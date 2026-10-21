ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতক নেতিবাচকভাৱে চিত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিৰোধিতা ভাৰতৰ
ৰাজনৈতিক হেঁচা বা দেশসমূহক নিৰ্বাচিতভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ আহিলা হিচাপে মানৱ অধিকাৰক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় ।
Published : October 21, 2026 at 2:53 PM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়াকৈ দিল্লীত সংঘটিত প্ৰতিবাদক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত এই বিষয়ত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতে এই কথা দৃঢ়তাৰে কয় যে ৰাজনৈতিক হেঁচা বা দেশসমূহক নিৰ্বাচিতভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ আহিলা হিচাপে মানৱ অধিকাৰক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় ।
#IndiaAtUN @BarkhaTamrakar, Deputy Secretary @MEAIndia delivered 🇮🇳’s statement at UNGA Third Committee on the Agenda Item “Working Group on Enforced Disappearances” the following : ➡️ Reaffirmed that Article 21, habeas corpus, the NHRC and State Human Rights Commissions, independent media and civil society provide safeguards, transparency and avenues for redressal against enforced disappearances. ➡️ Called enforced disappearances grave human-rights violations and urged prevention, accountability and protection of civil society. ➡️ Noted that 🇮🇳 has signed the Convention on Enforced Disappearances and stressed that law enforcement is bound by law. ➡️ 🇮🇳 called for engagement based on dialogue, cooperation, non-selectivity and transparency. @PMOIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 21, 2026
অভিযোগ আৰু অসম্পূৰ্ণ পৰিসংখ্যাক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ 'নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টাৰো নতুন দিল্লীয়ে বিৰোধিতা কৰে ।
মঙলবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ উপ-সচিব বৰ্ষা তাম্ৰকাৰে কয়, "ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত । কিন্তু এই সংযোগৰ ভিত্তি আলোচনা, পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা হ'ব লাগে, য'ত কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ অবিহনে স্বচ্ছতাক পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ইউএনজিএৰ তৃতীয় সমিতিৰ সন্মুখত তাম্ৰকাৰে ‘বলপূৰ্বক নিৰুদ্দেশ কৰা গোচৰ’ (Working Group on Enforced Disappearances) সম্পৰ্কীয় কাৰ্যসূচী বিষয়ক লৈ ভাৰতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে । মানৱ অধিকাৰক ৰাজনৈতিক হেঁচা বা দেশসমূহক 'নিৰ্বাচিত লক্ষ্য'ৰ (selective targeting) আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় বুলিও তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে ।
তাম্ৰকাৰে কয়, "আমি প্ৰতিনিধি দলসমূহক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰতিবেদনৰ কথা নিষ্ঠাৰে উল্লেখ কৰক আৰু মানৱীয় সন্দেহক কোনো ৰায়দানৰ ৰূপ নিদিব ।"
তাম্ৰকাৰে লগতে কয় যে ভাৰতে প্ৰতিষ্ঠিত মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট আৰু সঠিকভাৱে নথিভুক্ত গোচৰসমূহৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ সাজু হৈ আছে যদিও “অসত্য অভিযোগ, অসম্পূৰ্ণ পৰিসংখ্যা বা প্ৰতিবেদনক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধিতা কৰে” ।
শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে তাম্ৰকাৰে এই মন্তব্য কৰে ।
মঙলবাৰে জেনেভাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ২০ জনতকৈ অধিক মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত যুৱক প্ৰজন্মৰ নেতৃত্বত শান্তিপূৰ্ণ বিক্ষোভৰ প্ৰতি “বাৰে বাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা” বুলি অভিহিত কৰা বিষয়টোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ সময়ত মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ যি খবৰ পোৱা গৈছে তাৰ ন্যায় সুনিশ্চিত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায় । যোৱা সপ্তাহতো ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজন মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতিবেদনক 'শুনা কথা' বুলি নাকচ কৰিছিল । এই প্ৰতিবেদনত দেশখনৰ যুৱক-যুৱতীসকলে সৃষ্টি কৰা “ব্যংগাত্মক ৰাজনৈতিক আন্দোলন”ৰ কথা উল্লেখ কৰি ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিশোধৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
নতুন দিল্লীয়ে বিশেষজ্ঞগৰাকীক আহ্বান জনাইছিল যে পৰীক্ষা নকৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত বিষয়সমূহক বদনাম কৰাৰ পূৰ্বে উক্ত দাবীসমূহৰ 'সত্যতা পৰীক্ষা' কৰি লওক ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়ে দিল্লীত বৃহৎ পৰিসৰৰ বিক্ষোভৰ পূৰ্বে আৰু সেই সময়ত "বিক্ষোভকাৰী, প্ৰতিবাদকাৰী নেতা, নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনৰ সদস্য, অধিবক্তা আৰু সাংবাদিকক বৃহৎ মাত্ৰাত আটক কৰাৰ প্ৰতিবেদন"ক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
এই প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে কৰা মন্তব্যক ভাৰতে 'অযুক্তিকৰ' আৰু দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত 'অগ্ৰহণযোগ্য হস্তক্ষেপ' বুলি অভিহিত কৰিছিল ।