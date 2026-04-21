হৰমুজৰ জৰিয়তে নিজৰ জাহাজৰ নিৰাপদ প্ৰস্থানৰ বাবে ইৰাণী কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ভাৰতৰ যোগাযোগ
বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰই কয় যে ভাৰতে নিজৰ নাৱিক আৰু বাণিজ্যিক জাহাজৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি অতি অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰে ।
Published : April 21, 2026 at 1:03 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ জাহাজসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে নিৰাপদে উলিয়াই অনাৰ বাবে ইৰাণ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগত আছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে সোমবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দিল্লীত অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ সংবাদ মাধ্যম সম্বোধনৰ সময়ত বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এই কথা প্ৰকাশ কৰে । উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ জটিল সামুদ্ৰিক প্ৰণালীটো অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত দুখন ভাৰতীয় জাহাজে গুলীচালনাৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ প্ৰদান সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । ভাৰতীয় জাহাজৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভতো তেওঁৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচৰা হয় ।
VIDEO | " summoned iranian envoy after 2 indian ships came under firing near strait of hormuz, foreign secy conveyed deep concern", says mea spokesperson randhir jaiswal.
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/FgGZSxoN2u
সংবাদমেলৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয়, "বিগত ৪৮ ঘণ্টাত ভিএলচিচি ছামনাৰ হেৰাল্ড আৰু বাল্ক কেৰিয়াৰ জগ অর্নাভ নামৰ দুখন ভাৰতীয় জাহাজে হৰমুজ প্ৰণালী অতিক্রম কৰি থকা অৱস্থাত গুলীচালনাৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ দিয়ে । তাৰ পাছত তেওঁলোকে পাৰস্য উপসাগৰলৈ উভতি আহে । কোনো এটা দলৰ লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।"
ভাৰতীয় নাৱিকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা ভাৰত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
জয়ছোৱালে কয়, "আমাৰ কেইবাখনো জাহাজ পাৰস্য উপসাগৰত আছে আৰু আমি ইৰাণ আৰু আন দেশৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আহিছোঁ যাতে আমি হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে আমাৰ জাহাজসমূহ নিৰাপদে উলিয়াই আনিব পাৰোঁ ।"
"এই প্ৰচেষ্টাত আমাৰ ১০ খন জাহাজে এতিয়ালৈকে নিৰাপদে হৰমুজ প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰিছে... এখন জাহাজ উপস্থিত হ’বৰ হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
"শনিবাৰে গুলীচালনাৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আমাৰ দুখন জাহাজত গুলীচালনা হৈছিল । যেতিয়া এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমাক খবৰ দিয়া হয়, তেতিয়া আমি ইয়াক অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰু গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰোঁ । আমি ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক মাতি আনো আৰু তেওঁ বৈদেশিক সচিবৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় । বৈদেশিক সচিবে এই কাণ্ডৰ ওপৰত আমাৰ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে আৰু লগতে আমি উল্লেখ কৰি অহা কথাটোও পুনৰ উল্লেখ কৰে ।" বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰি কয় যে ভাৰতে নিজৰ নাৱিক আৰু বাণিজ্যিক জাহাজৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি অতি বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।
"আৰু এইটোও যে হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে নিৰ্বিঘ্নে জাহাজ পাৰ হ'ব লাগে । গতিকে এই কথাবোৰ উত্থাপন কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰদূতক কোৱা হয় যে এই কথা ঘৰলৈ উভতি আহি কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব পাৰে । আমি আমাৰ জাহাজসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে সেইবোৰৰ নিৰাপদ প্ৰস্থানৰ বাবে ইৰাণৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ।
ভাৰতীয় জাহাজ নিগমৰ টেংকাৰখন মাৰ্চ মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এই প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰা দশমখন ভাৰতীয় পতাকা বহন কৰা জাহাজ বুলি কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছে । ৩১ জন ভাৰতীয় নাৱিকক লৈ খাৰুৱা তেলৰ টেংকাৰ দেশ গৰিমাই ১৮ এপ্ৰিলত কৌশলগত জলপথটো অতিক্ৰম কৰি ২২ এপ্ৰিলত মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁলোকে জনায় ।
এম ই এৰ অতিৰিক্ত সচিব (উপসাগৰীয়) অসীম আৰ মহাজনে কয় যে আকাশমাৰ্গ মুকলি থকা দেশৰ পৰা এই অঞ্চলৰ পৰা ভাৰতলৈ বিমান সেৱা অব্যাহত আছে । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ১১.৩ লাখ যাত্ৰী ভাৰতলৈ যাত্ৰা কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় । উল্লেখ্য যে এই পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত ৫০ দিনতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি আছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গ মুকলি আৰু অঞ্চলটোৰ গন্তব্যস্থানসমূহলৈ সীমিত বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । এইবোৰ ভাৰতলৈ আগন্তুক যাত্ৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । আমি ইজৰাইলৰ পৰা জৰ্ডান আৰু ইজিপ্তৰ মাজেৰেও ভাৰতলৈ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ যাত্ৰাৰ সুবিধা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।"