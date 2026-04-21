ETV Bharat / bharat

মে' মাহতে ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তত স্পৰ্শ কৰিছে ৪০-৪৪ ডিগ্ৰী উষ্ণতা, চিন্তিত বিজ্ঞানী

দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ মাত্ৰা ৷ চিন্তিত হৈ পৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানীসকল ৷ পূৰ্বতকৈ এইবৰ্ষত বৃদ্ধি পাব গৰমৰ মাত্ৰা ৷

উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাত ৪০-৪৪ ডিগ্ৰী উষ্ণতাই স্পৰ্শ কৰিছে (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 21, 2026 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : গোলকীয় উষ্ণতাৰ ব্যাপক প্ৰভাব পৰিছে ভাৰতত ৷ পৰিণতিত ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ ৷ যাৰবাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে বিজ্ঞানীসকল ৷ পূৰ্বতকৈ গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৷ এই কথা উল্লেখ কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ চমুকৈ আইএমডিয়ে ৷ এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰই কয়,"ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পূৰ্বতকৈ এই বৰ্ষত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব ৷"

মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিদৰ্ভ এলেকাৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কয়, "বৰ্তমান ৪১-৪২ ডিগ্ৰীলৈকে উষ্ণতাই স্পৰ্শ কৰিছে ৷ পূৰ্বে সৰ্বোচ্চ ৪০-৪৪ ডিগ্ৰী উষ্ণতাই স্পৰ্শ কৰিছিল ৷ কিন্তু মে' মাহতে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাত ৪০-৪৪ ডিগ্ৰী উষ্ণতাই স্পৰ্শ কৰিছে ৷ যিটো কেতিয়াও এইধৰণৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হোৱা নাছিল ৷"

উৎকট গৰমৰ মাজতো কৰ্মত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলৰ সজাগতা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"প্ৰখৰ ৰ'দ তথা গৰমৰ মাজতো কৰ্মৰত শ্ৰমিকক সজাগ কৰিবলৈ সকলো তথ্য শ্বেয়াৰ কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ৷ বিশেষকৈ হোৱাটএপৰ দ্বাৰা তথ্য শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে ৷ সেই তথ্যত গৰমৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কীয় কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ লগতে চৰকাৰী খণ্ডৰ ভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যম, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে মোবাইল লৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি সজাগতাৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"

আইএমডিৰ প্ৰধানে উল্লেখ কৰিছে যে, বিগত বৰ্ষত গৰমৰ সময়ত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানীয়ে যি ধৰণে কিছু নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশনা অ'টৱালা, ৰিক্সাৱালা আৰু শ্ৰমিকসকলে মানি চলিছিল ৷ এইবাৰো বিতৰ বিজ্ঞানীয়ে প্ৰকাশ কৰা নিৰ্দেশনাৱলী মানি চলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:বংগবাসীয়ে 'সন্ত্ৰাস আৰু দুৰ্নীতি'ৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.