ভাৰত-নেপালৰ মাজত স্বাক্ষৰিত আঠখন বুজাবুজি চুক্তি : নেপাললৈ মোদীৰ ২৪ হাজাৰ কোটিৰ পেকেজ
হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হয় ।
By ANI
Published : November 23, 2026 at 4:18 PM IST
নতুন দিল্লী: বৰ্তমান ভাৰত ভ্ৰমণত আছে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহ ৷ সোমবাৰে নতুন দিল্লীত ভাৰত আৰু নেপালে মহাকাশ প্ৰযুক্তি, নিৰাপত্তা প্ৰশিক্ষণ, অসামৰিক সেৱাৰ সামৰ্থ বিকাশ, স্বাস্থ্য, পৰম্পৰাগত চিকিৎসা, বহনক্ষম নগৰ উন্নয়ন আৰু কৃষি সম্পৰ্কীয় আঠখন বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হয় ।
#WATCH | Delhi | In a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "We extend our deepest condolences for the lives lost during the recent flash floods in Nepal. India announces a 24,000 crore Nepali rupees development package for Nepal." https://t.co/GndAAhyGpi— ANI (@ANI) November 23, 2026
মহাকাশ আৰু যোগাযোগ খণ্ডত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ISRO) আৰু নেপালৰ তথ্য আৰু যোগাযোগ মন্ত্ৰণালয়ে দক্ষিণ এছিয়া উপগ্ৰহৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপগ্ৰহ যোগাযোগ (SATCOM) নেটৱৰ্ক স্থাপনৰ বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
আৰক্ষী সেৱা আৰু ফৰেনছিক বিজ্ঞানৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰি দুখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ৷ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনছিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (এন এফ এছ ইউ) আৰু নেপাল আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ মাজত একাডেমিক আৰু গৱেষণা সহযোগিতাৰ বাবে এখন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হয় ৷
আনখন চুক্তি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (আৰ আৰ ইউ) আৰু নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষী একাডেমী (এন পি এ)ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় ।
প্ৰাতিষ্ঠানিক শাসন ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰু ৰাজহুৱা অভিযোগ বিভাগৰ অধীনস্থ ৰাষ্ট্ৰীয় সুশাসন কেন্দ্ৰই (এনচিজিজি) নেপালৰ ফেডাৰেল পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ অধীনস্থ নেপাল প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে নেপালৰ অসামৰিক কৰ্মচাৰীৰ সামৰ্থ বিকাশ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
আনহাতে, স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত দুয়োপক্ষই দুখন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ ভাৰতৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয় আৰু নেপালৰ স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সুৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ মাজত স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সম্পৰ্কীয় বুজাবুজি চুক্তিৰ সমান্তৰালভাৱে আয়ুৰ্বেদ আৰু অন্যান্য পৰম্পৰাগত চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সম্পৰ্কে আন এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
বহনক্ষম নগৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কাৰিকৰী সহযোগিতা আৰু পশুধন আৰু মীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সম্পৰ্কে দুয়োখন চৰকাৰে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
PM @narendramodi and PM of Nepal Rt. Hon’ble Mr. Balendra Shah @ShahBalen held wide-ranging discussions on bilateral, regional and global issues. Their engagement included detailed talks, a presentation on PM GatiShakti and a working lunch hosted in honour of the visiting dignitary. PM Shah conveyed his gratitude to PM Modi for India’s humanitarian and technical support in the aftermath of the flash floods in the Bhote Koshi and Trishuli river system in August 2026. Discussions focused on giving further momentum to bilateral cooperation across trade, investment, infrastructure, development partnership, connectivity, border management, education, culture and people-to-people exchanges, while exploring new avenues in climate resilience, disaster mitigation and management, sports, start-ups, digital services, space and innovation. The two leaders adopted a “Joint Vision for a Viksit Bharat and Samunnat Nepal”, laying the roadmap for a future-oriented partnership and shaping a brighter future for both nations.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 23, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ বাবে হায়দৰাবাদ হাউছত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় ৷ দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজৰ আলোচনাৰ মূল বিষয়ক আলোকপাত কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউচত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহক আদৰণি জনায় ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী আৰু গভীৰ কৰাৰ নতুন পথ অন্বেষণ কৰে ।
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এয়া ভাৰতলৈ প্ৰথমটো দ্বিপাক্ষিক ভ্ৰমণ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে নেপালৰ বানপানীৰ পিছৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নৰ সহায়ৰ বাবে দেশখনলৈ ২৪ হাজাৰ কোটি নেপালী টকাৰ উন্নয়ন সহযোগিতা পেকেজ ঘোষণা কৰে ।
VIDEO | Delhi: In a joint press conference with PM Narendra Modi, Nepal PM Balendra Shah says, “I extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Shri Narendra Modi for this gracious invitation and warm hospitality. Mutual respect, steadfast trust and unbroken goodwill are the bedrock of Nepal-India relations. At the heart of this incomparable bond are the people of our two countries. The ties between Nepal and India stand as firm as the Himalayas and as vast as the ocean, and our closeness is so profound that words alone can scarcely capture it. As a dependable and trusted neighbour, India has consistently stood as a first responder during natural disasters and in difficult times. For this, I express my sincere appreciation to the Government and people of India.” (Source: PM Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগষ্ট মাহত নেপালত হোৱা ভয়াৱহ বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এনে জটিল সময়ত কাঠমাণ্ডুৰ কাষত থিয় দিয়াৰ নতুন দিল্লীৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ এবাৰ দোঁহাৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আগষ্ট মাহত নেপালত হোৱা ভয়াৱহ বানপানীৰ ফলত হোৱা প্ৰাণ হেৰুৱা সকলৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ । আজি নেপালৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নক নতুন শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি ২৪ হাজাৰ কোটি নেপালী টকা উন্নয়ন সহযোগিতা পেকেজ ঘোষণা কৰিছো ।’’
বিত্তীয় পেকেজৰ উদ্দেশ্যৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি তেওঁ লগতে কয়, “আমাৰ সংকল্প হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ জীৱন পুনৰ সঠিক পথলৈ অনা, নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে নেপালৰ ক্ষমতা অধিক শক্তিশালী কৰা ।”
লগতে পঢ়ক: মোদীয়ে দিলে গংগাজল, মোদীক দিলে চন্দন-ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা : দিল্লীত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী