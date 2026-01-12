বিশ্বৰ কোন দেশত আছে ডাঙৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক ? ভাৰতত কেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলেট ট্ৰেইন ?

বিশ্বৰ কোন দেশত আছে ডাঙৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক ? ভাৰতত কেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলেট ট্ৰেইন ?
বুলেট ট্ৰেইনখনৰ গতিবেগ হ’ব ঘণ্টাত ৩২০ কিলোমিটাৰ । ভাৰতীয় ৰে’লৱে ইতিহাস আৰু অন্যান্য সবিশেষ জানো আহক...
Published : January 12, 2026 at 8:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : বহিঃৰাষ্ট্ৰত নহয়, এইবাৰ ভাৰতত চলিব বুলেট ট্ৰেইন । হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে এইবাৰ ভাৰতত চলিব বুলেট ট্ৰেইন । সম্ভৱতঃ ২০২৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ভাৰতত প্ৰথমখন বুলেট ট্ৰেইন ।
আহমেদাবাদৰ সাবৰমতীৰ পৰা মুম্বাইলৈ চলিব এই বিশেষ ৰে’লখন । ইয়াৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰে’লৱে বিভাগ । চীন, জাপান, স্পেইনকে ধৰি বহু দেশত বুলেট ট্ৰেইন চলি আছে । উন্নত দেশবোৰৰ দৰে এতিয়াৰে পৰা প্ৰায় ডেৰ বছৰ পিছত ভাৰতেও এই ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈ আছে । ইতিমধ্যে বিশ্বৰ মুঠ ২২খন দেশত এই তীব্ৰবেগী ৰে’ল বা বুলেট ট্ৰেইনৰ (গুলীৰ দৰে গতিৰে) প্ৰচলন আছে ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰতত ৰে’লপথৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱ ১৮৩২ চনত মাদ্ৰাজত দিয়া হৈছিল । সেই তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় ৰে’লৱেই যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল, ছুপাৰফাষ্ট ৰে’ল আৰু তাৰ পিছত বন্দে ভাৰত ৰে’ললৈ আগবাঢ়ি গৈ নতুন উচ্চতা লাভ কৰে ।
এতিয়া বুলেট ট্ৰেইন ৰে’লৱেৰ বাবে এক নতুন আৰু ডাঙৰ অগ্ৰগতি হ’ব । বিশ্বৰ কেইখন দেশত বুলেট ট্ৰেইন চলি আছে ? এই ৰে’লখন প্ৰথম কোনখন দেশত চলিছিল ? বৰ্তমান সৰ্বাধিক দ্ৰুততম বুলেট ট্ৰেইন কোনখন দেশত চলি আছে ? এই প্ৰতিবেদনত এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব -
ক) প্ৰথমে কিমানখন দেশত বুলেট ট্ৰেইন আছে জানো আহক :
ৱৰ্ল্ড পপুলেচন ৰিভিউৰ ২০২৫ চনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২২খন দেশত তীব্ৰবেগী ৰে’ল (বুলেট ট্ৰেইনৰ দৰে) চলি থাকে । জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, জাপান, ইটালী, ইউৰোপ, স্পেইন, চীনত বুলেট ট্ৰেইন চলি থাকে । ইয়াৰে জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, জাপান, স্পেইন, চীন আদি দেশত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া দ্ৰুতবেগী ৰে’লৱে নেটৱৰ্ক আছে ।
খ) বিশ্বৰ বহু দেশৰ বুলেট ট্ৰেইনৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ৰেঞ্জৰ বিষয়ে জানো আহক...
- চীনত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰেল নেটৱৰ্ক আছে :
চীনৰ বুলেট ৰে’লে আনকি ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চললৈও যাত্ৰা কৰে । এই ৰে’লে কম ভাৰা আৰু দ্ৰুত যাত্ৰাৰ সময় প্ৰদান কৰে । দৈনিক লাখ লাখ যাত্ৰী এই ৰে’লসমূহত যাত্ৰা কৰে ।
চীনে নিজৰ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি অব্যাহত ৰাখিছে । এই কাৰণেই ইয়াৰ বুলেট ট্ৰেইনসমূহে কেৱল ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক আৰু আঞ্চলিক বিকাশতেই নহয়, বিশ্বৰ আন্তঃগাঁথনিতো প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
- স্পেইনত চলে ৰঙীন বুলেট ট্ৰেইন :
বৰ্তমান স্পেইনত কেইবাখনো বুলেট ট্ৰেইন চলি আছে । যাৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত ৩০০ কিলোমিটাৰ । এই ৰে’লসমূহে ৩,৯৯৩ কিলোমিটাৰ এলেকা সামৰি লৈছে ।
স্পেইনৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ তীব্ৰবেগী ৰে’ল নেটৱৰ্ক, যাৰ ফলত ই বিশ্বৰ অন্যতম দীঘলীয়া দ্ৰুতবেগী ৰে’ল নেটৱৰ্ক । ইয়াৰ বুলেট ট্ৰেইনবোৰ ৰঙীন আৰু দেশৰ সকলো ডাঙৰ চহৰক সংযোগ কৰে ।
- জাপানত প্ৰথমে চলিছিল বুলেট ট্ৰেইন :
জাপানত বুলেট ট্ৰেইন ঘণ্টাত ৩২০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগত চলি থাকে । এই ৰ’লৰ ৰেঞ্জ ৩,১৪৭ কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ এই ৰে’ল দৈনিক ৩,১৪৭ কিলোমিটাৰ মানুহক কঢ়িয়াই লৈ যায় । ১৯৬৪ চনত টকিঅ’ আৰু ওছাকাৰ মাজত এই ৰে’লপথটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেৱাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বুলেট ৰে’ল চলিছিল ।
ইয়াৰ লগে লগে জাপান বুলেট ট্ৰেইন চলোৱা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । বিগত ৫০ বছৰত জাপানত বিকশিত প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি অব্যাহত আছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ সাধাৰণ ৰে’লৰ ওপৰতো পৰিছে। এই কাৰণেই এসময়ত ২১০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত (১৩০ মাইল প্ৰতি ঘণ্টা) বেগত চলা ৰে’লসমূহে এতিয়া ৩২০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত (২০০ মাইল প্ৰতি ঘণ্টা) গতি লাভ কৰিছে ।
এতিয়া প্ৰতিদিনে এই বুলেট ট্ৰেইনত প্ৰায় ১০ লাখ যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰে । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল শ্বিনকানচেনৰ সুৰক্ষাৰ অভিলেখ এক উৎকৃষ্ট । যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ নিৰাপদ যাত্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ ধ্যান দিয়া হয় ।
- প্ৰতি বছৰে ফ্ৰান্সত ১২.২ কোটি লোকে যাত্ৰা কৰে :
ফ্ৰান্সত বুলেট ট্ৰেইন ঘণ্টাত ৩২০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গতিৰে চলি থাকে । ইহঁতৰ ৰেঞ্জ ২,৭৬০ কিলোমিটাৰ । তীব্ৰবেগী ৰে’ল নেটৱৰ্ক অন্যতম উন্নত ব্যৱস্থা ।
বজ্ৰপাতৰ দৰে দ্ৰুতবেগী এই বুলেট ৰে’লসমূহে প্ৰতি বছৰে ১২.২ কোটি যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যায়, যিয়ে ডাঙৰ চহৰসমূহ সামৰি লয় । ২০২৬ চনত ফ্ৰান্সে অতিবেগী ৰে’লৰ নতুন, আধুনিক বহৰ উন্মোচনৰ বাবেও সাজু হৈছে ।
- ১৯৯১ চনৰ পৰা জাৰ্মানীত বুলেট ট্ৰেইন চলি আহিছে :
ইয়াত বুলেট ট্ৰেইন ঘণ্টাত ৩০০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগত চলি আছে । ১৬৩১ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে । ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ (আইচিই) নামেৰে পৰিচিত এই ৰে’লখনে ১৯৯১ চনৰ পৰা সেৱা আৰম্ভ কৰে ।
এই ৰে’লবোৰৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত ৩৩০ কিলোমিটাৰ (প্ৰায় ২০৫ মাইল প্ৰতি ঘণ্টা)। ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ বাবে ই এক দ্ৰুত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য বিকল্প প্ৰদান কৰে । এই ৰে’লসমূহ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
