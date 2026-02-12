ETV Bharat / bharat

নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে নাৰ্ছৰ মৃত্যু

ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰায় মে’ মাহলৈকে ভাৰতত প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা যায় নিপাহ ভাইৰাছৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে পশ্চিমবংগত প্ৰাণ হেৰুৱাই এগৰাকী নাৰ্ছে ৷

Published : February 12, 2026 at 11:09 PM IST

গৌতম দেৱৰয়ৰ প্ৰতিবেদন

নতুন দিল্লী: চলিত বৰ্ষত ভাৰতত নিপাহ ভাইৰাছ(NiV) ৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হোৱা প্ৰথমটো মৃত্যুৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ বিগত ১১ জানুৱাৰীত ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা এগৰাকী নাৰ্ছৰ বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু ঘটে ।

বিগত ১১ জানুৱাৰীত নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰ’লে নিহত গৰাকীকে ধৰি আন এগৰাকী নাৰ্ছকো নিপাহ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘২০২৬ চনৰ ১১ জানুৱাৰীত পশ্চিমবংগত নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত দুগৰাকী নাৰ্ছৰ এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আজি মৃত্যু ঘটে । অৱশ্যে নাৰ্ছগৰাকী হাৰ্ট এটেকতহে মৃত্যুবৰণ কৰে ৷’’

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল এই দুগৰাকী ৰোগী ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ সৈতে নিৰ্দেশনা অনুসৰি তৎকালীন আৰু কঠোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা মুঠ ১৯৬ জন লোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকক ক্ৰমান্বয়ে অনুসন্ধান, অনুসৰণ আৰু পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো লোক লক্ষণবিহীন আৰু নিপাহ ভাইৰাছৰ নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষা নিগেটিভ পোৱা গৈছে ।’’

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য সংস্থাসমূহৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ যাৰ ফলত ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাইৰাছ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা গৈছিল ৷ বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই পৰ্যন্ত নিপাহ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত আন কোনো ৰোগীৰ কথা পোহৰলৈ অহা নাই ৷

ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমবংগত ২০০১ আৰু ২০০৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিপাহ ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছিল । শেহতীয়াকৈ বিগত ২০২৫ ৰ জুলাইত কেৰালাৰ পলাক্কাড় আৰু মালাপ্পুৰম জিলাত ৩ জন লোক ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল ৷ ইয়াৰে দুজনৰে মৃত্যু ঘটে ৷

WHO ৰ শেহতীয়া মূল্যায়নে পূৰ্বৰ নিপাহ ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সামৰ্থ আৰু অভিজ্ঞতাক প্ৰশংসা কৰা দেখা গৈছে ৷

শেহতীয়াকৈ ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত নাৰ্ছ দুগৰাকী ধৰা পৰাৰ পিছত WHO য়ে কয় যে দুয়োগৰাকীয়ে বাৰাছাট(২৪ উত্তৰ পৰগনা জিলা)ৰ একেখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মী হিচাপে কৰ্মৰত ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ(WHO) মূল্যায়ন প্ৰতিবেদনত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘কৰ্তৃপক্ষই ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ১৯০ জনতকৈ অধিক লোকক চিনাক্ত কৰি পৰীক্ষা কৰিছিল, য’ত প্ৰতিগৰাকীকে নিগেটিভ পোৱা গৈছিল । পুনেস্থিত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ভাইৰ’লজীৰ দ্বাৰা নিয়োজিত এটা ভ্ৰাম্যমাণ বি এছ এল-৩ পৰীক্ষাগাৰৰ সহযোগত এই অনুসন্ধান চলোৱা হৈছে । এতিয়ালৈকে আন কোনো ৰোগী ধৰা পৰা নাই । তৃতীয়বাৰৰ বাবে পশ্চিমবংগত নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷ পূৰ্বে ২০০১ চনত শিলিগুৰিত আৰু ২০০৭ চনত নাদিয়াত এই ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল ৷’’

ইয়াত কোৱা হৈছে যে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ(আই পি চি) ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ সংক্ৰমণৰ উৎস সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে তদন্ত ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই(WHO) কয়, ‘‘NiV সংক্ৰমণ হৈছে এক গুৰুতৰ কিন্তু বিৰল ৰোগ, যিটো সংক্ৰমিত প্ৰাণী যেনে - বাদুলি বা আক্ৰান্ত প্ৰাণীৰ লেলাউটি, মল-মূত্ৰৰ দ্বাৰা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে মানুহলৈ বিয়পে নাইবা আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শৰ যোগেদিও ই পোনপটীয়াকৈ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পিব পাৰে ।’’

বৰ্তমান NiV সংক্ৰমণৰ বাবে কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত ঔষধ বা ভেকচিন উপলব্ধ নহয় বুলিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই পুনৰবাৰ দোহাৰে ৷ আগতীয়া সচেতনতাইহে ৰোগীক সুস্থ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে ৷

