বিত্তীয় লেনদেনক লৈ কোনো সমস্যা নাই ইৰাণ-ভাৰতৰ ; খাৰুৱা তেলৰ যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত

খাৰুৱা তেল আমদানিৰ বাবে ভাৰতে ইৰাণক কোনোধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা নাই ৷ ভাৰতৰ শোধনাগাৰসমূহে দেশখনৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ তেল লাভ কৰি আছে ৷

By PTI

Published : April 4, 2026 at 7:34 PM IST

নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত অব্যাহত থাকিলেও ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে ভাৰতলৈ খাৰুৱা তেল পৰিবাহী জাহাজৰ চলাচলত ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৷ তাৰ মাজতে ইৰাণ, ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ যুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিব বুলি ইংগিত লাভ কৰিলেও সেয়া এইমুহূৰ্তত হৈ উঠা নাই ৷ এই যুদ্ধৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই আৰু ই কিমানদিনলৈ চলিব, সেয়াও স্পষ্ট নহয় ৷ কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰা দেখা গৈছে ৷

সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰত ইৰাণৰ পৰা অহা খাৰুৱা তেল, গেছক কেন্দ্ৰ কৰি কৃত্ৰিম নাটনিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ৷ অৱশ্যে মাজতে ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰি তেল বা গেছ পৰিবাহী জাহাজবোৰ পাৰ হৈ অহাত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ পিছে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতকে ধৰি কেইখনমান বন্ধুৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷

তাৰপিছৰে পৰা ভাৰতলৈ হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে খাৰুৱা তেল বা গেছ পৰিবাহী জাহাজসমূহ অনায়াসে পাৰ হৈ আহিছে ৷ কিন্তু তাৰমাজতে এক খবৰে চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে ৷ শনিবাৰে অৰ্থাৎ ৪ এপ্ৰিলত ভাৰতত উপস্থিত হ’বলগীয়া এখন জাহাজে চীনদেশৰ পিনে দিশে সলোৱাত সকলো চিন্তি হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ৷ একাংশই ইৰাণৰ সৈতে বাকী থকা ধনৰ লেনদেনৰ বাবে এনে হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

কিন্তু ভাৰতে সকলো প্ৰশ্ন নস্যাৎ কৰি শনিবাৰে কয় যে খাৰুৱা তেল আমদানিৰ বাবে ইৰাণক কোনোধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা নাই ৷ ভাৰতৰ শোধনাগাৰসমূহে দেশখনৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ তেল লাভ কৰি আছে ৷

দেশৰ পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে, ‘‘ইৰাণৰ পৰা খাৰুৱা তেল পৰিবাহী এখন টেংকাৰে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত গন্তব্যস্থান ভাৰতৰ সলনি মাজভাগতে দিশ সলনি কৰি চীন দেশলৈ যোৱা বুলি প্ৰকাশিত খবৰক নস্যাৎ কৰিছো ৷ যিটো প্ৰায় সাত বছৰৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ প্ৰথমটো ঘটনা হ’লহেতেঁন ৷’’ মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় যে এনেধৰণৰ জাহাজে যিকোনো সময়তে দিশ পৰিৱৰ্তন কৰি নিজৰ গন্তব্যস্থানৰ লক্ষ্য সলনি কৰিব পাৰে ।

আৰ্থিক লেনদেনৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ বাবে গুজৰাটৰ ৱাদিনাৰত থকা নিৰ্ধাৰিত গন্তব্যস্থানৰ পৰা চীনলৈ জাহাজখনে দিশ সলনি কৰা বুলি কৰা দাবীক বাস্তৱিকতে ভুল বুলি অভিহিত কৰে মন্ত্ৰালয়ে ৷ মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘ইৰাণৰ খাৰুৱা তেল আমদানিৰ বাবদ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধন সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যা নাই ।’’

লগতে কোৱা হৈছে যে ভাৰতে ৪০ খনতকৈও অধিক দেশৰ পৰা খাৰুৱা তেল আমদানি কৰে ৷ ব্যৱসায়িক বিবেচনাৰ ভিত্তিত কোম্পানীসমূহে বিভিন্ন উৎস আৰু ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা তেল আহৰণ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাভ কৰে ।

মধ্যপ্ৰাচ্যত যোগানত ব্যাঘাত জন্মিলেও ভাৰতীয় শোধনাগাৰসমূহে ইৰাণৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিছে ৷ ধন পৰিশোধ সম্পৰ্কীয় যি খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, এয়া মাথোঁ এক উৰাবাতৰিহে ৷

