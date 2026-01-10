তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছো : অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰা আমেৰিকাৰ বিধেয়কক লৈ ভাৰতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ETV Bharat / bharat

বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ সাংসদ লিণ্ডছে গ্ৰেহামে চলিত সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ বাবে সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

নতুন দিল্লী: ভাৰতে শুকুৰবাৰে কয় যে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত ৫০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তাৱিত আমেৰিকাৰ আইনখনৰ সৈতে জড়িত পৰিস্থিতিসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে ৷ ৰাছিয়াৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰা নিৰ্বাচিত দেশসমূহৰ ভিতৰত ভাৰত আৰু চীন অন্যতম ।

বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ সাংসদ লিণ্ডছে গ্ৰেহামে চলিত সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ বাবে সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয়, ‘‘প্রস্তাৱিত বিধেয়কখনৰ বিষয়ে আমি অৱগত ৷ বিষয়টোৰ শেহতীয়া তথ্য় সন্দৰ্ভত তীক্ষ্ণভাৱে নজৰ ৰাখি আছো ৷ শক্তিৰ উৎসৰ বিস্তৃত বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ স্থিতি সকলোৱে জানে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই প্ৰচেষ্টাৰে আমি পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব বজাৰৰ বিৱৰ্তনশীল পৰিস্থিতি আৰু ১৪ লাখ লোকৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সুলভ শক্তি আহৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছো ।’’

বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘুৰ বিষয় সন্দৰ্ভত জয়ছোৱালে কয় যে ভাৰতত উগ্ৰবাদী উপাদানে বাসস্থান আৰু ব্যৱসায়কে ধৰি সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ চলোৱাৰ এক চিন্তনীয় ধাৰা অব্যাহত থকা দেখা গৈছে ।

তেওঁ কয় যে এনে সাম্প্ৰদায়িক কাণ্ডৰ সৈতে তৎকালীন আৰু দৃঢ়তাৰে মোকাবিলা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ ব্যক্তিগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, ৰাজনৈতিক মতানৈক্য বা অন্যান্য বাহ্যিক কাৰকৰ বাবে ইয়াক জগৰীয়া কৰিলে অপৰাধীসকলক আৰু অধিক সাহস দিয়া হ’ব ৷ ইয়াৰোপৰিও সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত ভয় আৰু নিৰাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি হয় বুলিও জয়ছোৱালে কয় ।

ছাক্সগাম উপত্যকাৰ সন্দৰ্ভত মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এই অঞ্চল ভাৰতৰ ভূখণ্ড বুলি উল্লেখ কৰি পুনৰ কয় যে ১৯৬৩ চনত স্বাক্ষৰিত তথাকথিত চীন-পাকিস্তান সীমা চুক্তিক ভাৰতে কেতিয়াও স্বীকৃতি দিয়া নাই ৷ বৰং ইয়াক অবৈধ বুলিহে অভিহিত কৰিছে । তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘পাকিস্তানৰ ওপৰত বলপূৰ্বক আৰু অবৈধ দখলৰ অধীনত থকা ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা তথাকথিত চীন-পাকিস্তান অৰ্থনৈতিক কৰিডৰকো আমি স্বীকৃতি নিদিওঁ ।’’

মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ সমগ্ৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভাৰতৰ এক অভিন্ন আৰু অবিচ্ছেদ্য অংগ । এই কথা কেইবাবাৰো পাকিস্তান আৰু চীন কৰ্তৃপক্ষক স্পষ্টভাৱে জনোৱা হৈছে ।’’ আনহাতে, উপত্যকাটোৰ পৰিসীমা সলনি কৰাৰ চেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে চীনৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে বুলি জয়ছোৱালে কয় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ লোৱাৰ অধিকাৰ আমি সংৰক্ষিত ৰাখিছো ।’’

টাইৱানৰ সমীপত চীনৰ সামৰিক অনুশীলনৰ সন্দৰ্ভত মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্য, অৰ্থনৈতিক, জনসাধাৰণৰ মাজত আৰু সামুদ্ৰিক স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহ দেখুৱাইছে । সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষকে সংযম বজাই ৰাখিবলৈ, একপক্ষীয় কাম-কাজ পৰিহাৰ কৰিবলৈ আৰু ভাবুকি বা বল প্ৰয়োগ নকৰাকৈ শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

আমেৰিকাৰ বাণিজ্য সচিবৰ এই মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জয়ছোৱালে কয় যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বিগত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু সুষম আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক চুক্তিত উপনীত হ’বলৈ কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰতিবেদনত এই আলোচনাসমূহৰ বৰ্ণনা সঠিক নহয় । আমি দুখন পৰিপূৰক অৰ্থনীতিৰ মাজত পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক বাণিজ্যিক চুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ আছো আৰু ইয়াক সমাপ্ত কৰিবলৈ আগ্ৰহী । কাকতলীয়াকৈ ক’ব পাৰি যে ২০২৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পেও আঠবাৰকৈ ফোনত কথা পাতিছে, আমাৰ ব্যাপক অংশীদাৰিত্বৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে ।’’

নিউয়ৰ্কৰ মেয়ৰে কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে জনপ্ৰতিনিধিসকলে অন্যান্য গণতন্ত্ৰৰ ন্যায়পালিকাৰ স্বাধীনতাক সন্মান কৰিব বুলি আশা কৰিছে আৰু ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব প্ৰকাশ কৰাটো কাৰ্যভাৰত থকাসকলৰ উচিত নহয় ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা দায়িত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব থাকিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।