নিপাহ ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ বিস্তাৰ

নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হৈছে সংক্ৰমিত প্ৰাণী, যেনে - বাদুলি বা আক্ৰান্ত প্ৰাণীৰ লেলাউটি, মল-মূত্ৰৰ দ্বাৰা দূষিত খাদ্যৰ জৰিয়তে মানুহলৈ বিয়পি পৰা এক ধৰণৰ ৰোগ । আনহাতে, আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শৰ যোগেদিও ই পোনপটীয়াকৈ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পিব পাৰে ।

লক্ষণ দেখা দিয়াৰ সময়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ শৰীৰত ৩-১৪ দিনৰ ভিতৰত এই ভাইৰাছৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে । একাংশ ক্ষেত্ৰত ৪৫ দিন পিছতো লক্ষণে দেখা দিব পাৰে ৷

লক্ষণসমূহ

লক্ষণবিহীন সংক্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাত্ৰাধিক শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণ আৰু মাৰাত্মক এনকেফেলাইটিছ (মগজুৰ প্ৰদাহ) আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰমণেই হৈছে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ ।

আক্ৰান্ত লোকৰ প্ৰথমাৱস্থাত জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, পেশীৰ বিষ, বমি আৰু ডিঙিৰ বিষ আদি লক্ষণসমূহে দেখা দিয়ে । ইয়াৰ পিছত মূৰ ঘূৰোৱা, টোপনি অহা, চেতনাৰ পৰিৱৰ্তন, তীব্ৰ এনকেফেলাইটিছৰ ইংগিত দিয়া আদি স্নায়ুজনিত লক্ষণে দেখা দিব পাৰে । একাংশ লোকে এটিপিকেল নিউমোনিয়া আৰু গুৰুতৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাও অনুভৱ কৰিব পাৰে । গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগীয়ে ২৪-৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক’মালৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে বিপদৰ মূল্যায়ন

বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থাৰ মতে, ভাৰতত নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ঋতু অনুসৰি হোৱা বাদুলিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু কেঁচা খেজুৰৰ ৰস খোৱাৰ দৰে পদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত । ডিচেম্বৰৰ পৰা মে’ মাহৰ ভিতৰত ঋতুভিত্তিক প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে, খেজুৰৰ ৰস উলিওৱাৰো এইখিনিয়েই সময় ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয়, ‘‘নিপাহ ভাইৰাছ (Henipavirus nipahenense) একপ্ৰকাৰৰ বিৰল জুনোটিক ৰোগ, যাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ অতি উচ্চ(40–75%) আৰু ইয়াৰ কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত ভেকচিন বা চিকিৎসা উপলব্ধ নহয় ৷ ফল ভক্ষণকাৰী বাদুলি বা Pteropus প্ৰজাতিৰ বাদুলিৰ পৰা ইয়াৰ সংক্ৰমণ ঘটে, যিবোৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ লগতে ভাৰত মহাসাগৰ, ভাৰত, দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু ওছেনিয়াৰ বহু দ্বীপত পোৱা যায় ।’’

বনৰীয়া আৰু পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ’ব পাৰে যদিও পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ দ্বাৰা এই ৰোগ বিয়পিব পৰাৰ বাবে মানুহৰ মাজত গৌণ সংক্ৰমণো সম্ভৱ ।

১৯৯৮ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ তথ্য পোৱা গৈছিল ৷ তাৰ পিছৰ পৰা বাংলাদেশ, ভাৰত, মালয়েছিয়া, ফিলিপাইনছ আৰু ছিংগাপুৰত আক্ৰান্তৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।

নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা কেনেকৈ সুৰক্ষা লাভ কৰিব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয় যে নিপাহ ভাইৰাছৰ ৰোগৰ অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত ভেকচিন বা নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসাৰ অভাৱত সংক্ৰমণ হ্ৰাস বা প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিপদজনক কাৰকসমূহৰ বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয়, ‘‘নিপাহ ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ ল’ব পৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা আৰু বিপদজনক যোগাযোগৰ বাৰ্তাসমূহ শক্তিশালী কৰাও অন্তৰ্ভুক্ত । ভাইৰাছবিধৰ গুৰুত্ব বুজি সময়মতে ৰোগীৰ যত্ন লোৱা উচিত, যিটো ফলপ্ৰসূ পৰীক্ষাগাৰ ব্যৱস্থা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা সুবিধাসমূহৰ দ্বাৰা ল’ব পৰা যায় ৷ গুৰুতৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰু স্নায়ুজনিত জটিলতাৰ বাবে চিকিৎসকৰ সহায় লোৱা উচিত ৷

