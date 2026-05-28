পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ পৰ্যাপ্ত মজুত আছে ভাৰতত, ক’লা বজাৰ ৰোধৰ বাৰে ৰাজ্যসমূহক নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক ক’লা বজাৰ, খুচুৰা ইন্ধন যোগানৰ জমা আৰু ডাইভাৰচনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ ।
Published : May 28, 2026 at 9:48 AM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ কিছু অংশত ইন্ধনৰ উপলব্ধতাক লৈ ক্ৰমবৰ্ধমান উদ্বেগৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বুধবাৰে দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰতত ঘৰুৱা চাহিদা পূৰণৰ বাবে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ যথেষ্ট মজুত আছে ৷ স্থানীয় কিছুমান অঞ্চলত ইন্ধনৰ নাটনিৰ বাবে ডাইভাৰচন আৰু কম খুচুৰা মূল্যৰ সুবিধা ল’ব বিচৰা গ্ৰাহকে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে মজুত কৰা কাৰ্যক কেন্দ্ৰই দোষাৰোপ কৰে ।
চলি থকা পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ প্ৰভাৱৰ পৰা গ্ৰাহকক ৰক্ষা কৰিবলৈ পিএছইউৰ তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে (অ’এমচি) প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৫৫০ কোটি টকাৰ লোকচান বহন কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক ক’লা বজাৰ, খুচুৰা ইন্ধন যোগানৰ জমা আৰু ডাইভাৰচনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে কেন্দ্ৰই ।
কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ২২ টা শোধনাগাৰত ২৫৮.১ মিলিয়ন টন বাৰ্ষিক ক্ষমতাৰে বিশ্বৰ চতুৰ্থ বৃহত্তম শোধন কেন্দ্ৰ ভাৰতে ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ২৪.৩২ মিলিয়ন টন ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত ইন্ধন উৎপাদন কৰিছিল ৷ আনহাতে ৬১.৫ মিলিয়ন টন পেট্ৰ’লিয়াম সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিছিল ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল বিপণন কোম্পানী (অ’এমচি), ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু উদ্যোগ সংস্থাসমূহৰ সৈতে নিৰন্তৰ সমন্বয় কৰি নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰিছে ।
মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিব, লগতে উদ্যোগ সংস্থা এফআইচিচিআই আৰু চিআইআইৰ সৈতে পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে “পেট্ৰ’লিয়ামৰ কোনো অভাৱ” নাই ৷
চৰকাৰে কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাৰ সৈতে জড়িত অস্থিৰতাৰ মাজতে খুচুৰা গ্ৰাহকক সম্পূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যৰ চাপৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰী অ’এমচিসমূহে পেট্ৰ’ল, ডিজেল আৰু ঘৰুৱা এলপিজিৰ ওপৰত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৫৫০ কোটি টকাৰ লোকচান বহন কৰি আছে ।
এই ৰাজসাহায্য বাফাৰ, ইয়াত কোৱা হৈছে, খুচুৰা পাম্প ব্যৱহাৰ কৰা পৰিয়াল, যাতায়ত আৰু কৃষকৰ বাবে । কিন্তু ইয়াত সকীয়াই দিয়া হৈছে যে বাল্ক চেনেলৰ পৰা খুচুৰা বিপণীলৈ ক্ৰয়ক ডাইভাৰ্ট কৰা ঔদ্যোগিক ক্ৰেতাসকলে এই মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ কুশ্বনটো দখল কৰি স্থানীয় উপলব্ধতাক বিকৃত কৰি ইন্ধন যোগানত কৃত্ৰিম চাপৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে বজাৰ অংশীদাৰিত্বৰ পৰিৱৰ্তনো লক্ষ্য কৰিছে, এই মাহত দ্ৰুতবেগী ডিজেলৰ বিক্ৰী প্ৰায় ৩৮ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে পিএছইউ অ’এমচিৰ জৰিয়তে বাল্ক ঔদ্যোগিক অফটেক প্ৰায় ২৯ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে, যিটো পৰিমাণ খুচুৰা বিপণীলৈ যোৱা বুলি খবৰ ওলাইছে ।
চৰকাৰে উদ্যোগ সংস্থাসমূহক এনেধৰণৰ কার্যৰ বিৰুদ্ধে সদস্যসকলক সংবেদনশীল কৰিবলৈ কোৱাৰ লগতে প্রাসংগিক আইনী বিধানৰ অধীনত পেট্ৰ’লিয়াম সামগ্ৰীৰ জমা, ক’লা বজাৰ, অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে মজুতকৰণ আৰু ডাইভাৰচন ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক বিশেষ বলবৎকাৰী দল নিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
যোগানৰ স্থিতিশীলতাক পুনৰ দৃঢ় কৰি চৰকাৰে কয় যে ভাৰতৰ শোধন ক্ষমতা, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ইন্ধন খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ সমন্বিত কাৰ্যকলাপ, আৰু কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ সহযোগিতাই “শক্তি সুৰক্ষাৰ কৰ্মক্ষম স্থাপত্য” গঠন কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও ই নাগৰিকসকলক চৰকাৰী যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু "আৰ্বিট্ৰেজ-চালিত বিকৃতি"ক প্ৰকৃত ইন্ধনৰ নাটনিৰ সৈতে বিভ্ৰান্ত কৰা উৰাবাতৰি এৰাই চলিবলৈ আহ্বান জনায় । বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক বিশেষ স্কোৱাড গঠন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ অধীনত জাৰি কৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আদেশৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত খুচুৰা গ্ৰাহকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সামগ্ৰী গ্ৰহণ, ক’লা বজাৰ, অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে পেট্ৰ’লিয়াম সামগ্ৰীৰ মজুতকৰণ আৰু ডাইভাৰচন কৰা বাল্ক গ্ৰাহক আৰু জমাকাৰীৰ অসৎ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, "চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰি আছে । ভাৰতৰ পৰিশোধন শক্তি, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অ'এমচিসমূহৰ অনুশাসিত পৰিচালনা আৰু সমগ্ৰ কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য আৰু উদ্যোগসমূহৰ সক্ৰিয় সমন্বয়ই এই সময়ছোৱাত শক্তি সুৰক্ষাৰ কৰ্ম স্থাপত্য গঠন কৰে ।"
লক্ষণীয়ভাৱে এমাহৰ ভিতৰতে ইৰাণ যুদ্ধৰ ফলত শক্তিৰ বৰ্ধিত ব্যয়ৰ অংশ গ্ৰাহকৰ হাতলৈ যোৱাৰ খবৰ অনুসৰি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰায় ৭.৫ টকা আৰু প্ৰতি কেজি চিএনজিৰ মূল্য ছয় টকা বৃদ্ধি পাইছে ।
