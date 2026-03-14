পশ্চিম এছিয়া সংকট; ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰচেষ্টা
ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ভাৰতে ব্ৰিকছ শ্বেৰপা চেনেলৰ জৰিয়তে সদস্যসকলৰ মাজত আলোচনাৰ সুবিধা সৃষ্টিৰ বাবে কাম কৰি আহিছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : March 14, 2026 at 12:36 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে ইৰাণ-আমেৰিকাৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত এক উমৈহতীয়া দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তুলিবলৈ ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত আলোচনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । শুকুৰবাৰে এই কথা কৰ্তৃত্বশীল সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ আৰু ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী চৈয়দ আব্বাছ আৰাঘচিৰ মাজত হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপতো এই বিষয়টো আহে ।
উল্লেখ্য যে ইৰাণ হৈছে ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত টেহৰাণে ইজৰাইল আৰু ইউ এ ইকে ধৰি উপসাগৰীয় কেইবাখনো দেশক লক্ষ্য কৰি বৃহৎ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে । ইফালে ইউ এ ইও ব্ৰিকছৰ নতুন সদস্য । আনহাতে, এই প্ৰভাৱশালী গ্ৰুপিঙৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ হৈছে ভাৰত ।
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, পশ্চিম এছিয়াৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে ব্ৰিকছৰ কিছুমান সদস্য প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে । যাৰ ফলত চলিত সংঘাতৰ ওপৰত ব্ৰিকছৰ এক উমৈহতীয়া স্থিতিৰ ওপৰত এক ঐকমত্য গঢ়ি তোলাত প্ৰভাৱিত হৈছে । ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ভাৰতে ব্ৰিকছ শ্বেৰপা চেনেলৰ জৰিয়তে সদস্যসকলৰ মাজত আলোচনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছে বুলি তেওঁলোকে কয় ।
জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে অন্তিমখন ভাৰ্চুৱেল ব্ৰিকছ শ্বেৰপা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ উপৰি ভাৰতীয় নেতৃত্বই অঞ্চলটোৰ ব্ৰিকছৰ সদস্যসকলৰ নেতাসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আহিছে বুলি সূত্ৰসমূহে জানিবলৈ দিয়ে । ভাৰতে এই বিষয়ত ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিব বুলিও তেওঁলোকে কয় ।
উল্লেখ্য যে মূলতঃ ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাক সামৰি লোৱা ব্ৰিকছ গ্ৰুপ ২০২৪ চনত ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, ইৰাণ আৰু ইউ এ ইক সামৰি সম্প্ৰসাৰণ কৰা হয় আৰু ২০২৫ চনত ইণ্ডোনেছিয়াই ইয়াত যোগদান কৰে ।
ব্ৰিকছে বিশ্বৰ ১১ খন প্ৰধান উদীয়মান অৰ্থনীতিৰ দেশক একত্ৰিত কৰি বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৪৯.৫ শতাংশ, বিশ্বৰ জিডিপিৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ আৰু বিশ্ব বাণিজ্যৰ প্ৰায় ২৬ শতাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে এক প্ৰভাৱশালী গ্ৰুপ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।