ভাৰতে বিনিয়োগ কৰা প্ৰতিটো খণ্ডই দিশ নিৰ্ণয় কৰিব অনাগত ভৱিষ্যতৰ: মোদী

ভাৰতে বিনিয়োগ কৰা প্ৰতিটো খণ্ডই দিশ নিৰ্ণয় কৰিব অনাগত ভৱিষ্যতৰ: মোদী
পেৰিছত প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতৰ যাত্ৰাৰ এয়া এক সংজ্ঞায়িত সময়, য’ত আকাংক্ষা নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছে ।
Published : June 19, 2026 at 9:37 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰতে বিশ্বৰ বাবে “বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰ” হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ দেশখনে এনে খণ্ডত বিনিয়োগ কৰিছে যিয়ে আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে বিকাশ, উদ্ভাৱন আৰু সুযোগক আগুৱাই নিব ।
পেৰিছত ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতৰ যাত্ৰাৰ এয়া এক সংজ্ঞায়িত সময়, য’ত আকাংক্ষাই নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছে ।এসময়ত দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কেৱল বাণিজ্যৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হৈছিল যদিও আজি বাণিজ্যৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্বাসো ঠিক তেনেদৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছালে প্লেয়েলৰ সমাৱেশত কয় । ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানীৰ অন্যতম বৃহৎ অনুষ্ঠান ছালে প্লেয়েল ৷ ইয়াতেই ‘বনজোৰ মোদী’ (নমস্কাৰ মোদী) অনুষ্ঠান অনুস্থিত হয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত "ভাৰত মাতা কী জয়"ৰ ধ্বনি গুঞ্জৰিত হোৱা দেখা যায় ।
ভাষণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তনশীল বিকাশ, উদ্ভাৱন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু ভাৰত-ফ্ৰান্স বিশেষ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ গভীৰতা সম্পৰ্কেও আলোকপাত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘প্ৰতিখন দেশেই নিৰ্ভৰযোগ্য যোগান শৃংখল বিচাৰে । প্ৰতিখন দেশেই এটা সুস্থিৰ অংশীদাৰিত্ব বিচাৰে । প্ৰতিখন দেশেই এনে অংশীদাৰৰ সন্ধানত আছে যাৰ ওপৰত দীৰ্ঘম্যাদী আস্থা ৰাখিব পাৰি, আৰু এনে সময়ত ভাৰত বিশ্বৰ এক বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।’’
Here are glimpses from the wonderful community programme at Salle Pleyel in Paris.— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2026
It’s always special to interact with the Indian diaspora and highlight the collective strides of 140 crore Indians. pic.twitter.com/hA2Fad0xrw
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফ্ৰান্সত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । ভাৰতীয় উদ্ভাৱন আৰু ধাৰণাক বিশ্ব বজাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মূল ভূমিকাকো তেওঁ স্বীকাৰ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আৰু অধিক সংখ্যক ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, পেছাদাৰী আৰু পৰ্যটকে ফ্ৰান্সক তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থান কