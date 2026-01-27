ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ চুক্তি - এয়া সমৃদ্ধিৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট: আলোচনাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আশাবাদী বাৰ্তা
ইতিমধ্যে সমাপ্ত হল ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনা । চাওঁ আহক ইয়াৰ মূল বিষয়সমূহ...
Published : January 27, 2026 at 5:15 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভাপতি উৰ্চুলা ভন ডাৰ লেয়েন (Ursula von der Leyen) আৰু ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি এণ্টনিঅ’ কষ্টাই (Antonio Costa) মঙলবাৰে যৌথভাৱে এক সভাত মিলিত হয় । এই সভাতে তেওঁলোকে ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (India-EU FTA) সম্পৰ্কীয় আলোচনা সমাপ্ত হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
অহা বছৰ এই চুক্তি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি চলি থকা আলোচনাৰ অন্তত কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা এই চুক্তিক “সকলো চুক্তিৰ মাতৃ” বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰায় ২ বিলিয়ন লোকৰ বজাৰ সৃষ্টি হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ইউৰোপীয় নেতাসকলৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ সভাখন ।
মঙলবাৰে ২৭খন দেশৰ ব্লকৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ সৈতে শীৰ্ষ আলোচনাত মিলিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ''আজি ভাৰতে ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদন কৰিছে ।'' সংবাদ মাধ্যমৰ বিবৃতিত মোদীয়ে কয়, ''এয়া কেৱল বাণিজ্যিক চুক্তি নহয়, এয়া সমৃদ্ধিৰ বাবে ভাগ-বতৰা কৰাৰ নতুন ব্লুপ্ৰিণ্ট ।''
দুয়োপক্ষই কৌশলগত প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব চুক্তি আৰু গতিশীলতা চুক্তিও স্বাক্ষৰ কৰে । ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বাণিজ্য আয়ুক্ত মাৰ’ছ চেফকোভিচ আৰু কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ মাজত এফটিএৰ সিদ্ধান্তৰ নথি-পত্ৰৰ আদান-প্ৰদান কৰা হয় । এই ঘোষণাই ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু মূল বিশ্ব অংশীদাৰৰ সৈতে বাণিজ্যিক সংযোগৰ এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ''ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ অংশীদাৰিত্বই বিশ্বক সহায় কৰিব ।'' ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি কোষ্টাই কয়, ''ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নে বাণিজ্য, নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কৰ দৰে খণ্ডত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছে ।''
তেওঁ কয়, "বাণিজ্য চুক্তিয়ে নিয়মভিত্তিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰে আৰু ভাগ-বাটোৱাৰা কৰাৰ মাধ্যমেৰে সমৃদ্ধিৰ প্ৰসাৰ ঘটায় । সেইবাবেই আজিৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে । ই এতিয়ালৈকে হোৱা আটাইতকৈ অভিলাষী চুক্তিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।"
ভন ডেৰ লেয়েনে কয়, "আমি এতিয়ালৈকে কৰা চুক্তিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো আজি কৰিলো ।"
"সকলো চুক্তিৰ মাতৃ" হিচাপে অভিহিত কৰা বহু প্ৰত্যাশিত ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে দুমূখীয়া সংযোগৰ সামগ্ৰিক পৰিসৰক যথেষ্ট সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ নতুন সুযোগ মুকলি হ'ব ।
ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আৰু ভাৰতে প্ৰথমে ২০০৭ চনত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ বাবে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ পূৰ্বে ২০১৩ চনত উচ্চাকাংক্ষাৰ ব্যৱধানৰ বাবে আলোচনা স্থগিত ৰখা হৈছিল । ২০২২ চনৰ জুন মাহত পুনৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰা হৈছিল । মঙলবাৰে এফ টি এৰ ঘোষণা ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মাজত বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা স্থায়ী আলোচনা আৰু সহযোগিতাৰ শিখৰত উপনীত হৈছে ।
মঙলবাৰে পুৱা ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কত নতুন বিভাজনৰ পটভূমিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভাপতি উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েন আৰু ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি এণ্টনিঅ’ কষ্টাক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ লক্ষ্যৰে আতিথ্য প্ৰদান কৰে ।
ইউৰোপীয় আয়োগে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ স্বতন্ত্ৰ কাৰ্যবাহী শাখা হিচাপে কাম কৰে, যিয়ে আইন প্ৰস্তাৱ আৰু দৈনন্দিন ব্যৱসায় পৰিচালনাৰ বাবে দায়বদ্ধ । ইউৰোপীয় পৰিষদ হৈছে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰে গঠিত এক সুকীয়া শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে সামগ্ৰিক ৰাজনৈতিক দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰে ।
বৈঠকৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ পৰা উৎপাদনে “এক ডাঙৰ বুষ্ট” লাভ কৰিব । কাৰণ এফ টি এয়ে “ভাৰতত বিনিয়োগৰ বাবে প্ৰতিজন বিনিয়োগকাৰী আৰু ব্যৱসায়ীৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব... ।”
শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আলোচনাৰ অন্তত দুয়োপক্ষই এফ টি এৰ বাবে আলোচনা সমাপ্ত হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে । এই চুক্তিত আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ কমেও ছমাহ সময় লাগিব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ বাবে দুয়োপক্ষৰ আইনী স্ক্ৰাবিংৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে কাৰ্তব্য পথত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে কোষ্টা আৰু ভন ডেৰ লেয়েনে শোভা বঢ়ায় । শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে ভন ডেৰ লেয়েনে কয়, ''সফল ভাৰতে বিশ্বক অধিক সুস্থিৰ, সমৃদ্ধিশালী আৰু নিৰাপদ কৰি তোলে আৰু আমি সকলোৱে লাভৱান হওঁ । বাণিজ্য আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ৱাশ্বিংটনৰ নীতিৰ ফলত বহুলাংশে উদ্ভৱ হোৱা নতুন ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী হৈ আহিছে বিশ্বত ।''
সোমবাৰে বাণিজ্য সচিব ৰাজেশ আগৰৱালাই কয়, ''ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নে প্ৰস্তাৱিত বিনামূলীয়া এফ টি এৰ বাবে চৰকাৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনা সফলভাৱে সমাপ্ত কৰিছে আৰু মঙলবাৰে দুয়োপক্ষই সফল সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব ।''
গোট হিচাপে ইউৰোপীয় ইউনিয়ন
গোট হিচাপে ইউৰোপীয় ইউনিয়ন হৈছে ভাৰতৰ সামগ্ৰীৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ । ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সৈতে ভাৰতৰ মুঠ সামগ্ৰীৰ বাণিজ্যৰ মূল্য আছিল প্ৰায় ১৩৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ, ৰপ্তানি প্ৰায় ৭৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আৰু আমদানি ৬০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ।
মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিখনক দৃঢ় কৰাৰ উপৰিও দুয়োপক্ষই প্ৰতিৰক্ষা কাঠামো চুক্তি আৰু কৌশলগত এজেণ্ডাও উন্মোচন কৰে । ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘ ২০০৪ চনৰ পৰা কৌশলগত অংশীদাৰ হৈ আহিছে ।
প্ৰস্তাৱিত নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্বই দুয়োপক্ষৰ মাজত গভীৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সহযোগিতাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি বিষয়াসকলে জনায় । এছডিপিয়ে প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা আনিব আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ SAFE (Security Action for Europe) কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পথ মুকলি কৰিব ।
বাণিজ্যিক চুক্তিখনৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে :
- বস্ত্ৰশিল্প, চামৰা, সামুদ্ৰিক সামগ্ৰী, ৰত্ন আৰু গহনা আদি শ্ৰম-নিবিড় খণ্ডত ৩৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ৰপ্তানিয়ে এফটিএৰ অধীনত অগ্ৰাধিকাৰ লাভৰ পৰা অপৰিসীম লাভৱান হ’ব ।
- এই চুক্তিৰ অধীনত পোছাক, ৰাসায়নিক আৰু জোতাৰ দৰে কেইবাটাও ঘৰুৱা খণ্ডই ২৭খন দেশৰ গোটটোত শুল্কমুক্ত প্ৰৱেশ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউৰোপীয় ইউনিয়নে গাড়ী আৰু ৱাইনৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাইমূলক শুল্কত ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব বুলি পিটিআইয়ে এজন বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰিছে ।
- অটো আৰু ষ্টীলৰ বাহিৰে ভাৰতৰ পৰা অহা প্ৰায় সকলো ভাৰতীয় সামগ্ৰীয়ে (৯৩ শতাংশতকৈ অধিক) ইউৰোপীয় সংঘত (ইউৰোপীয় ইউনিয়ন) শূন্য শুল্কৰ সুবিধা লাভ কৰিব, আৰু বাকী ৬ শতাংশতকৈ অধিক ভাৰতীয় ৰপ্তানিকাৰকসকলে শুল্ক হ্ৰাস আৰু কোটা ভিত্তিক শুল্ক ৰেহাই (অটোম’বাইলৰ দৰে সামগ্ৰীৰ বাবে) লাভ কৰিব ।
- অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে বলবৎ হ’বলগীয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফ টি এ) কাৰ্যকৰী হোৱাৰ প্ৰথম দিনাই ইউৰোপীয় ইউনিয়নে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ৯০ শতাংশ সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক বাতিল কৰিব । তিনি শতাংশৰ ওপৰত ৭ বছৰৰ ভিতৰত পৰ্যায়ক্ৰমে শুল্ক নিৰ্মূল কৰা হ’ব ।
- ভাৰতত দহ বছৰৰ ভিতৰত ইউৰোপীয় ইউনিয়নে নিজৰ ৯৩ শতাংশ সামগ্ৰীৰ শুল্কমুক্ত সুবিধা লাভ কৰিব । এই চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰথম দিনাই ভাৰতে মাত্ৰ ৩০ শতাংশ ইউৰোপীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক আঁতৰাব । ভাৰতে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বাবে ৩.৭ শতাংশ বাণিজ্যিক মূল্যৰ ওপৰতো শুল্ক ৰেহাই আৰু কোটা ভিত্তিক হ্ৰাস দিছে । মুঠতে ভাৰতে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বাবে বাণিজ্যিক মূল্যৰ ৯৭.৫ শতাংশৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই দিছে ।
- শুল্কমুক্ত প্ৰৱেশ লাভ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় প্ৰধান খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত আছে বস্ত্ৰশিল্প, পোছাক, কাপোৰ, সাগৰীয় সামগ্ৰী, ৰাসায়নিক সামগ্ৰী, প্লাষ্টিক, ৰবৰ, চামৰা আৰু জোতা, ভিত্তি ধাতু, ৰত্ন আৰু গহনা, আচবাব, খেলনা, আৰু ক্ৰীড়া সামগ্ৰী । বৰ্তমান এই খণ্ডসমূহে ইউৰোপীয় ইউনিয়নত ০ ৰ পৰা ২৬ শতাংশলৈকে শুল্ক আকৰ্ষণ কৰে ।
- ভাৰতে এফ টি এৰ অধীনত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সামগ্ৰীৰ বাবেও শুল্ক উদাৰীকৰণ কৰিছে । PTI-ত উল্লেখ কৰা মতে, ভাৰতে ১০ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ভিতৰত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বাবে আমদানি শুল্ক শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰিব । বিভাগীয় এগৰাকী বিষয়াই কয়, "প্ৰাথমিক শূন্যলৈ হ্ৰাস সীমিত । ইআইএফ (বলবৎ হোৱাৰ সময়ত) আমি আমাৰ বাণিজ্যিক মূল্যৰ ৩০ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিম । কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে আমি আমাৰ মুঠ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক মূল্যৰ ৯৩ শতাংশত শূন্যলৈ নামি যাম ।"
- সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইউৰোপীয় ইউনিয়নে ভাৰতক নিজৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অফাৰ দিছে, ১৫৫টাৰ ভিতৰত ১৪৪টা উপখণ্ড মুকলি কৰিছে আৰু ভাৰতে তেওঁলোকৰ বাবে ১০২টা উপখণ্ড মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ গতিশীলতাৰ চাৰিওফালে প্ৰতিশ্ৰুতি আছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে কয় আৰু লগতে কয় যে “ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ পৰাও অধ্যয়নৰ পিছৰ ৱৰ্ক ভিছাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি আছে” ।
- অটোম’বাইলত দুয়োপক্ষই কোটা ভিত্তিক শুল্ক ৰেহাইৰ আলোচনা কৰিছে কাৰণ ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ এই খণ্ডত অতি আক্ৰমণাত্মক চাহিদা আছে । ভাৰতৰ অটো খণ্ডত বহুলাংশে সৰু গাড়ীৰ আধিপত্য আছে (খুচৰা মূল্য ১০ লাখ-২৫ লাখ টকা) আৰু সেই ছেগমেণ্টৰ প্ৰতি ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ আগ্ৰহ বেছি নহয় । ২৫ লাখ টকাৰ তলত বিক্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা সেই গাড়ীসমূহ ইউৰোপীয় ইউনিয়নে ভাৰতলৈ ৰপ্তানি নকৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে হয়তো ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰিব । ২৫ লাখ টকাৰ এই বাহনসমূহৰ ভিতৰত আছে পেট্ৰ’ল, ডিজেল, আৰু হাইব্ৰিড । ২৫ লাখ টকাৰ ওপৰত ভাৰতৰ বজাৰ সীমিত, কিন্তু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ আগ্ৰহ বেছি কাৰণ তেওঁলোক এই ছেগমেণ্টত ভাল নিৰ্মাতা । বৰ্তমান অটোম’বাইলৰ ওপৰত ভাৰতৰ আমদানি শুল্ক ৬৬ শতাংশৰ পৰা ১২৫ শতাংশলৈকে । ভাৰতে কোটাৰ বাহিৰৰ কোনো শুল্ক হ্ৰাস নিদিয়ে । বৈদ্যুতিক বাহন (ইভি)ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ কোটা চুক্তিৰ পঞ্চম বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
- চিবিএএম (কাৰ্বন সীমা সমন্বয় ব্যৱস্থা) বিধানৰ জৰিয়তে প্ৰতিশ্ৰুতি নিশ্চিত কৰা হৈছে, য’ত নমনীয়তা সম্প্ৰসাৰণ কৰা আগন্তুক দৃষ্টিভংগীৰ সৰ্বাধিক অনুকূল ৰাষ্ট্ৰ (এমএফএন)ৰ নিশ্চয়তাও আছে ।
- ভাৰতে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ১৪৪টা উপখণ্ড যেনে আই টি/আই টি ই এছ, পেছাদাৰী সেৱা, আৰু শিক্ষা সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব । ইউৰোপীয় ইউনিয়নে ভাৰতে আগবঢ়োৱা ১০২টা উপখণ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
- ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আৰু ভাৰতে ইণ্ট্ৰা-কৰ্পৰেট ট্ৰেন্সফাৰী (আইচিটি) আৰু ব্যৱসায়িক দৰ্শকৰ বাবে ইজনে সিজনক গতিশীলতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আইচিটিৰ নিৰ্ভৰশীল আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে প্ৰৱেশ আৰু কৰ্মৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ।