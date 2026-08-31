ETV Bharat / bharat

এক দেশ এক সময়ৰ দিশে ভাৰত, সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধ্যতামূলক হ'ব ভাৰতীয় মান সময়

দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত একক সময় ব্যৱহাৰৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে । ১৮০ দিনৰ পিছত এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব ।

India mandates Indian Standard Time as Single time reference across the country
এক দেশ এক সময়ৰ দিশে ভাৰত, সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধ্যতামূলক হ'ব ভাৰতীয় মান সময় (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 11:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সময়ৰ একক মান নিশ্চিত কৰাৰ দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে ২৭ আগষ্টত আইনী পৰিমাপ (ভাৰতীয় মান সময়) নিয়ম, ২০২৬ (Legal Metrology Indian Standard Time Rules, 2026) অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।

নতুন নিয়ম অনুসৰি সমগ্ৰ দেশতে আইনী, প্ৰশাসনিক, বাণিজ্যিক আৰু অন্যান্য চৰকাৰী কাম-কাজৰ বাবে ভাৰতীয় মান সময়ক (আইএছটি) উমৈহতীয়া সময়ৰ মান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।

অৱশ্যে অধিসূচনা প্ৰকাশৰ ১৮০ দিনৰ পিছতহে ই কাৰ্যকৰী হ'ব । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল চৰকাৰী বিভাগ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, বেংক, প্ৰযুক্তি সংস্থা আৰু অন্যান্য সংস্থাক নিজৰ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় কাৰিকৰী পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ১৮০ দিন সময় দিয়া হৈছে ।

বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত সঠিক সময়ৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । বেংকিং আৰু ডিজিটেল পেমেণ্ট, টেলিকমিউনিকেচন, বিমান পৰিবহণ, বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা, কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী নথি-পত্ৰলৈকে বহু ব্যৱস্থা সঠিক সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

এই নতুন নিয়মৰ ফলত বেংকিং আৰু ডিজিটেল লেনদেনত সঠিক টাইম-ষ্টাম্পিং, ৰে'ল আৰু বিমানকে ধৰি পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ মাজত উন্নত সমন্বয়, টেলিকম আৰু ইণ্টাৰনেট নেটৱৰ্কৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা. বিদ্যুৎ ব্যৱস্থাত সঠিক সময় নিৰ্ধাৰণ আৰু চৰকাৰী বা আইনগত নথিৰ সময়ৰ একে ৰূপ নিশ্চিত কৰাত সহায় হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ আন এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাসমূহলৈ ভাৰতীয় উৎসৰ জৰিয়তে সঠিক ভাৰতীয় মান সময় প্ৰেৰণ কৰা । চৰকাৰে ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু আইনী পৰিমাপ পৰীক্ষাগাৰৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় মান সময় প্ৰসাৰণৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিছে ।

ইয়াৰ লগতে ভাৰতৰ নিজা উপগ্ৰহ ভিত্তিক নেভিগেশ্ব'ন ছিষ্টেম 'NavIC' আৰু অন্যান্য অনুমোদিত ভাৰতীয় সময় উৎস ব্যৱহাৰৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । যাৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাসমূহত বিদেশী উপগ্ৰহৰ ভিত্তিত সময়ৰ উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পাব ।

'এক দেশ, এক সময়' অভিযানৰ অধীনত জুলাই মাহত বেংগালুৰুৰ ৰিজিঅ'নেল ৰেফাৰেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেবৰেটৰী (RRSL)ত 'হোৱাইট ৰেবিট' প্ৰযুক্তিভিত্তিক ভাৰতীয় মান সময় সম্প্ৰসাৰণ প্ৰদৰ্শন নেটৱৰ্ক আৰম্ভ কৰা হয় ।

এই প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে বেংকিং, টেলিকমিউনিকেচন, বিদ্যুৎ, পৰিবহণ আৰু ডিজিটেল প্ৰশাসনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰলৈ অতি সঠিক আৰু নিৰাপদভাৱে ভাৰতীয় মান সময় প্ৰেৰণ কৰাৰ সক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।

বেংগালুৰুৰ ৰিজিঅ'নেল ৰেফাৰেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেবৰেটৰী আৰু এনএছই চেন্নাইৰ মাজতো সুৰক্ষিতভাৱে ভাৰতীয় মান সময় সম্প্ৰসাৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পত চিএছআইআৰ-এনপিএল, ইছৰো, ছেবি, এনএছই, বিএছএনএলকে ধৰি একাধিক প্ৰতিষ্ঠানে সহযোগিতা কৰিছে ।

ইফালে কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে এই পদক্ষেপক ভাৰতৰ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে অভিহিত কৰিছে । যোৱা জুলাই মাহত তেওঁ বেংগালুৰুত হোৱাইট ৰেবিট প্ৰযুক্তিভিত্তিক ভাৰতীয় মান সময় সম্প্ৰসাৰণ নেটৱৰ্ক পৰিদৰ্শন কৰি এক দেশ এক সময়ৰ লক্ষ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি এই পদক্ষেপে দেশত একক, সুৰক্ষিত আৰু সঠিক সময়ৰ মান প্ৰতিষ্ঠাত সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছিল ।

শেহতীয়াকৈ তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টতো এই কথা উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "ভাৰতৰ বাবে এটা মান সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা । প্ৰতিটো ডিজিটেল পেমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো ৰে'ল যাত্ৰালৈকে সঠিক সময়ত ভাৰত ঘূৰিব । আইনী পৰিমাপ (ভাৰতীয় মান সময়) নিয়ম, ২০২৬ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতত আইএছটি সাধাৰণ সময় হৈ পৰিব, যিয়ে দৈনন্দিন ব্যৱস্থালৈ অধিক শুদ্ধ আৰু সমন্বয় আনিব ।"

ভাৰতীয় মান সময় কি ?

ভাৰতীয় মান সময় বা আইএছটি হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতত ব্যৱহৃত একমাত্ৰ নিৰ্ধাৰিত সময় অঞ্চল (Time zone) । গ্ৰীণউইছৰ লগতে আইএছটিৰ সময়ৰ পাৰ্থক্য প্ৰায় ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট । ৮২°৩০' পূব দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ ভিত্তিত ইয়াৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

নীলা ছবিৰ ৱেবচাইট ! এপৰ দ্বাৰা পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ গোপন বাৰ্তালাপ, ভাৰতত চলাইছে কাৰ্যকলাপ !

TAGGED:

IST
ভাৰতীয় মান সময়
প্ৰহ্লাদ যোশী
এক দেশ এক সময়
INDIAN STANDARD TIME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.