জাহাজ ট্ৰেকিং ফ’ৰ্ম কেপলাৰে সদৰী কৰা অনুসৰি, ২০০২ চনত নিৰ্মিত আৰু ২০২৫ চনত আমেৰিকাত অনুমোদিত আফ্ৰামেক্স টেংকাৰ পিং শ্বুনে চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে গুজৰাটৰ ৱাদিনাৰৰ পৰিৱৰ্তে চীনৰ ডংগিঙক গন্তব্যস্থান হিচাপে লৈ সেই দিশে গতি কৰিছে ।

পিং শ্বুন দ্বীপৰ এই তেল ২০১৯ চনৰ পিছত ভাৰতে ক্ৰয় কৰা প্ৰথমবিধ ইৰাণী খাৰুৱা তেল হ’লহেঁতেন । শেহতীয়াকৈ ৱাশ্বিংটনে নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতীয় শোধনাগাৰসমূহে ইৰাণৰ তৈলজাত কিছু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ বিচাৰিছে ।

তেল পৰিবাহী জাহাজসমূহে গতি কৰাৰ পিছত গন্তব্যস্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰাটো বিশ্বব্যাপী তেল ব্যৱসায়ত এক অতি সাধাৰণ কথা বুলি মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

আগন্তুক কেইটামান মাহৰ বাবে ভাৰতৰ খাৰুৱা তেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ আছে । মন্ত্ৰালয়ে লগতে জনাই যে, প্ৰায় ৪৪ হাজাৰ টন এল পি জি কঢ়িয়াই অনা ইৰাণৰ জাহাজ ছি-বাৰ্ডে ২ এপ্ৰিলত মাংগালোৰত উপস্থিত হৈছিল ৷

ঐতিহাসিকভাৱে ভাৰত ইৰাণৰ খাৰুৱা তেলৰ প্ৰধান ক্ৰেতা আছিল ৷ ২০১৮ চনত তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা অতি কঠোৰ হৈ পৰাত ২০১৯ চনৰ মে’ মাহত আমদানি বন্ধ হৈ পৰে ৷ তাৰ সলনি মধ্যপ্ৰাচ্য, আমেৰিকা আৰু অন্যান্য গ্ৰেডৰ তেলৰ আমদানি বন্ধ হয় । ভাৰতৰ মুঠ আমদানিৰ ১১.৫ শতাংশই ইৰাণৰ খাৰুৱা তেল আছিল ।

ভাৰতে ২০১৮ চনত ইৰাণৰ পৰা প্ৰতিদিনে ৫ লাখ ১৮ হাজাৰ বেৰেল তেল ক্ৰয় কৰিছিল ৷ অৱশ্যে আমেৰিকাই একাংশ ক্ৰেতাক ৰেহাই দিয়াৰ পিছত ২০১৯ চনৰ জানুৱাৰী-মে’ মাহৰ ভিতৰত সেই তেলৰ পৰিমাণ ২ লাখ ৬৮ হাজাৰ বেৰেললৈ হ্ৰাস পায় । পৰৱৰ্তী সময়ত আমদানি বন্ধ হৈ পৰে ।

ভাৰতীয় শোধনাগাৰে ক্ৰয় কৰা খাৰুৱা তেলৰ মূল গ্ৰেড আছিল ইৰাণৰ পৰা অহা লঘু আৰু গধুৰ খাৰুৱা তেল ।

ইৰাণৰ সৈতে চলি থকা যুদ্ধৰ ফলত তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ শেহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অংশৰূপে মাৰ্চ মাহত আমেৰিকাই সাগৰত ইৰাণৰ তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৩০ দিনৰ বাবে জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷

সেই সময়সীমাৰ ম্যাদ ১৯ এপ্ৰিলত শেষ হ’ব । আনুমানিকভাৱে ৯৫ মিলিয়ন বেৰেল ইৰাণৰ তেল সাগৰীয় জাহাজত আছে ৷ ইয়াৰে প্ৰায় ৫ কোটি ১০ লাখ বেৰেল ভাৰতক বিক্ৰী কৰাটো সম্ভৱ হ’ব ৷ অৱশিষ্ট তেলখনি চীন আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ ক্ৰেতাৰ বাবে অধিক উপযোগী বিবেচিত হ’ব ।

পিং শ্বুনে প্ৰায় ৬,০০,০০০ বেৰেল তেল পৰিবহণ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ যিটো ৪ মাৰ্চৰ আশে-পাশে খাৰ্গ দ্বীপৰ পৰা অনা হৈছিল । কেপলাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে, জাহাজখন ৪ এপ্ৰিলত গুজৰাটৰ ৱাদিনাৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ৷

লগতে পঢ়ক: ১৯৫.৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি বাণিজ্যিক এলপিজিৰ মূল্য; ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ কিমান বাঢ়িল ?

