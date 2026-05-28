ইব’লা আক্ৰান্ত কংগোলৈ ভাৰতৰ জৰুৰীকালীন ঔষধ-চিকিৎসা সামগ্ৰী প্ৰেৰণ
কংগো আৰু উগাণ্ডাত চলি থকা ইব’লাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক ১৭ মে’ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিন্তাৰ জনস্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন অৱস্থা’ বুলি ঘোষণা কৰে ।
Published : May 28, 2026 at 1:43 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগোত ইব’লাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰিবলৈ ভাৰতে জৰুৰীকালীন ঔষধ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ ইথিওপিয়াস্থিত আফ্ৰিকা চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰ’লে ছ’চিয়েল মিডিয়া এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই কথা সদৰী কৰে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্টত ইথিওপিয়াস্থিত আফ্ৰিকা চিডিচিয়ে কয়, "ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰা জৰুৰীকালীন ঔষধ উগাণ্ডাৰ ইষ্ট আফ্ৰিকা ৰিজিঅ’নেল ক’অৰ্ডিনেচন চেণ্টাৰে লাভ কৰিছে ৷ ভাৰতে যোগান ধৰা সামগ্ৰীত অত্যাৱশ্যকীয় পৰীক্ষা কিট, চিকিৎসাৰ সামগ্ৰী, সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সামগ্ৰী আছে । এই জৰুৰীকালীন সাহায্য সামগ্ৰীসমূহ কংগো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত সম্প্ৰদায়সমূহক বিতৰণ কৰা হ’ব ।"
কংগোত বুণ্ডিবুগ্য’ ইব’লাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণে প্ৰেৰণ কৰা জৰুৰীকালীন ঔষধৰ বাবে আফ্ৰিকা চেণ্টাৰছ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনশ্যনে আদৰণি জনাইছে । ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰটোৱে সমগ্ৰ মহাদেশতে জীৱন ৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ভাৰতৰ অবিৰত সমৰ্থন আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
Africa CDC welcomes the arrival of emergency pharmaceutical supplies generously donated by the Government and people of India to support the ongoing response to the Bundibugyo #EbolaOutbreak in the DRC.— Africa CDC (@AfricaCDC) May 27, 2026
ইব’লা ভাইৰাছৰ ছটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত বুণ্ডিবুগ্য’ ষ্ট্ৰেইনটো অন্যতম আৰু ২০০৭ চনত উগাণ্ডাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিনাক্ত হোৱাৰ পিছৰে পৰা আফ্ৰিকাৰ কিছু অংশত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বুণ্ডিবুগ্য’ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ইব’লা ষ্ট্ৰেইনৰ কোনো অনুমোদিত ঔষধ বা ভেকচিন নাই । ইব’লা সংক্ৰমিতৰ শৰীৰৰ তৰল পদাৰ্থ, দূষিত পদাৰ্থ বা সংক্ৰমিত প্ৰাণীৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শৰ জৰিয়তে বিয়পে । ইয়াৰ লক্ষণসমূহ হ’ল জ্বৰ, বমি, ডায়েৰিয়া আৰু গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত ৰক্তক্ষৰণ ।
শেহতীয়া বছৰবোৰত ভাৰতে বিশেষকৈ ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ দৰে জনস্বাস্থ্যৰ জৰুৰী অৱস্থাৰ সময়ত ঔষধ, ভেকচিন, চিকিৎসা সাহায্যৰ যোগানৰ জৰিয়তে আফ্ৰিকান দেশসমূহৰ সৈতে স্বাস্থ্য আৰু উন্নয়নৰ অংশীদাৰিত্ব সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ৷ ১৭ মে’ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কংগো আৰু উগাণ্ডাত অব্যাহত থকা ইব’লাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক ‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিন্তাৰ জনস্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন অৱস্থা’ বুলি ঘোষণা কৰে ৷
