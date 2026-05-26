দিল্লীত চতুৰ্থ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক; স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত গুৰুত্ব আৰোপ

নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত স্কোৱাড বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত এছ জয়শংকৰ, মাৰ্কো ৰুবিঅ’, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পেনি ৱং আৰু জাপানৰ টোছিমিটছু মোটেগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

দিল্লীত চতুৰ্থ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক
Published : May 26, 2026 at 11:05 AM IST

নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে ভাৰতে মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত চতুৰ্থ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰে ৷ ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকখনৰ অধ্যক্ষতা কৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ।

ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰৰ লগতে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী পেনি ৱং আৰু জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী টোছিমিটছু মোটেগীয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ এই বৈঠকখন ২০২৩ চনৰ পিছত ভাৰতে আয়োজন কৰা প্ৰথমখন স্কোৱাড বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, আলোচনাত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা, স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল, জটিল খনিজ পদাৰ্থ, আন্তঃগাঁথনি, জলবায়ু কাৰ্য, উদীয়মান প্ৰযুক্তি আৰু মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগ সাহায্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও পশ্চিম এছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতিকে ধৰি আঞ্চলিক ভূ-ৰাজনৈতিক উন্নয়নেও আলোচনাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয়, "স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ বাবে স্কোৱাডৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে খাপ খুৱাই মন্ত্ৰীসকলে ২০২৫ চনৰ ১ জুলাইত ৱাশ্বিংটন ডিচিত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনাক আগবঢ়াই নিব । তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰসমূহত স্কোৱাডৰ সহযোগিতা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মত বিনিময় কৰিব, চলি থকা স্কোৱাডৰ পদক্ষেপসমূহৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰিব, ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ শেহতীয়া উন্নয়ন আৰু পাৰস্পৰিক চিন্তাৰ অন্যান্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।"

বৈঠকৰ পূৰ্বে জয়শংকৰে সোমবাৰে মোটেগীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত-জাপানৰ অংশীদাৰিত্বৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । বৈঠকৰ সময়ত জয়শংকৰে কয় যে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত নিঃসন্দেহে এক বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব আছে আৰু ই আমাৰ সম্পৰ্কৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ, বহল তাৎপৰ্য আৰু বৃহৎ গুৰুত্বৰ ইংগিত দিয়ে ৷ ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হ’ব কাইলৈ ​​যেতিয়া আমি স্কোৱাড ফৰ্মেটত বৈঠকত মিলিত হৈ স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ।

এই সময়ছোৱাত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ লগতে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়েও জয়শংকৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মোটেগীয়ে মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি স্কোৱাড দেশসমূহে বৈঠকৰ সময়ত অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰুবিঅ’ই ভাৰতক আমেৰিকাৰ বাবে ‘এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত অংশীদাৰ’ বুলি অভিহিত কৰি কয় যে দুয়োখন দেশ জটিল খনিজ, যোগান শৃংখল আৰু সন্ত্ৰাসবাদকে ধৰি কেইবাটাও ডাঙৰ বিশ্বব্যাপী বিষয়ত একমত বুলি কয় ।

