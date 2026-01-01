ETV Bharat / bharat

ভাৰত-পাকিস্তানৰ কিমান লোক কোন দেশত বন্দী হৈ আছে, পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ কিমান ? দুয়ো দেশৰ তথ্য আদান-প্ৰদান

কনছুলাৰ প্ৰৱেশ চুক্তি ২০০৮ আৰু পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ আৰু সুবিধাসমূহত আক্ৰমণ নিষেধাজ্ঞাৰ চুক্তিৰ বিধানৰ অধীনত এই তালিকা আদান-প্ৰদান কৰা হয় ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে দুয়োখন দেশত বন্দী হৈ থকা অসামৰিক লোক আৰু মাছমৰীয়াৰ তথ্য আদান-প্ৰদান কৰিছে । লগতে পূৰ্বতে পাৰস্পৰিক সন্মতিত স্বাক্ষৰিত চুক্তি অনুসৰি পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ আৰু সুবিধাসমূহৰ তালিকাও আদান-প্ৰদান কৰে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয় যে কনছুলাৰ প্ৰৱেশৰ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ২০০৮ৰ বিধান অনুসৰি, ভাৰত আৰু পাকিস্তানে আজি কূটনৈতিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে একেলগে নতুন দিল্লী আৰু ইছলামবাদত প্ৰত্যেকৰে জিম্মাত থকা অসামৰিক বন্দী আৰু মাছমৰীয়াৰ তালিকা বিনিময় কৰে ।

ভাৰতে নিজৰ জিম্মাত থকা ৩৯১ জন অসামৰিক বন্দী আৰু ৩৩ জন মাছমৰীয়াৰ সবিশেষ তথ্যৰ তালিকা প্ৰদান কৰিছে, যিসকল হয় পাকিস্তানী বা পাকিস্তানী বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । একেদৰে পাকিস্তানেও নিজৰ জিম্মাত থকা ৫৮ জন অসামৰিক বন্দী আৰু ১৯৯ জন মাছমৰীয়াৰ সবিশেষ তালিকা প্ৰদান কৰিছে, যিসকলক হয় ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰণালয়ে জনায় ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে পাকিস্তানৰ জিম্মাত থকা অসামৰিক বন্দী, মাছমৰীয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ নাও আৰু নিৰুদ্দেশ হোৱা ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা জোৱানক আগতীয়াকৈ মুকলি কৰি দি ঘূৰাই পঠোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । পাকিস্তানেও ১৬৭ জন পাকিস্তানী মাছমৰীয়া আৰু অসামৰিক বন্দীক মুকলি কৰি ঘূৰাই পঠোৱাৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, যিসকলে শাস্তি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰি পাকিস্তানৰ জিম্মাত থকা ৩৫ জন অসামৰিক বন্দী আৰু মাছমৰীয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে কনছুলাৰ প্ৰৱেশৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পাকিস্তানক কোৱা হৈছে, যিসকলক ভাৰতীয় বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কনছুলাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই । ভাৰত চৰকাৰে পাকিস্তান চৰকাৰক মুক্তি আৰু ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ অপেক্ষাত থকা সকলো ভাৰতীয় আৰু ভাৰতীয় বুলি ধাৰণা কৰা অসামৰিক বন্দী আৰু মাছমৰীয়াৰ নিৰাপত্তা, সুৰক্ষা আৰু কল্যাণ নিশ্চিত কৰিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে ।

বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে ভাৰত চৰকাৰৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে ২০১৪ চনৰ পৰা ২,৬৬১ জন ভাৰতীয় মাছমৰীয়া আৰু ৭১ জন ভাৰতীয় অসামৰিক বন্দীক পাকিস্তানৰ পৰা ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে ।

পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ আৰু সুবিধাসমূহৰ বিনিময় কৰা তালিকা

একেদৰে বৃহস্পতিবাৰে দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশে কূটনৈতিক মাধ্যমেৰে একেলগে নতুন দিল্লী আৰু ইছলামবাদত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ আৰু সুবিধাসমূহৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ নিষিদ্ধকৰণ চুক্তিৰ অধীনত সামৰি লোৱা পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ আৰু সুবিধাসমূহৰ তালিকাৰ আদান-প্ৰদান কৰে ।

১৯৮৮ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰত স্বাক্ষৰিত আৰু ১৯৯১ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত বলৱৎ হোৱা এই চুক্তিত অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে এই চুক্তিৰ অধীনত সামৰি ল’বলগীয়া পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ আৰু সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে প্ৰতি কেলেণ্ডাৰ বছৰৰ প্ৰথম জানুৱাৰীত ইখন দেশে সিখন দেশক অৱগত কৰিব লাগে । ১৯৯২ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াত দুয়োখন দেশৰ মাজত এতিয়ালৈকে একেৰাহে ৩৫ বাৰ এনে তালিকাৰ আদান-প্ৰদান হৈছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

