আৰব সাগৰত নৌসেনাৰ জাহাজত সংঘৰ্ষ; পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজখনৰ কোনো বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Published : September 16, 2026 at 6:55 PM IST
নতুন দিল্লী : আৰব সাগৰত পাকিস্তানী নৌসেনা ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে মঙলবাৰে পাকিস্তানী উচ্চায়ুক্তৰ চাৰ্জ ডি এফেয়াৰ্ছক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়লৈ মাতি অনা হয় আৰু “সাগৰত পাকিস্তানী নৌসেনাৰ ইউনিটসমূহৰ অগ্ৰহণীয়া আৰু অপেছাদাৰী আচৰণ”ক লৈ 'তীব্ৰ প্ৰতিবাদ' কৰে ।
অৱশ্যে কোনো ডাঙৰ ক্ষতি হোৱা নাছিল যদিও বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে পৰ্বেক্ষণ কৰে যে "পাকিস্তানী নৌসেনাৰ জাহাজখনৰ আচৰণ ১৯৯১ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ সামৰিক অনুশীলন, কৌশল আৰু সেনাৰ গতিবিধিৰ ওপৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ ১০ নং অনুচ্ছেদৰ প্ৰত্যক্ষ উলংঘা কৰা হৈছিল ।"
চুক্তি অনুসৰি, দুয়োখন দেশে নৌসেনাৰ অনুশীলনৰ বাবে কমেও ১৫ দিনৰ পূৰ্বে ইখন দেশে সিখন দেশক অৱগত কৰিব লাগিব আৰু দুয়োখন দেশে নিকটৱৰ্তী ডাঙৰ ডাঙৰ কৌশল আৰু অনুশীলনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব ।
মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে পাকিস্তানী কূটনীতিবিদজনক “এনে কোনো ধৰণৰ কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধ কৰিবলৈ সকলো সামৰিক ইউনিটে যথাযথ যত্ন লোৱা আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা সংশ্লিষ্ট চুক্তিৰ বিধানসমূহ সন্মান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট পাকিস্তানী কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।”
বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইছলামবাদত থকা ভাৰতৰ চাৰ্জ ডি এফেয়াৰ্ছকো পাকিস্তানৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ত একেধৰণৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰ অনুসৰি, মঙলবাৰে সন্ধিয়া ভাৰতীয় নৌসেনাই উত্তৰ আৰব সাগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলসীমাত টহল দি থকাৰ সময়ত পাকিস্তানী নৌসেনাৰ এখন টহলদাৰী জাহাজে তীব্ৰ বেগেৰে আহি ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজখনক খুন্দা মাৰে । এই ঘটনাত কোনো বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে।