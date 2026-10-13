বিশ্বৰ দুৰ্বল অৰ্থনীতিৰ মাজতো আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য ভাৰতৰ অৰ্থনীতি : প্ৰধানমন্ত্ৰী
'ব্লুমবাৰ্গ নিউ ইক’নমি ফ’ৰাম'ত অশংগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
Published : October 13, 2026 at 11:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : মঙলাবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত 'ব্লুমবাৰ্গ নিউ ইক’নমি ফ’ৰাম'ত অশংগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ সুস্থিৰ অৰ্থনীতি আৰু জিডিপি বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷
ভাৰতৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "অনিশ্চয়তাৰে ভৰা পৃথিৱীখনত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু সুস্থিৰতা প্ৰদান কৰিছে । যুদ্ধৰ মাজতো ভাৰত এক নিৰ্ভৰযোগ্য অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত অংশীদাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ এপ্ৰিল-জুনৰ ত্ৰৈমাসিকত ৭.৮ শতাংশলৈ জিডিপি বৃদ্ধি হৈছে ৷"
PM @narendramodi speaks on ‘India’s economic resilience and stability amid global uncertainty’ at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today. 🎥 Watch below ⬇️ https://t.co/DSzqWybttu— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 13, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, "দুখনকৈ যুদ্ধৰ বাবে বিশ্বৰ যোগান, শক্তি, খনিজ পদাৰ্থৰ বজাৰত ব্যাঘাট জন্ম হৈছিল ৷ সমান্তৰালকৈ মহামাৰীৰ প্ৰভাৱ, সংঘাত আৰু বাণিজ্যৰ অনিশ্চয়তাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰক একেৰাহে প্ৰভাৱিত কৰি থকাৰ ফলত গোলকীয় অৰ্থনীতিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।"
ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক সূচকসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বেংকিং ব্যৱস্থাটো যোৱা কেইবা দশকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী স্থিতিত আছে ৷ ইয়াৰ আঁৰতে আছে সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ, ২৯ খন শ্ৰম আইনক ৪ টা ক'ডত একত্ৰীকৰণ কৰা আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ কেইবাটাও সৰু সৰু অপৰাধক অপৰাধমুক্ত কৰাৰ দৰে সংস্কাৰক প্ৰদান কৰা হৈছে । সেয়ে ৰেটিং উন্নত হৈছে ৷"
The greatest power is the power to empower! https://t.co/zG16Kh6G4b— Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2026
মোদীয়ে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰযুক্তিগত ক্ষমতাৰ কথাও উল্লেখ কৰি কয় যে, ২০১৪ চনত মাত্ৰ কেইবা শ শ ষ্টাৰ্টআপ আছিল ৷ কিন্তু সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই বৰ্তমান ২.৫ লাখতকৈও অধিক হৈছে ৷ এই ষ্টাৰ্ট আপসমূহৰ প্ৰায় আধা সংখ্যক সৰু চহৰত আধাৰিত আছিল ৷ ৪৫ শতাংশতকৈও অধিক ষ্টাৰ্টআপত মহিলাই নেতৃত্বৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে দাবী কৰে, "যোৱা এক দশকত ২৫ কোটি মানুহ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈছে ৷ চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক তথা কল্যাণকামী পদক্ষেপসমূহৰ এয়া অৱদান ৷ ভাৰতৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষমতা ২০১৪ চনৰ প্ৰায় ৭৫ গিগাৱাটৰ পৰা বৃদ্ধি পাই বৰ্তমান প্ৰায় ৩০০ গিগাৱাট হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ এল মুৰুগানৰ, কিয় পদত্যাগ কৰিলে মুৰুগানে ?