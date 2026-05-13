ভাৰতৰ হাতত কিমান দিনৰ বাবে মজুত আছে খাৰুৱা তেল-গেছ ? তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি কি হ’ব?
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ ফলত শক্তি যোগানত ব্যাঘাত জন্মিলেও চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ ওপৰত ন্যূনতম চাপ পেলাই পৰিস্থিতি চম্ভালিছে ৷
By ANI
Published : May 13, 2026 at 12:07 PM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্বক ৷ বিশেষকৈ ইন্ধনৰ নাটনিৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে বহুকেইখন দেশে ৷ ভাৰতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে পেট্ৰ’লিয়াম আৰু ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ দাম বৃদ্ধি কৰা নাই যদিও বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এবাৰতে প্ৰায় ৯০০ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ যিয়ে দেশবাসীক চিন্তিত কৰিছে ৷ চৰ্চা চলিছে যে অচিৰেই ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ আৰু পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দামো বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ ফলত শক্তি যোগানত ব্যাঘাত জন্মিলেও চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ ওপৰত ন্যূনতম চাপ পেলাই পৰিস্থিতি চম্ভালিছে ৷ লগতে ঘৰুৱা উৎপাদন ৩৬ হাজাৰৰ পৰা ৫৪ হাজাৰ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ৷
চিআইআইৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত ভাষণ দি তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ তেল কোম্পানীসমূহে প্ৰতিদিনে ১০০০ কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আদায় দিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ ১,৯৮,০০০ কোটি টকা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
তেওঁ কয় যে ভাৰতত ৬০ দিনৰ খাৰুৱা তেল, ৬০ দিনৰ এলএনজি আৰু ৪৫ দিনৰ এলপিজি মজুত আছে, আৰু যোগানৰ ফালৰ পৰা কোনো সমস্যা নাই । তেওঁ কয়, ‘‘যদি আপুনি বিত্তীয় পৰিস্থিতিলৈ চায়, আমাৰ তেল কোম্পানীসমূহে প্ৰতিদিনে ১০০০ কোটি টকা লোকচান ভৰি আছে, তেন্তে আদায় দিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ হ'ব ১,৯৮,০০০ কোটি টকা । যদি ত্ৰৈমাসিকলৈ চোৱা যা তেন্তে লোকচান ১ লাখ কোটি টকা । সেই প্ৰেক্ষাপটত ইয়াক কিমান দিন এনেদৰে ৰাখিব পাৰি ? খাৰুৱা তেলৰ দাম প্ৰতি বেৰেলত প্ৰায় ৬৪ ডলাৰ সেয়া এতিয়া ১১৫ ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মোৰ যদি ঠিকেই মনত আছে, তেন্তে আমি যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি দাম বৃদ্ধি কৰা নাই । আমি পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ দেশ । কোনোবাই কৈছিল, 'নিৰ্বাচন শেষ হ'ল, এতিয়া দাম বৃদ্ধি হ'ব ।’ আমি শেষবাৰৰ বাবে ২০২২ চনত দাম বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ । ২০২৪ চনত সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছে আৰু কেবাখনো ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ এনে নহয় যে দাম বৃদ্ধি নহ’ব ।’’
পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ কথা উল্লেখ কৰি পুৰীয়ে কয় যে বিশ্বৰ ২০% শক্তি হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে আহিছিল । তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ খাৰুৱা তেল আমদানিৰ পৰিমাণ ৮৫ শতাংশ, ইয়াৰ এটা বৃহৎ অংশ হৰমুজৰ মাজেৰে আহিছিল । কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ এলপিজিৰ প্ৰায় ৬০ শতাংশ হৰমুজ জলদ্বীপেৰে আহিছিল । এতিয়া আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে । আমি যি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, তাক লৈ মই আচৰিত হৈছোঁ । সংকটৰ আগতে আমাৰ ঘৰুৱা এলপিজিৰ উৎপাদন আছিল ৩৫,০০০ বা ৩৬,০০০ মেট্ৰিক টন । আমি আমাৰ ঘৰুৱা উৎপাদন ৩৬,০০০ৰ পৰা ৫৪,০০০ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি কৰিলোঁ ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এনে এখন দেশ কওক য'ত দাম একেই আছে, আৰু ক'লা বজাৰত একাংশ লোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি ভুৱা উৰাবাতৰি বিয়পাই দিয়াৰ পিছতো নাটনি হোৱা নাই । কিছুমান পৰিসংখ্যা চালে দেখা যায় যে পেট্ৰ'লৰ ব্যৱহাৰ ৬% বৃদ্ধি পাইছে । সংকটৰ সময়ত কোনো অভাৱ নাছিল । দেশৰ প্ৰতিটো পেট্ৰ'ল পাম্পতে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ উপলব্ধ আছিল । এলপিজি যোগান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণতকৈও বেছি । আমি কিছুমান কাম কৰিছোঁ, আমি এলপিজিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছোঁ ।’’
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰামৰ্শ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে আমদানিৰ বাবে ব্যয় কৰা ধন হ্ৰাস পায় । তেওঁ কয়, ‘‘বিশ্বৰ বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ নেতাজনে কৈছে যে "যুদ্ধবিৰতি জীৱন সমৰ্থনৰ ওপৰত’’... প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এতিয়া আমাৰ জীৱনশৈলীৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়াৰ সময়, আৰু মই সেইটো সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰো । যাতে কাইলৈ লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় ।’’
