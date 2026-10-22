ইউৰোপীয় সংঘৰ বাণিজ্য চুক্তিয়ে পোলেণ্ডৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কত নতুন সুযোগ আনিব : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

ইউৰোপীয় সংঘৰ বাণিজ্য চুক্তিয়ে পোলেণ্ডৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কত নতুন সুযোগ আনিব : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড'নাল্ড টাস্কৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ।
By ANI
Published : October 22, 2026 at 4:06 PM IST
নতুন দিল্লী : "ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে ভাৰত-পোলেণ্ড অংশীদাৰিত্বৰ সুযোগক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।" পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড'নাল্ড টাস্কৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
নতুন দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউচত পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড'নাল্ড টাস্কৰ সৈতে সম্বোধন কৰা যৌথ সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আমাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অৰ্থনৈতিক শক্তিয়ে ভাৰত-পোলেণ্ড অংশীদাৰিত্বৰ বাবে নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে । ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে এই সুযোগসমূহ আৰু বহল কৰি তুলিছে ।"
Addressing the joint press meet with PM Donald Tusk of Poland. @donaldtusk https://t.co/qTjZznPvZ3— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
যৌথ সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুজাবুজি চুক্তি আদান-প্ৰদান কৰে । পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী টাস্কক ভাৰতলৈ আদৰণি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০২৪ চনত পোলেণ্ড ভ্ৰমণৰ কথা স্মৰণ কৰি কয় যে সেই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতত পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছো । ২০২৪ চনত মোৰ পোলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ মোক আৰু মোৰ প্ৰতিনিধি দলটোক আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছিল । সেই ভ্ৰমণৰ সময়ত আমি আমাৰ সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰিলোঁ । এই শক্তিশালী ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ অংশীদাৰিত্বই বিগত দুবছৰত নতুন গতি লাভ কৰিছে ।"
দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা ঐতিহাসিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ উপৰিও ভাৰত-পোলেণ্ডৰ বন্ধুত্বৰ মূলতে আছে মানৱতা আৰু সহানুভূতিৰ আদান প্ৰদানৰ ঐতিহ্য । তেওঁৰ মতে এই বন্ধুত্ব কেৱল কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয় বৰঞ্চ মানৱতা আৰু সহানুভূতিৰ ভাগ-বতৰা ঐতিহ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত পোলেণ্ডৰ পৰিয়ালসমূহলৈ আগবঢ়োৱা সাহায্যৰ কথা সুঁৱৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জামনগৰ আৰু কোলহাপুৰৰ ৰাজ পৰিয়ালে ভাৰতত থকা হাজাৰ হাজাৰ পোলেণ্ডৰ পৰিয়াল আৰু শিশুক আশ্ৰয় দিছিল ।"
সংবাদমেলৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হায়দৰাবাদ হাউচত পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড'নাল্ড টাস্কৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ।
Prime Minister @narendramodi warmly received Prime Minister Donald Tusk @donaldtusk of Poland at Hyderabad House. Discussions on further strengthening India-Poland ties and unlocking new opportunities lie ahead. 🇮🇳 🇵🇱 https://t.co/RsOnNuXUEy— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
দেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হায়দৰাবাদ হাউচত পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড'নাল্ড টাস্কক উষ্ম আদৰণি জনায় । ভাৰত-পোলেণ্ডৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু নতুন সুযোগ মুকলি কৰাৰ আলোচনা চলি আছে ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীৰ ৰাজঘাটত টাস্কে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰেও পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি বিভিন্ন খণ্ডত দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে ।
Pleased to call on Prime Minister Donald Tusk @donaldtusk of Poland. Appreciated his sharing thoughts on deepening India - Poland cooperation across a wide range of domains. Look forward to his meeting with PM @narendramodi to advance our Strategic Partnership. 🇮🇳 🇵🇱 https://t.co/tr1hnR3JfG— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 22, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰী জয়শংকৰে লিখিছে, "পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড'নাল্ড টাস্কক আদৰণি জনাই আনন্দিত হৈছো । ভাৰত-পোলেণ্ডৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ চিন্তাধাৰাসমূহ বিস্তৃতভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে শলাগ লৈছো । আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে তেওঁৰ বৈঠকৰ বাবে আগ্ৰহী ।"
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সন্ধিয়া ৩ দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী টাস্ক নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা, বাণিজ্য আৰু কৌশলগত খণ্ডত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে । বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী টাস্কক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজ ভূষণ চৌধুৰীয়ে উষ্ম আদৰণি জনাইছিল ।
লগতে পঢ়ক :
সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী প্ৰতিবেদনত পক্ষপাতিত্ব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদকক ভাৰতৰ সমালোচনা