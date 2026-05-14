নতুন দিল্লীত আৰম্ভ BRICS সন্মিলন, ভাৰতত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ’ভ
ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ’ভ ভাৰতত উপস্থিত ৷
Published : May 14, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 10:45 AM IST
নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীত BRICS ৰ (Brazil, Russia, India, China and South Africa) বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে । এই বৈঠকত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে সভাপতিত্ব কৰিছে । এই বৈঠকত ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু সদস্য আৰু অংশীদাৰ দেশৰ প্ৰতিনিধি দলৰ মুৰব্বীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতেও দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলে সাক্ষাৎ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইতিমধ্যে BRICS সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বহু দেশৰ প্ৰতিনিধি ভাৰতত উপস্থিত হৈছে ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ’ভ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় ।
VIDEO | Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in Delhi to attend BRICS foreign ministers' meet.— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026
এই সন্দৰ্ভত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে বুধবাৰে কয় যে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকত তেওঁলোকৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ‘ভয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে যে ব্ৰিক্স (BRICS) হৈছে বিশ্বৰ বেছিভাগ মানুহৰে প্ৰকৃত কণ্ঠ ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "১৪-১৫ মে'ত ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ব্ৰিকছৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ’ভে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ব্ৰিক্সয়ে সঁচাকৈয়ে বিশ্বৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰকৃত কণ্ঠ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।"
🇷🇺🇮🇳 On May 14-15, Russia's FM Sergey #Lavrov will take part in a meeting of the #BRICS Ministers of Foreign Affairs in New Delhi, held under India’s Chairmanship.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 13, 2026
লাভৰ’ভৰ ভাষ্য়ৰে মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "কোনো কথাই ৰাছিয়া-ভাৰত সম্পৰ্কক ভাঙিব নোৱাৰে ৷ হিন্দী-ৰাছিয়ান সকলো ভাই ভাই - ই কেৱল এটা ধেমেলীয়া শ্ল’গান নহয় - ই আমাৰ সংস্কৃতিৰ এক অংশ ।"
💬 FM Sergey #Lavrov:— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 13, 2026
No single word can capture the essence of #RussiaIndia relations – they are simply too rich.
A situation where our paths diverge is unthinkable.
🇷🇺🇮🇳 “Hindi Rusi bhai bhai” is not just a fun slogan – it has become part of our culture.#DruzhbaDosti pic.twitter.com/vlXlk2mB4U
ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত হোৱা চুক্তিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে ৰাছিয়াত নেতাসকলৰ আগন্তুক আলোচনা আৰু আন্তঃচৰকাৰী ৰাছিয়া-ভাৰতীয় বাণিজ্য, অৰ্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কাৰিকৰী আৰু সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আয়োগৰ পৰৱৰ্তী বৈঠকৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।
" india should have a safety net through trade in national currencies and not dollars and euros. financial systems have been monopolised by the west. today, they don't like what russia and china are doing. who will they not like tomorrow?" warns russian foreign minister lavrov pic.twitter.com/ZscRoPdU5i— Shashank Mattoo (@MattooShashank) May 14, 2026
উল্লেখ্য যে, ১৪ আৰু ১৫ মে’ত নতুন দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ’ব । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকে ২০২৬ চনত ভাৰতৰ অধ্যক্ষৰ ভেটি হিচাপে কাম কৰিব, নতুনকৈ সম্প্ৰসাৰিত বহুপক্ষীয় মিত্ৰতাত ভাৰতৰ নেতৃত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
ইফালে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ’ভে কয়, ‘‘২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৰাছিয়াই ভাৰতৰ সৈতে ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ অৰ্থনৈতিক বাণিজ্য কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।’’
💬 FM of Russia Sergey #Lavrov to @DrSJaishankar:#RussiaIndia cooperation at all levels rests on a solid foundation, enabling long-term planning & tangible results.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 13, 2026
☝️ The goal set by our Leaders is to bring bilateral trade to $100 billion by 2030.https://t.co/uLwR0lugHu pic.twitter.com/O5yMhaft2y