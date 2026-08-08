অৰুণাচলৰ ২৭ টা স্থানক চৰকাৰী মানচিত্ৰত স্বীকৃতি ভাৰতৰ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানক নিজৰ বুলি দাবী কৰা চীনক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰতেও মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে ৰাজ্যখনৰ ২৭ টা স্থান ।
Published : August 8, 2026 at 3:29 PM IST
নতুন দিল্লী : চীনে বাৰে বাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছুমান ঠাইৰ নাম সলনি কৰাৰ অপচেষ্টা কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে ভাৰতেও চৰকাৰী মানচিত্ৰত ৰাজ্যখনৰ ২৭ টা স্থান আৰু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যক স্বীকৃতি দিছে । শুকুৰবাৰে ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰত এই স্থানসমূহৰ প্ৰামাণিক নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় জৰীপ মানচিত্ৰত স্থানসমূহক আনুষ্ঠানিকভাৱে চিনাক্ত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সঠিক পৰিচয় নিশ্চিত কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত স্থানসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঠাইৰ নাম সলনি কৰাৰ চীনৰ এই কাৰ্যক নতুন দিল্লীয়ে স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰি আহিছে । নতুন দিল্লীয়ে চীনৰ এনে পদক্ষেপক ধাৰাবাহিকভাৱে অৰ্থহীন আৰু হাস্যকৰ বুলিও অভিহিত কৰি আহিছে । ভাৰতে স্পষ্টভাৱে দাবী কৰিছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আছিল, আছে আৰু থাকিব ।
ভাৰতৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ২৭ টা স্থানৰ ভিতৰত আছে প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত অৱস্থিত লং জু । ১৯৫৯ চনত চীনা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত বিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ।
উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ লং জুৰ সমীপৰ মাজা নামৰ গাঁওখনো মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই তালিকাত অঞ্চলটোৰ কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিক উচ্চতাৰ পাহাৰীয়া বিছা গাঁও, ড্জো লা, ৰিজা লা আৰু পুকুৰ লা আদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কৌশলগতভাৱে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ থাগ লা পাছকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । য'ত ১৯৬২ চনত ভাৰত আৰু চীনৰ সেনাৰ মাজত মুকলি সংঘৰ্ষ হৈছিল ।
একেদৰে চাংলাং জিলাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লজিষ্টিক হাব জয়ৰামপুৰকো চৰকাৰী মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । জয়ৰামপুৰ পূব অৰুণাচল আৰু ম্যানমাৰ সীমান্ত অভিমুখে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গতিবিধিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল ।
পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সম্ভো সৰোবৰ, বড়া কুণ্ডুন আৰু ছোটা কুণ্ডুন, ধনবাৰী, পীতনগৰ, তেৰিতনগৰ, ৰামনগৰ, টাৱাং ৰোডত ভাৰতীয় শ্বহীদ যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ স্মৃতিসৌধ থকা যশৱন্ত গড়, সাগৰ, পদ্ম, জ্যোতিনগৰ আৰু বৈশাখী গাঁও আদিও মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
১৯৬২ চনৰ যুদ্ধবীৰ ত্ৰিলোক সিং থাপাৰ স্মৃতিত নিৰ্মিত শ্বেৰ-ই-থাপা স্মৃতিসৌধ, ছোটা ৰোপুক আৰু বড়া ৰোপুক, শিৱাজী নগৰ, সোণপুৰা, কামলাং অভয়াৰণ্য আৰু বৌদ্ধ মন্দিৰৰ সমীপত থকা স্থানো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, চীনৰ অসামৰিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ২০১৭ চনত অৰুণাচলক জাংনান নাম দি ৬ টা স্থানৰ মানক নামৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল । ২০২১ চনত ১৫ টা স্থানৰ দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল । তাৰ পিছতে ২০২৩ চনত ১১ টা স্থানৰ নামেৰে আন এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : কৃষ্ণ সাগৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ পিছত সন্ধানহীন ভাৰতীয় নাৱিকৰ কোনো শুংসূত্ৰ নাই : উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে কেন্দ্ৰই