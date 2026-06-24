ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অডিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ভাৰত-ইজৰাইলৰ বুজাবুজি চুক্তি
ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহানিৰীক্ষক কে সঞ্জয় মূৰ্তি আৰু ইংলমেনৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত ।
By ANI
Published : June 24, 2026 at 7:27 AM IST
নতুন দিল্লী: ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অডিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু অডিটৰ জেনেৰেল (CAG) আৰু ইজৰাইলৰ উচ্চতম নিৰীক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (SAI)ৰ মাজত এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি ইজৰাইলৰ ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰক আৰু ন্যায়াধীশ তথা ইউৰোপীয় উচ্চতম নিৰীক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (ইউৰোছাই)ৰ সভাপতি মতান্যাহু ইংলমেনে ইজৰাইলৰ ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰক আৰু ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহানিৰীক্ষকৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহানিৰীক্ষক কে সঞ্জয় মূৰ্তি আৰু ইংলমেনৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠক শিখৰত উপনীত হয় ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ উচ্চতম নিৰীক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত ।
বুজাবুজি চুক্তিখনে পেছাদাৰী জ্ঞান, পদ্ধতি, কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতা, প্ৰশিক্ষণৰ সুযোগ আৰু উত্তম পদ্ধতিৰ আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অডিটিঙত বৰ্ধিত সহযোগিতাৰ বাবে এক কাঠামো প্ৰদান কৰে । পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত পেছাদাৰী বিশেষজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা আৰু উদ্ভাৱনী পদ্ধতিৰ আদান-প্ৰদানৰ সুবিধাৰ বাবে ভাৰত আৰু ইজৰাইলত পৰ্যায়ক্ৰমে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হয় ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই নিয়োজিততাই ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত আন্তৰিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন আৰু উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ।
এই ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ইংলমেনে ড৹ বি আৰ আম্বেদকাৰ বক্তৃতা শৃংখলাৰ অধীনত "ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অডিটিঙত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা: আধুনিক ৰাজ্যিক অডিটিঙত উন্নত প্ৰয়োগ, পৰিৱেশন অডিটিং আৰু উদ্ভাৱনী সঁজুলি" শীৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে ।
বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বক্তৃতাটোত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অডিটৰ ফলপ্ৰসূতা, কাৰ্যক্ষমতা আৰু প্ৰভাৱ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু তথ্য বিশ্লেষণকে ধৰি উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তনশীল সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে ।
ইজৰাইলৰ ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰক আৰু ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত ইংলমেনে জনসাধাৰণৰ তদাৰকী শক্তিশালী কৰিবলৈ, জবাবদিহিতা উন্নত কৰিবলৈ আৰু উদীয়মান শাসন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ উদ্ভাৱনী প্ৰযুক্তিৰ লাভ উঠাবলৈ দৃষ্টিভংগী ভাগ-বাটোৱাৰা কৰে ।
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত উপ-নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহানিৰীক্ষক কে এছ সুব্ৰমণিয়ান; বি কে মহন্ত, মুখ্য প্ৰযুক্তি বিষয়া; আৰু ছাই ইণ্ডিয়াৰ পৰা সঞ্চালক প্ৰধান বিমলেন্দ্ৰ পটৱৰ্ধন । ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধি দলটোত আছিল ভাৰতত ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰিউভেন আজাৰ আৰু ইজৰাইলৰ ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰক আৰু ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভাগৰ মুৰব্বী মিৰি ৱেইছ ।
লগতে পঢ়ক: হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে কি নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰৰ ? হজ কমিটী প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি