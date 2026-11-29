আঠ দশকৰ পাছত ভাৰত-নাইজেৰিয়া প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ নতুন অধ্যায়, মিজোৰামত প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ ৬০০ নাইজেৰিয়ান সেনাৰ
আঠ দশকৰ পাছত ভাৰত-নাইজেৰিয়া প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ নতুন অধ্যায় সূচনা কৰি মিজোৰামৰ চিআইজেডব্লিউ স্কুলত ৬০০ নাইজেৰিয়ান সেনাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন ।
Published : November 29, 2026 at 2:42 PM IST
মিজোৰাম: ভাৰত আৰু নাইজেৰিয়াৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন হ’ল । মিজোৰামৰ ভাইৰেংটিস্থিত কাউণ্টাৰ ইনছাৰ্জেন্সি এণ্ড জংঘল ৱাৰফেয়াৰ স্কুলত নাইজেৰিয়ান সেনাৰ এটা বিশাল দলৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে । প্ৰায় আঠ দশকৰ পাছত অনুষ্ঠিত এই ধৰণৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীয়ে দুয়োখন দেশৰ সামৰিক সহযোগিতাত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছে ।
৬০০ সেনা জোৱানক লৈ যোৱা ২ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে । ‘গেৰিলা প্ৰহাৰ’ শীৰ্ষক এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী নাইজেৰিয়ান সেনাৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । ভাৰতীয় সেনাৰ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চিআইজেডব্লিউ স্কুলে এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰে ।
নাইজেৰিয়ান সেনাই ইমান বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্ব ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰাটো ভাৰতীয় সেনাৰ সামৰিক দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণ সক্ষমতাৰ প্ৰতি থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আস্থাৰ প্ৰতিফলন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
সামৰণি অনুষ্ঠানত শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতি
আজি অনুষ্ঠিত এই গ্ৰেজুৱেচন কোৰ্চৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত নাইজেৰিয়াৰ উচ্চায়ুক্ত ছাইডু ডাহিৰু মহম্মদ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ জিঅ'চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লা উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ উপৰি নাইজেৰিয়ান সেনা বাহিনীৰ সেনা প্ৰশিক্ষণৰ মুৰব্বী মেজৰ জেনেৰেল ভেলেণ্টাইন উজুচুকু ওকৰো আৰু চিআইজেডব্লিউ স্কুলৰ কমাণ্ডেণ্ট মেজৰ জেনেৰেল কুলভীৰ সিঙে অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰশিক্ষণৰ মূল দিশসমূহ
এই চাৰিসপ্তাহজোৰা প্ৰশিক্ষণত বিদ্ৰোহ দমন, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান আৰু অৰণ্য যুদ্ধ কৌশলকে আদি কৰি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । লগতে আধুনিক সামৰিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে পৰিচয় আৰু বিশেষ কৌশলগত প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে অংশগ্ৰহণকাৰী সৈনিকসকলৰ পেছাদাৰী দক্ষতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি পোৱা সন্ত্ৰাসবাদ আৰু নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত বন্ধুত্বপূর্ণ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সামৰিক সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে পুনৰ প্ৰকাশ পাইছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এনে সহযোগিতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
চাৰি সপ্তাহৰ সফল প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰি নাইজেৰিয়ান সেনাৰ সদস্যসকলে নিজ দেশলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত উন্নত পেছাদাৰী দক্ষতাৰ লগতে ভাৰত আৰু নাইজেৰিয়াৰ মাজত গঢ়ি উঠা বন্ধুত্ব, সদ্ভাৱ আৰু পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ এক সুদৃঢ় অনুভূতি লৈ যাব বুলি উপস্থিত উচ্চায়ুক্তৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ জ্যেষ্ঠ সেনা বিষয়াসকলে মন্তব্য কৰে ।