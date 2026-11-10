প্ৰতি বছৰে ভাৰতত ১.২২ লাখ কোটিৰ খাদ্য নষ্ট : শীতল ভঁৰালৰ অভাৱত পচি যায় ৪০ শতাংশ ফল-পাচলি

প্ৰতি বছৰে ভাৰতত ১.২২ লাখ কোটিৰ খাদ্য নষ্ট : শীতল ভঁৰালৰ অভাৱত পচি যায় ৪০ শতাংশ ফল-পাচলি
'ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছ' নামৰ সংস্থাটোৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশত উৎপাদিত মুঠ সতেজ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ মাত্ৰ ৪% সামগ্ৰীয়েহে শীতল ভঁৰাল আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেটেড গাড়ীৰ সুবিধা লাভ কৰে ।
Published : November 10, 2026 at 2:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্বৰ প্ৰায় ৬৭ কোটি মানুহে প্ৰতিদিনে লঘোণীয়া পেটেৰে শুবলগীয়া হয় । প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৯০ লাখ লোকৰ মৃত্যু ক্ষুধা আৰু পুষ্টিহীনতাজনিত ৰোগৰ বাবে হয় । অথচ প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে ১০৫ কোটি টন খাদ্য আৱৰ্জনা হিচাপে পেলাই দিয়া হয় ।
ইফালে ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১.২২ লাখ কোটি টকাৰ খাদ্য সামগ্ৰী নষ্ট হৈ আছে । শীতল ভঁৰালৰ অভাৱত ৪০% ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি গ্ৰাহকৰ ওচৰ পোৱাৰ পূৰ্বেই পচি যায় ।
'ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছ'ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত এনে কিছুমান আচৰিত কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দেশৰ কৃষিপথাৰত উৎপাদিত মুঠ সতেজ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ মাত্ৰ ৪% সামগ্ৰীয়েহে শীতল ভঁৰাল আৰু ফ্ৰীজ থকা গাড়ীৰ সুবিধা লাভ কৰে ।
শীতল ভঁৰালৰ অভাৱৰ বাবে ষ্ট্ৰবেৰী, চেৰী, ব্লুবেৰী, বিলাহী, আঙুৰ, মটৰমাহ, কাঠফুলা আৰু বিভিন্ন খাদ্যশস্য নষ্ট হৈ গৈ আছে । ইয়াৰ উপৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেও শস্যৰ উৎপাদনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰতি এক ডাঙৰ বিপদ নামি আহিছে ।
'ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছ'ৰ 'আশংকাৰ পৰা সহনশীলতালৈ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পাৰিস্থিতিতন্ত্ৰ ভাৰতীয় কৃষিৰ ভৱিষ্যত' শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ক’ল্ড চেইন অৰ্থাৎ খাদ্য সামগ্ৰী সুৰক্ষিত কৰি ৰখা প্ৰযুক্তিৰ অভাৱৰ বাবে প্ৰতি বছৰে দেশে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ক্ৰমবৰ্ধমান উষ্ণতা, অনিয়মিত বৰষুণ আৰু বতৰৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য পৰিৱৰ্তনসমূহে এই সংকটক অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে ।
দেশৰ হৈ আছে প্ৰায় ১.২২ লাখ কোটি টকাৰ লোকচান
'ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছ'ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, শীতল ভঁৰাল (ক’ল্ড ষ্ট’ৰেজ) আৰু ফ্ৰীজ থকা গাড়ী (ৰেফ্ৰিজাৰেটেড ভান) আদিৰ অভাৱৰ বাবে প্ৰতি বছৰে দেশৰ প্ৰায় ১৩ বিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ১.২২ লাখ কোটি টকাৰ খাদ্য-সামগ্ৰী নষ্ট হৈ আছে ।
এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ উপৰি গাখীৰ, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, খাদ্যশস্য, মাছ-মাংস আদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । এই লোকচানে কেৱল কৃষকসকলকেই প্ৰভাৱিত কৰা নাই, বৰঞ্চ সৰু-বৰ দোকানী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰতো গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ।
দেশৰ মাত্ৰ ৪ শতাংশ কৃষিজাত সামগ্ৰীহে সুৰক্ষিত
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশজুৰি প্ৰতি বছৰে যিমান কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয়, তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৪% ফল-মূল, শাক-পাচলি আৰু খাদ্যশস্যইহে ক’ল্ড চেইনৰ সুবিধা লাভ কৰে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে, ইয়াৰ অভাৱত ৪০% কৃষিজাত সামগ্ৰী পচি নষ্ট হৈ যায় । বাকী থকা খাদ্য-সামগ্ৰী যেনে ঘেঁহু, ধান আদি পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে সংৰক্ষণ কৰা হয় যদিও পোক-পৰুৱাৰ আক্ৰমণৰ বাবে এইবোৰৰো ক্ষতি হয় ।
অনাগত দিনত হ'ব পাৰে মূল্যবৃদ্ধি
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশত শীতল ভঁৰাল আদিৰ অভাৱৰ বাবে বজাৰত খাদ্য-সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যাহত হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত অনাগত দিনবোৰত খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ হাৰ ৮.২০% লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে ঘৰুৱা বাজেটত নাটনি হ'ব পাৰে ।
কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত বিশ্বৰ অন্যতম আগশাৰীৰ দেশ । কিন্তু উৎপাদনৰ পিছত খাদ্য-সামগ্ৰী সুৰক্ষিত কৰি ৰখা আৰু বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ দেশত আজিও এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈয়েই আছে ।
প্ৰতি বছৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ খাদ্যশস্য নষ্ট হৈ আছে
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সংৰক্ষণৰ সঠিক ব্যৱস্থা নথকাৰ প্ৰভাৱ কেৱল ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ ওপৰতেই পৰা নাই, বৰঞ্চ খাদ্যশস্যৰ ওপৰতো ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে । ক’ল্ড চেইনৰ অভাৱত দেশজুৰি মুঠ উৎপাদনৰ ৫% ৰ পৰা ৬% খাদ্যশস্য (যেনে ঘেঁহু, ধান আদি) প্ৰতি বছৰে নষ্ট হৈ যায় । দেশৰ শীতল ভঁৰালসমূহত প্ৰতি বছৰে কৃষিজাত সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কৃষকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, তথাপিও বহু পৰিমাণৰ খাদ্য-সামগ্ৰীয়ে ইয়াত স্থান লাভ নকৰে ।
দেশত মুঠ ৮,৮৩১টা শীতল ভঁৰাল আছে
চৰকাৰে কিছু মাহ পূৰ্বে সংসদত দিয়া তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীলৈকে সমগ্ৰ দেশত মুঠ ৮,৮৩১ টা শীতল ভঁৰাল আছে । এইসমূহৰ মুঠ সংৰক্ষণ ক্ষমতা প্ৰায় ৪.০৩ কোটি টন । শীতল ভঁৰালৰ সংখ্যা আৰু সংৰক্ষণ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশ দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থানত আছে । উত্তৰ প্ৰদেশত ২,৪৮৯টা শীতল ভঁৰাল আছে । এইবোৰত প্ৰায় ১.৫১ কোটি টন কৃষিজাত সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যায় । উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিছতে ১,০৩২টা শীতল ভঁৰালৰ সৈতে গুজৰাট এই ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে । ইয়াৰ পিছৰ স্থানসমূহত ক্ৰমে পশ্চিমবংগ, পঞ্জাব আৰু বিহাৰ আছে ।
২ কোটি হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ফচল প্ৰভাৱিত
ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ উপৰি বান, অত্যধিক বৰষুণ আদি কাৰণত দেশৰ ১৪% শস্য প্ৰভাৱিত হৈছে । অৰ্থাৎ ২ কোটি হেক্টৰ মাটিত ৰোপণ কৰা শস্যৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিছে, যাৰ ফলত শস্যৰ উৎপাদন পোনপটীয়াকৈ হ্ৰাস পাব । ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে শীতল ভঁৰালৰ অভাৱত কৃষিজাত সামগ্ৰী নষ্ট হোৱাৰ লগতে বতৰৰ অনিয়মিত চক্ৰয়ো কৃষকসকলৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে । তথ্য অনুসৰি, দেশৰ ৪৫% কৃষিজাত ভূমি যিকোনো সময়তে বানৰ কবলত পৰাৰ আশংকাত থাকে ।
উৎপাদন বৃদ্ধিৰ গতি হ্ৰাস
'ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছ'ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ১৯৬৬ চনৰ পৰা ১৯৭৫ চনৰ ভিতৰত ধানৰ উৎপাদন ৪৩.১% আৰু ঘেঁহুৰ উৎপাদন ৫৯% বৃদ্ধি পাইছিল । কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দশকসমূহত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ এই গতি লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে । আনকি ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০৫ চনৰ দশকটোত ঘেঁহুৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ২.২% হ্ৰাসহে পাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত পথাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে সাৰ আৰু কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো ধানৰ উৎপাদন মাত্ৰ ১৬.৯% আৰু ঘেঁহুৰ উৎপাদন মাত্ৰ ১২.২% হে বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে ।
১ ডিগ্ৰী উষ্ণতা বৃদ্ধিত ৮% পৰ্যন্ত উৎপাদন হ্ৰাস
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিগত পাঁচটা দশকত উষ্ণতা ১ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে দেশৰ সকলো শস্যৰ গড় উৎপাদন প্ৰায় ৮% হ্ৰাস পাইছে । মাকৈৰ দৰে জলবায়ুৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল শস্যৰ ক্ষেত্ৰত এই লোকচানৰ পৰিমাণ ১৬% লৈকে বৃদ্ধি পাব পাৰে । পথাৰতে শস্য নষ্ট হোৱা আৰু যোগান শৃংখলা ব্যাহত হোৱাৰ বাবে বজাৰ বা মাণ্ডীসমূহত কৃষিজাত সামগ্ৰী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নোলোৱা হৈছে, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ উপাৰ্জনো বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ।
প্ৰতি বছৰে ১৮ লাখ টন গাখীৰ লোকচান
'ক্লাইমেট ট্ৰেণ্ডছ'ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অত্যধিক গৰম আৰু উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে দুগ্ধ উৎপাদনকাৰী পশুধনৰ গাখীৰ দিয়াৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত এক ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত প্ৰতি বছৰে ১৮ লাখ টন গাখীৰৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে, যিটো দেশৰ মুঠ গাখীৰ উৎপাদনৰ প্ৰায় ২% । এই লোকচানৰ মূল্য প্ৰায় ২,৬৬১ কোটি টকা । অত্যধিক গৰম আৰু খৰাঙৰ বাবে পথাৰৰ কেঁচা ঘাঁহ শুকাই যায়, যাৰ ফলত পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত পশুবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে ।
চীনত সৰ্বাধিক খাদ্য অনিষ্ট
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱেশ কাৰ্যসূচীৰ (UNEP) 'ফুড ৱেষ্ট ইণ্ডেক্স' প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে চীনত প্ৰতি বছৰে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ খাদ্য অপচয় হয় । দেশখনত বাৰ্ষিক ১০.৮৬ কোটি টন খাদ্য আৱৰ্জনা হিচাপে পেলাই দিয়া হয় । এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে; আমাৰ দেশত প্ৰতি বছৰে ৭.৮২ কোটি টন খাদ্য নষ্ট হয় । ইয়াৰ পিছৰ স্থানসমূহত ক্ৰমে পাকিস্তান, নাইজেৰিয়া, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ব্ৰাজিল, মিচৰ, ইণ্ডোনেচিয়া, বাংলাদেশ আৰু মেক্সিকো আছে ।
৬৭ কোটি লোক লঘোণীয়া পেটে থাকে
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সমগ্ৰ বিশ্বতে অনাহাৰ এক ভয়াৱহ সমস্যা হিচাপে থিয় দিছে আৰু প্ৰতিদিনে পৃথিৱীৰ প্ৰায় ৬৭ কোটি মানুহে ভোকাতুৰ পেটেৰে শুবলগীয়া হয় । বিভিন্ন দেশৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা যুদ্ধ-বিগ্ৰহ বা সংঘাত, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অৰ্থনৈতিক নাটনিৰ বাবে মানুহে এনে জটিল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । যদি বিশ্বৰ পৰিস্থিতি একেদৰেই চলি থাকে, তেন্তে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত 'জিৰ’ হাংগাৰ' (Zero Hunger) অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ অনাহাৰমুক্ত বিশ্বৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিব ।
ক্ষুধা-পুষ্টিহীনতাত বছৰি ৯০ লাখ লোকৰ মৃত্যু
বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সহযোগী সংস্থাসমূহৰ তথ্য অনুসৰি, বিশ্বত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৯০ লাখ লোকে ক্ষুধা আৰু পুষ্টিহীনতাজনিত ৰোগৰ চিকাৰ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে । অনাহাৰ বা পুষ্টিহানতীৰ ফলত প্ৰতি বছৰে হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা যিকোনো যুদ্ধ বা সংক্ৰামক ৰোগতকৈও বহু বেছি । আটাইতকৈ চিন্তাজনক কথাটো হ’ল যে এইদৰে মৃত্যুমুখত পৰা লোকসকলৰ এক বুজন অংশই হৈছে ৫ বছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশু ।
আমেৰিকাত আছে সৰ্বাধিক শীতল ভঁৰাল
গ্লোবেল ক’ল্ড চেইন এলায়েন্সৰ (GCCA) 'গ্লোবেল ক’ল্ড ষ্ট’ৰেজ কেপাচিটী ৰিপ’ৰ্ট' অনুসৰি, সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে শীতল ভঁৰালৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম স্থানত আছে । ইয়াৰ ফলত দেশখনত খাদ্যশস্য আৰু অন্যান্য খাদ্য-সামগ্ৰীৰ লোকচান একেবাৰে ন্যূনতম হয় । আমেৰিকাৰ ক’ল্ড চেইন ব্যৱস্থাটো অত্যাধুনিক পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপত্য (Environmental Control Architecture) আৰু ফ্ৰীজ থকা বাহনৰ (Refrigerated Vehicles) এক বিশাল নেটৱৰ্কেৰে সুসজ্জিত, যিয়ে খাদ্য-সামগ্ৰীসমূহক পথাৰৰ পৰা বজাৰলৈকে সম্পূৰ্ণ সতেজ কৰি ৰাখে ।