্বৰ পৰাই ক্ৰীড়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । কেৱল ভাৰতীয় সেনাই নহয় সকলো বাহিনী, বায়ু সেনা আৰু অন্যান্য সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোকেও এই ক্ৰীড়াৰ লগতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখিব লাগে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত টাৱাং এখন বিশেষ ঠাই । সকলোৰে লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে চতুৰ্থ কৰ বা গজৰাজ কৰ্পছৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই কাৰণ বহুতো ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ থকা ই কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই । এই ঠাইৰ পৰা উত্তৰ দিশে মাত্ৰ ১৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰু অতি উচ্চতাৰ সীমান্ত অঞ্চল যিসমূহৰ বাবে টাৱাং অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইবাবেই আমি সকলোকে টাৱাঙলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

Tawang International Marathon 2025
টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ২০২৫ (ETV Bharat)

টাৱাঙৰ মনপা জনজাতিসকল অতিথি পৰায়ণ বুলিও সেনা বাহিনীৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰথম আৰু এইবাৰৰ টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে । ইমান দুৰ্গম অঞ্চলত এই মাৰাথনৰ বাবে সাহসৰ প্ৰয়োজন আৰু আজিৰ দিনত টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন বিশ্বজুৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সেনাৰ লগতে দেশৰ চৰকাৰেও ক্ৰীড়াৰ বিষয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য সুৰক্ষা বাহিনীয়েও ক্ৰীড়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে ।" মিলখা সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নীৰজ চোপ্ৰালৈ বিভিন্ন উদাহৰণ আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

Tawang International Marathon 2025
টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ২০২৫ (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "অলপতে দেশত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে নীৰজ চোপ্ৰাক লেঃ কৰ্ণেল পদত নিযুক্তি দিছে । এই কাহিনী ইয়াতে শেষ হোৱা নাই, এতিয়া মাত্ৰ আমি আৰম্ভ হে কৰিছোঁ ।"