এই ৰে’লসমূহত ডাঙৰ আসন আছে । যাত্ৰীসকলে ৱাই-ফাই, মোবাইল ফোন আৰু লেপটপ চাৰ্জিঙৰ সুবিধা উপভোগ কৰে আৰু খাদ্যকে ধৰি অন্যান্য আধুনিক সুবিধাসমূহো ইয়াত উপলব্ধ ।
- YHT নামেৰে জনাজাত তুৰস্কৰ বুলেট ট্ৰেইনসমূহো :
প্ৰতি ঘণ্টাত ৩০০ কিলোমিটাৰ বেগত চলি থাকে এই ট্ৰেইন । ইহঁতৰ ৰেঞ্জ ১২৩২ কিলোমিটাৰ । এই তীব্ৰবেগী ৰে’লবোৰক Yüksek Hızlı Tren বা YHT বুলি জনা যায় । এই ৰে’লসমূহে আংকাৰা-এস্কিচেহিৰ-ইস্তানবুল, আংকাৰা-কনিয়া, আৰু ইস্তানবুল-এস্কিচেহিৰ-কনয়া পথৰ লগতে অন্যান্য পথত চলাচল কৰে । তেওঁলোকে দুটা শ্ৰেণীৰ আসন আগবঢ়ায়: ইকনমি আৰু বিজনেছ ক্লাছ ।
- ফিনলেণ্ডৰ বুলেট ট্ৰেইনসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে :
এই বুলেট ট্ৰেইনসমূহৰ গতি ঘণ্টাত ২২০ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জ ১,১২০ কিলোমিটাৰ । ফিনলেণ্ডৰ বুলেট ট্ৰেইনৰ নাম পেণ্ডোলিন’ছ, ইটালীত ডিজাইন কৰা । এই ট্ৰেইন দেখিবলৈ একেবাৰে চিকচিকিয়া ।
পেণ্ডোলিনো ৰে’লবোৰ একক ডেকাৰ, অৰ্থাৎ যাত্ৰীসকলৰ বহিব আৰু থাকিবৰ বাবে একক মহলা থাকে । এই ৰে’লসমূহে যাত্ৰীসকলক লেপটপত কাম কৰাৰ সুবিধাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰে ।
- ইটালীত বৃহৎ ৰে’ল নেটৱৰ্কো আছে :
বুলেট ৰে’ল ঘণ্টাত ৩০০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগত চলিব পাৰে । ইহঁতে ৯২১ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে । ইটালীৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ ৰে’ল নেটৱৰ্ক ।
এই ৰে’লসমূহে যাত্ৰীসকলক বহুতো আধুনিক সুবিধা প্ৰদান কৰে । এই ৰে’লসমূহ ট্ৰেনিটালিয়া আৰু ইটালো ৰে’ল কোম্পানীয়ে পৰিচালনা কৰে ।
ট্ৰেনিটেলিয়া হৈছে চৰকাৰী মালিকানাধীন কোম্পানী, ই দ্ৰুতবেগী আৰু আঞ্চলিক দুয়োটা পথতে ৰে’ল চলায় । ইটালো এটা ব্যক্তিগত কোম্পানী, ইয়াৰ উপৰিও কেইবাটাও পথত সেৱা আগবঢ়ায় ।
- কোনখন দেশত সৰ্বাধিক দ্ৰুত বুলেট ট্ৰেইন আছে ?
চীনত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুত বুলেট ট্ৰেইনৰ সুবিধা আছে । ই প্ৰায় ৩০.৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে । ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত ৪৩১ কিলোমিটাৰ (২৬৭ মাইল প্ৰতি ঘণ্টা)। ইয়াক চাংহাই মেগলেভ ট্ৰেইন বুলি জনা যায় । ইয়াৰ গতিবেগ চাবলগীয়া দৃশ্য ।
- ভাৰতত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলেট ট্ৰেইন ?
ভাৰতৰ ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে ২০২৬ চনৰ আৰম্ভণিতে এই বিষয়ত এটা ডাঙৰ আপডেট প্ৰদান কৰিছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে ভাৰতে ২০২৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত প্ৰথমখন বুলেট ট্ৰেইন লাভ কৰিব পাৰে । এই ৰে’লখন মুম্বাই আৰু আহমেদাবাদৰ মাজত চলিব ।
বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে বাৰটা ষ্টেচন স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই, থানে, বিৰাৰ, বয়ছাৰ আৰু গুজৰাটৰ বাপি, বিলিমোৰা, চুৰাট, ভৰুচ, বদোদৰা, আনন্দ, আহমেদাবাদ আৰু সাবৰমতী আদি । প্ৰায় দুঘণ্টা সাত মিনিটত মুঠ ৫০৮ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব এই ৰে’লখনে ।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰত সম্পূৰ্ণ হৈছে মাউণ্টেন টানেল-৫ । এই প্ৰকল্পত মুঠ ৭টা পাহাৰীয়া সুৰংগ আৰু এটা সাগৰৰ তলৰ সুৰংগ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ৰে’লৰ শব্দ হ্ৰাস কৰিবলৈ হাই-স্পীড ৰে’ল নিগমে ভায়াডাক্টৰ দুয়োকাষে শব্দৰ বাধা স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
- ভাৰতত কিমানখন বন্দে ভাৰত ৰে’ল চলি আছে ?
