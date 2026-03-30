দেশত অভিলেখসংখ্যক ৪৩১ গৰাকী ব্যক্তিৰ সৰ্পদংশনত মৃত্যু : লোকসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান
Published : March 30, 2026 at 11:43 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতবৰ্ষত ২০২৪ চনত ৩৭০ জন আৰু ২০২৩ চনত ১৮৩ জন লোকে সৰ্পদংশনত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ তাৰে তুলনাত ২০২৫ চনত দেশত ৪৩১ জন লোক সাপে কামোৰাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ে সোমবাৰে লোকসভাক দিয়া এক লিখিত উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ পায় ৷
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰভা মল্লিকাৰ্জুনৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি পৰিৱেশ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙে কয় যে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি নিজ নিজ ৰাজ্যৰ জনস্বাস্থ্য আইনৰ অধীনত সৰ্পদংশনক গুৰুতৰ ৰোগ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰাপ্ত তথ্যৰ ভিত্তিত দেশৰ আঠখন ৰাজ্য ক্ৰমে - কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, কেৰালাম, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ওড়িশাই এই পৰ্যন্ত সৰ্পদংশনৰ ঘটনা আৰু মৃত্যুক অধিসূচনাযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, কৰ্ণাটকত সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ১৫৭ জন । এই সংখ্যা ২০২৪ চনত ১০১ আৰু ২০২৩ চনত ১৯ আছিল ।
মল্লিকাৰ্জুনে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে বনাঞ্চলৰ প্ৰান্ত আৰু গ্ৰামাঞ্চলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সাপ-মানুহৰ সংঘাতৰ ঘটনা আৰু বাসস্থানৰ ক্ষতি, জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনশীলতা আৰু পৰিৱেশগত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত কেন্দ্ৰই কোনো মূল্যায়ন বা অধ্যয়ন কৰিছে নেকি ?
তেওঁ সৰীসৃপ প্ৰজাতিৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে সৰ্পদংশনত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰস্তাৱিত পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়েও তথ্য বিচাৰিছিল ।
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সিঙে কয় যে সাপে কামোৰা ব্যক্তি আৰু মৃত্যুৰ তথ্য ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে সংহত ৰোগ নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী(আই ডি এছ পি)ৰ অধীনত সংহত স্বাস্থ্য তথ্য প’ৰ্টেল(আই এইচ আই পি)ৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্ব মূলতঃ নিজ নিজ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰশাসনৰ । বন্যপ্ৰাণী(সুৰক্ষা) আইন ১৯৭২ ৰ ৩৩ নং ধাৰাৰ বিধান অনুসৰি এই মন্ত্ৰালয়ে সংৰক্ষিত অঞ্চল আৰু অন্যান্য ভূ-প্ৰকৃতিৰ উপাদানসমূহৰ পৰিচালনা পৰিকল্পনাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।’’
তেওঁ কয় যে ২০২১ চনত মন্ত্ৰালয়ে মানুহ-বন্যপ্ৰাণী সংঘাতৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছিল ৷ এই পৰামৰ্শত সমন্বিত আন্তঃবিভাগীয় ব্যৱস্থা, সংঘাতৰ হটস্পট চিনাক্তকৰণ, মানক পৰিচালনা পদ্ধতি মানি চলা, দ্ৰুত সঁহাৰিৰ বাবে দল গঠন আৰু ৰাজ্য আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰি এককালীন সাহায্যৰ পৰ্যালোচনা আৰু ব্যয় ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।
মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘২০৩০ চনৰ ভিতৰত সৰ্পদংশনত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা আধালৈ হ্ৰাস কৰাৰ বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয় আৰু অংশীদাৰসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি সাপৰ কামোৰৰ বিষক্ৰিয়া প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ।’’
আই ডি এছ পি-আই এইচ আই পি প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে প্ৰদান কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত সৰ্পদংশনত হোৱা মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা লোকসভাত প্ৰদান কৰা হৈছে । কিন্তু ভাৰতত বাৰ্ষিক সৰ্পদংশনৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বহু বেছি । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ২০২৪ চনৰ বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতত বছৰি আনুমানিক ৩-৪০ লাখ লোকৰ ভিতৰত সৰ্পদংশনত প্ৰায় ৫০,০০০ লোকৰ মৃত্যু ঘটে, যি পৰিসংখ্যা বিশ্বজুৰি সৰ্পদংশনৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ আধা ।
মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘বিভিন্ন দেশত সৰ্পদংশনৰ চিকাৰ হোৱা লোকৰ এক ক্ষুদ্ৰ অংশৰহে তথ্য ক্লিনিক বা চিকিৎসালয়ত পোৱা যায় ৷ সৰ্পদংশনৰ প্ৰকৃত সংখ্যাতকৈ বহু কম পৰিমাণেহে এই তথ্য উপলব্ধ ৷
ইটিভি ভাৰতে বিগত ১৪ মাৰ্চত প্ৰকাশ কৰিছিল যে প্ৰতি বছৰে ভাৰতত প্ৰায় ৩-৪০ লাখ লোক সৰ্পদংশনৰ বলি হয় ৷ যাৰ মাজৰ প্ৰায় ৫০,০০০–৬০,০০০ লোকৰ মৃত্যু ঘটে । ভাৰতৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ সৰ্পদংশনৰ ঘটনা কমন ক্ৰেইট, ইণ্ডিয়ান কোব্ৰা, ৰাছেল ভাইপাৰ আৰু সা-স্কেলড ভাইপাৰৰ কামোৰৰ ফলত ঘটে ৷
