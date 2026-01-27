ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ সন্মিলনে নাগৰিকক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিব: ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কোষ্টা
সোমবাৰে ‘সকলো চুক্তিৰ জননী’ বুলি কোৱা চুক্তিখনৰ ওপৰত আলোচনা সফলতাৰে সমাপ্ত হয় আৰু মঙলবাৰে ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত ঘোষণা কৰা হ’ব ।
By ANI
Published : January 27, 2026 at 3:29 PM IST
নতুন দিল্লী : ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি এণ্টনিঅ’ কোষ্টাই মঙলবাৰে কয় যে ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ১৬ সংখ্যক সন্মিলনে ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আশাবাদ প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে নাগৰিকসকলৰ বাবে স্পষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিব, সমৃদ্ধি আৰু নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিব আৰু স্থিতিস্থাপক বহুমেৰু বিশ্বত অৰিহণা যোগাব ।
শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে দিয়া এটা X পোষ্টত কোষ্টাই তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনায় আৰু 'ফলপ্ৰসূ শীৰ্ষ সন্মিলন'ৰ আহ্বান জনায় ।
কোষ্টাই নিজৰ পোষ্টত লিখিছে, "আপোনাৰ উষ্ম আদৰণিৰ বাবে ধন্যবাদ, প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । বিনিময় কৰা মূল্যবোধ আৰু অতি উচ্চাকাংক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আৰু ভাৰতৰ মাজত এক ফলপ্ৰসূ শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু শক্তিশালী অংশীদাৰিত্বৰ বাবে আগ্ৰহী ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজিৰ দিনটো হৈছে: আমাৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে স্পষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰা, আমাৰ বিনিময় কৰা সমৃদ্ধি আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশত একেলগে কাম কৰা আৰু বিশ্বজনীন বিষয়সমূহত নেতৃত্ব দেখুৱাই এক স্থিতিস্থাপক বহুমেৰু বিশ্বব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা ।"
উল্লেখ্য যে বাণিজ্য, নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি, জলবায়ু সহযোগিতা আৰু বিশ্ব কৌশলগত বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ পৰা এই মন্তব্য আহিছে । ই ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উচ্চাকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিক প্ৰশংসা কৰি দুয়োপক্ষৰ বাবে এক 'আকৰ্ষণীয় অংশীদাৰিত্ব' বুলি অভিহিত কৰে ।
X পোষ্টত গোৱেলে ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰা আৰু একাধিক খণ্ডত সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই বাণিজ্য চুক্তিৰ তাৎপৰ্যৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
তেখেতে লিখিছে, "বিশ্বৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় অংশীদাৰিত্ব !" ইয়াৰ লগতে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ এণ্টনিঅ’ লুইছ ছাণ্টোছ ডা কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনক সাক্ষাৎ কৰাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সহ-অধ্যক্ষতাত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ১৬ সংখ্যক ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতলৈ এক ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণসূচীলৈ আহিছে ইউৰোপীয় নেতাসকল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বৈঠকৰ পিছত ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষই X পোষ্টত লিখিছে, "ইউৰোপ আৰু ভাৰতে আজি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ।"
X পোষ্টটোত তেওঁ কয় যে দুয়োপক্ষই এই চুক্তিখন সমাপ্ত কৰিছে, যাক 'সকলো চুক্তিৰ জননী' বুলি অভিহিত কৰা হৈছে, এইটো মাত্ৰ 'আৰম্ভণি'হে ।
ভন ডেৰ লেয়েনে নিজৰ পোষ্টত লিখিছে, "আমি সকলো চুক্তিৰ জননী সমাপ্ত কৰিছোঁ । আমি দুই বিলিয়ন লোকৰ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল সৃষ্টি কৰিছোঁ । ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োপক্ষয়ে লাভৱান হ'ব । এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে । আমি আমাৰ কৌশলগত সম্পৰ্কক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
২০০৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মাজত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিখনে বিশ্ব বাণিজ্যৰ গতিশীলতা সলনি হোৱাৰ লগে লগে বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ আঁত ধৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
সোমবাৰে ‘সকলো চুক্তিৰ জননী’ বুলি কোৱা চুক্তিখনৰ ওপৰত আলোচনা সফলতাৰে সমাপ্ত হয় আৰু মঙলবাৰে ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত ঘোষণা কৰা হ’ব ।
শীৰ্ষ সন্মিলনত নেতাসকলে যৌথভাৱে এক ইউৰোপীয় ইউনিয়ন-ভাৰত ব্যাপক কৌশলগত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে চাৰিটা ক্ষেত্ৰত কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা । ইয়াক উল্লিখিত স্তম্ভসমূহৰ মাজেৰে সহায়ক কাৰকৰ দ্বাৰা শক্তিশালী কৰা হ’ব: সমৃদ্ধি আৰু বহনক্ষমতা, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন, নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা আৰু সংযোগ আৰু বিশ্বজনীন বিষয়সমূহ ।
২০০৭ চনত আৰম্ভ হোৱা (আৰু ২০২২ চনত পুনৰ আৰম্ভ হোৱা) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ প্ৰেক্ষাপটত বাণিজ্যৰ ওপৰতো নেতাসকলে আলোচনা কৰিব । এই চুক্তিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰিব আৰু অংশীদাৰিত্বৰ সমৃদ্ধিক গতি প্ৰদান কৰিব ।