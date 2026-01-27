ETV Bharat / bharat

জটিল বিশ্ব পৰিৱেশৰ মাজত ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিয়ে দুয়োপক্ষক ঘনিষ্ঠ কৰিছে: ৰাজনাথ সিং

ৰাজনাথ সিঙে কয় যে গণতন্ত্ৰ, বহুত্ববাদ, ফেডাৰেলিজম আৰু আইনৰ শাসনৰ বিনিময়মূলক মূল্যবোধেই ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সৈতে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অংশীদাৰিত্বৰ ভেটি গঠন কৰে ।

ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি এণ্টনিঅ’ কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভানেত্ৰী উৰ্চুলা ভন ডাৰ লেয়েনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Screen grab/PTI)
নতুন দিল্লী : প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মঙলবাৰে কয় যে ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মাজত প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্বৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাটোৱে জটিল বিশ্ব পৰিবেশৰ মাজত দুয়োপক্ষক ঘনিষ্ঠ কৰি তোলাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।

ছাউথ ব্লকৰ সুৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু নিৰাপত্তা নীতিৰ উচ্চ প্ৰতিনিধি কাজা কল্লাছৰ নেতৃত্বত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ প্ৰতিনিধি দলটোক সম্বোধন কৰি ৰাজনাথ সিঙে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ নেতাসকলৰ ভ্ৰমণক আদৰণি জনায় । তেওঁ লগতে ভাৰতৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াৰ বিশেষ তাৎপৰ্যৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।

"আপোনালোকৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনালোকৰ ভ্ৰমণ অতি বিশেষ, কাৰণ ই আমাৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে আহিছে । এই উপলক্ষে ভাৰতৰ সাংবিধানিক যাত্ৰা উদযাপনৰ লগতে বিশ্ব শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰে ।" ৰাজনাথ সিঙে কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে গণতন্ত্ৰ, বহুত্ববাদ, ফেডাৰেলিজম আৰু আইনৰ শাসনৰ বিনিময়মূলক মূল্যবোধেই ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সৈতে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অংশীদাৰিত্বৰ ভেটি গঠন কৰে ।

ৰাজনাথ সিঙে কয়, "আমি এই বিনিময় কৰা মূল্যবোধসমূহক বিশ্ব সুৰক্ষা, বহনক্ষম বৃদ্ধি আৰু সৰ্বাংগীন সমৃদ্ধিৰ বাবে একেলগে ব্যৱহাৰিক সহযোগিতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ ।" প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে দি কয় যে এই অংশীদাৰিত্বই ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মাজত থকা আস্থাক প্ৰতিফলিত কৰে আৰু ই অৰ্থনৈতিক, প্ৰতিৰক্ষা আৰু জনসাধাৰণৰ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰিব । ইয়াৰ ফলত দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীখনত প্ৰাচীন সভ্যতা দুটাক অধিক ঘনিষ্ঠ কৰি তুলিব ।

তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মাজত প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্বৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে এই আস্থাৰ কৰ্মৰ প্ৰতিফলন আৰু ই আমাক এক ক্ৰমান্বয়ে জটিল হৈ পৰা বিশ্ব পৰিৱেশত একত্ৰিত কৰিছে । মই আশা কৰিছোঁ যে অৰ্থনৈতিক, প্ৰতিৰক্ষা আৰু জনসাধাৰণৰ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ অংশীদাৰিত্বৰ বৰ্ধিত গতিবেগে প্ৰাচীন সভ্যতা দুটাক বহু ওচৰলৈ লৈ যাব ।"

ভাৰতলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণলৈ অহা ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি এণ্টনিঅ’ লুইছ ছাণ্টোছ ডা কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভানেত্ৰী উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনৰ সহ-অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত ১৬ সংখ্যক ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে এই প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে ।

সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা, চাইবাৰ সুৰক্ষা, সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী আৰু অন্যান্য উদীয়মান প্ৰতিৰক্ষা বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সৈতে এনে নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব থকা তৃতীয়খন এছিয়ান দেশ হিচাপে ভাৰতে বৰ্তমান যোগদান কৰিছে । নতুন চুক্তিখনে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সৈতে ভাৰতৰ সংযোগ কেৱল ক্ৰয়ৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰা নাই, ইউৰোপীয় ইউনিয়নে এতিয়া ভাৰতক কিছুমান বিশেষ ক্ষেত্ৰত অধিক অংশীদাৰ হিচাপে লক্ষ্য কৰিছে ।

২০২৫ চনত ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক যথেষ্ট গভীৰ হৈছে । ইয়াৰ সংকেত ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কলেজ অব কমিছনাৰৰ নেতাসকলৰ বক্তব্যৰ পৰায়ে পোৱা যায় । ইয়াত নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব অন্বেষণ কৰিবলৈ সন্মতি দিয়া হৈছে আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু মহাকাশ আয়ুক্ত আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ মাজত আলোচনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ছ’চাইটী অব ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স মেনুফেকচাৰ্ছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ ব্ৰাছেলছ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ঔদ্যোগিক সহযোগিতাক লাভান্বিত কৰিছিল । ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ২৭ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা সমিতিখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল । সেই সময়ত কৌশলগত আলোচনা আগবঢ়াই নিবলৈ বৈদেশিক সচিব, উপ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা উপদেষ্টা আৰু সচিবৰ (পশ্চিম) সৈতে ভাৰতত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।

এই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ পৰিপূৰক হিচাপে যৌথ নৌসেনাৰ অনুশীলনে ২০১৮ আৰু ২০১৯ চনত ছোমালিয়াৰ ওচৰত মানৱীয় সাহায্যৰ বাবে সহযোগিতামূলক এস্ক'ৰ্ট অভিযানৰ সমান্তৰালভাৱে ২০২৫ চনৰ জুন মাহত ভাৰত মহাসাগৰ, ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰ মাহত গিনি উপসাগৰ আৰু ২০২১ চনৰ জুন মাহত এডেন উপসাগৰকে ধৰি সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা সহযোগিতাক শক্তিশালী কৰিছে ।