২০২৫ চনলৈকে ভাৰতত মুঠ ১৬৪খন বন্দে ভাৰত ৰে’ল চলি আছে । ইয়াৰে ১৫খন ২০২৫ চনত মুকলি কৰা হৈছিল । বন্দে ভাৰতৰ ৰে’ল দেশৰ বহু জিলাৰ মাজেৰে চলি আছে । মুঠ বন্দে ভাৰত ৰে’লৰ ভিতৰত প্ৰায় ৬৮খন বন্দে ভাৰত ৰে’লে ৩৩৩খন জিলা সামৰি লৈছে ।
- দৈনিক কিমান যাত্ৰী যাত্ৰা কৰে ?
ভাৰতীয় ৰে’লৱে বাৰ্ষিকী ২০২৩-২৪ অনুসৰি দৈনিক ১ কোটি ৮৮ লাখ যাত্ৰীয়ে ৰে’লত যাত্ৰা কৰে । ২০২৪ চনৰ ৪ নৱেম্বৰত এদিনতে অভিলেখ ভংগ কৰি ৩ কোটি যাত্ৰী যাত্ৰা কৰিছিল । সেই সময়ছোৱাত উৎসৱমুখৰ বিশাল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল । দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী আৰু ছঠ পূজাৰ বাবে ৰে’লৱেই কেইবাখনো বিশেষ ৰে’ল চলাইছিল ।
- ভাৰতত প্ৰথমখন ৰে’ল কেতিয়া চলিছিল আৰু ইয়াৰ ইতিহাস কি ?
ভাৰতীয় ৰে’লৱেই ১৮৩২ চনত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । ১৮৫২ চনলৈকে ই বহু মাইলৰ খুঁটি লাভ কৰিছিল । ১৮৩২ চনত মাদ্ৰাজত প্ৰথম ৰে’লৱে ৰেলৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় । পিছত ১৮৩৭ চনত ৰেড হিলছৰ পৰা মাদ্ৰাজৰ চিন্তাদ্ৰিপেট দলংলৈকে ৰেড হিলছ ৰে’লৱে চলিছিল ।
ইয়াক ঘূৰ্ণনীয় ভাপ ইঞ্জিনযুক্ত ইঞ্জিনেৰে টানি অনা হৈছিল । ইয়াক প্ৰধানকৈ মাদ্ৰাজৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে লেটাৰাইট শিল (এবিধ বিশেষ ধৰণৰ শিল) পৰিবহণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । পাছলৈ ১৮৪৫ চনত ৰাজহমুন্দ্ৰিৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গঠনৰ আগৰ অঞ্চল) ডোৱেশ্বৰমত গোদাবৰী নদীৰ সিপাৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
মথাউৰিটোৰ বাবে শিল যোগানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গোদাৱৰী মথাউৰি নিৰ্মাণ ৰে’লৱে । ১৮৪৫ চনৰ ৮ মে’ত মাদ্ৰাজ ৰে’লৱে সংযুক্ত কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত সেই একে বছৰতে এই প্ৰকল্পত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৰে’লৱে সংযোজন কৰা হয় । ৰে’লপথ উন্নয়নৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১৮৫৩ চনৰ পৰা ১৯২৪ চনৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য নিৰ্মাণৰ সৃষ্টি হয় ।
১৮৫৩ চনৰ ১৬ এপ্ৰিলত মুম্বাইৰ বৰি বুণ্ডাৰ ষ্টেচন আৰু থানেৰ মাজত প্ৰথমখন যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলিছিল । ১৪খন বগিযুক্ত এই ৰে’লখন তিনিখন ভাপ ইঞ্জিন (চাহাব, সিন্ধ আৰু চুলতান) দ্বাৰা টানিছিল ।
ই ৪০০ যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল, ৩৪ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল । এই ৰে’লখন চলাবলৈ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি বহল গেজ ৰে’লপথ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।