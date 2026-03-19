ETV Bharat / bharat

ভাৰত-পাকিস্তান পাৰমাণৱিক সংঘাতৰ আশংকাত অব্যাহত আছে: আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা প্ৰতিবেদন

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে কোনো দেশেই মুকলি সংঘাতলৈ ঘূৰি আহিব বিচৰা নাই যদিও সন্ত্ৰাসবাদী উপাদানৰ বাবে অনুঘটক হিচাপে কাম কৰি যোৱাৰ পৰিস্থিতি আছে ।

শ্ৰীনগৰত সেন্দূৰ অভিযানৰ সমৰ্থনত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে বেনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 12:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্পৰ্কত পাৰমাণৱিক সংঘাতৰ আশংকা অব্যাহত আছে । আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ বাৰ্ষিক বিপদাশংকা মূল্যায়নত এই কথা কোৱা হৈছে । বুধবাৰে আমেৰিকাৰ ছিনেটত উপস্থাপন কৰা এই প্ৰতিবেদনত বিগত বছৰৰ পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ।

৩৪ পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে যদিও সংঘাত মুকলি কৰিবলৈ বিচৰা নাই, তথাপিও সন্ত্ৰাসবাদী উপাদানসমূহে সংকটৰ অনুঘটক হিচাপে কাম কৰি যোৱাৰ পৰিস্থিতি আছে ।

প্ৰতিবেদনখনত ​​কোৱা হৈছে, "ভাৰত-পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক পাৰমাণৱিক সংঘাতৰ বাবে এক বিপদাশংকা হৈয়েই আছে । কিয়নো অতীতত এই দুখন পাৰমাণৱিক ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল, যাৰ ফলত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা বিপদৰ সৃষ্টি হৈছিল । যোৱা বছৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ পহলগামৰ সমীপত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে সংঘাতৰ সূচনা কৰিব পৰা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বিপদক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।"

“...আমি মূল্যায়ন কৰিছোঁ যে দুয়োখন দেশেই মুকলি সংঘাতলৈ ঘূৰি আহিব বিচৰা নাই, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদী উপাদানবোৰে সংকটৰ বাবে অনুঘটক হিচাপে কাম কৰি যোৱাৰ পৰিস্থিতি আছে ।” প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে ।

দক্ষিণ এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনখনত ​​কোৱা হৈছে যে আইছিছ-কেয়ে (ইছলামিক ষ্টেট – খোৰাছান প্ৰভিন্স) এই অঞ্চলত ভৰি ৰাখিছে আৰু বাহ্যিক আক্ৰমণ চলোৱাৰ আকাংক্ষা কৰিছে । অৱশ্যে তালিবানে নিজৰ নিৰাপত্তা সেৱাৰ উন্নতি সাধন কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । লগতে কোৱা হৈছে, "তালিবানে আইছিছ-কেৰ লক্ষ্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলাইছে, সম্ভৱতঃ কিছুমান আক্ৰমণ বিফল কৰিছে আৰু আইছিছ-কেৰ কিছুমান নেতাক চুবুৰীয়া দেশলৈ স্থানান্তৰিত হ'বলৈ বাধ্য কৰিছে ।"

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে পাকিস্তানে ক্ৰমান্বয়ে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ অব্যাহত ৰাখিছে, যিয়ে ইয়াৰ সামৰিক বাহিনীক দক্ষিণ এছিয়াৰ বাহিৰৰ লক্ষ্যত আঘাত কৰাৰ ক্ষমতা থকা ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ সক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।

বুধবাৰে আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ মুৰব্বী টালচি গাবাৰ্ডেও একে কথাকে উল্লেখ কৰি সাংসদসকলক কয় যে পাকিস্তানৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বেলিষ্টিক মিছাইল নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাক লক্ষ্য কৰি ল’ব পৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰও অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে ।

ছিনেটৰ চোৰাংচোৱা সমিতিৰ সন্মুখত দিয়া এক সাক্ষ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱাৰ সঞ্চালক গাবাৰ্ডেও কয় যে আমেৰিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি বৰ্তমান ৩ হাজাৰতকৈ অধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ পৰা ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত ১৬ হাজাৰতকৈ অধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰলৈ বিস্তৃতভাৱে সম্প্ৰসাৰিত হ’ব ।

"আমেৰিকাৰ নিৰাপদ পাৰমাণৱিক প্ৰতিৰোধক যন্ত্ৰই কৌশলগত ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে গৃহভূমিত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰি আহিছে । অৱশ্যে ৰাছিয়া, চীন, উত্তৰ কোৰিয়া, ইৰাণ আৰু পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক আৰু গতানুগতিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সৈতে নতুন, উন্নত বা পৰম্পৰাগত ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ ব্যৱস্থাৰ এক শৃংখল গৱেষণা আৰু বিকাশ কৰি আহিছে, যিয়ে আমাৰ গৃহভূমিক লক্ষ্যৰ ভিতৰত ৰাখে ।" গাবাৰ্ডে কয় ।

তেওঁ কয় যে আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে মূল্যায়ন কৰিছে যে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত মাতৃভূমিৰ প্ৰতি ভাবুকি সামূহিকভাৱে ১৬ হাজাৰতকৈ অধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ’ব, যিটো বৰ্তমানৰ মূল্যায়ন কৰা ৩ হাজাৰতকৈ বহুত বেছি ।

গাবাৰ্ডে কয় যে আই চিয়ে মূল্যায়ন কৰে যে চীন আৰু ৰাছিয়াই আমেৰিকাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষাত প্ৰৱেশ বা তাক প্ৰতিহত কৰিব পৰাকৈ উন্নত নিক্ষেপ ব্যৱস্থা বিকশিত কৰিছে ।

আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ চোৰাংচোৱা বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে উত্তৰ কোৰিয়াৰ আই চি বি এম ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ মাটিত উপনীত হ’ব পৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । গাবাৰ্ডে কয় যে পাকিস্তানৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বেলিষ্টিক মিছাইল নিৰ্মাণত সম্ভাৱনাপূৰ্ণভাৱে মাতৃভূমিত আঘাত কৰিব পৰা ৰেঞ্জৰ আই চি বি এম অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে ।

TAGGED:

পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ
আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা
পহলগাম আক্ৰমণ
ইটিভি ভাৰত অসম
ভাৰত পাকিস্তান সংঘাত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.