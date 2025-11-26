ETV Bharat / bharat

হাছিনাক প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে বাংলাদেশৰ অনুৰোধ পৰীক্ষণ কৰি আছে ভাৰতে: বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক 'মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ'ৰ অপৰাধত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে । বাংলাদেশে তেওঁক প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ।

SHEIKH HASINA EXTRADITE
বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 26, 2025

নতুন দিল্লী : বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে বাংলাদেশৰ অনুৰোধ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ভাৰত চৰকাৰে । ভাৰতে বুধবাৰে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

যোৱা সপ্তাহত ঢাকাৰ বিশেষ ন্যায়াধিকৰণে ৭৮ বছৰীয়া হাছিনাক অনুপস্থিতিত 'মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ'ৰ বাবে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল । তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা বছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদক নিৰ্মমভাৱে দমন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।

আৱামী লীগৰ নেত্ৰী হাছিনাই ২০২৫ চনৰ ৫ আগষ্টত দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ বাবে বাংলাদেশ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতত আশ্ৰয় লৈছে ।

বাংলাদেশৰ এই অনুৰোধ সন্দৰ্ভত বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয়, এই অনুৰোধ ন্যায়িক আৰু আভ্যন্তৰীণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত পৰীক্ষা কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে আমি বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ, য’ত সেই দেশৰ শান্তি, গণতন্ত্ৰ, অন্তৰ্ভুক্তি আৰু স্থিতিশীলতা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু আমি এই বিষয়ত সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে গঠনমূলকভাৱে জড়িত হৈ যাম ।”

ৰাম মন্দিৰক লৈ পাকিস্তানৰ সমালোচনাক প্ৰত্যাখ্যান কৰে ভাৰতে

অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ পাকিস্তানে কৰা সমালোচনা সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ গভীৰ কলংকিত অভিলেখ থকা পাকিস্তানৰ আনক প্ৰচাৰ কৰাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই ।

বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ জয়ছোৱালে কয়, "আমি প্ৰতিবেদনসমূহ দেখিছো আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অৱজ্ঞাৰে নাকচ কৰিছো । সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি কুসংস্কাৰ, দমন, আৰু পদ্ধতিগতভাৱে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ গভীৰ অভিলেখ থকা এখন দেশ হিচাপে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "পাকিস্তানৰ আনক উপদেশ কৰাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই । আনক দেখুৱাই সেৱা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পাকিস্তানে নিজক অন্তঃআত্মাক চাব লাগে আৰু নিজৰ দুৰ্বল মানৱ অধিকাৰৰ অভিলেখক চকু দিয়া উচিত ।"

২৫ নৱেম্বৰত ৰাম মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাটো পাকিস্তানে সমালোচনা কৰে । পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে অভিযোগ কৰে যে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰতিফলিত হৈছে ।

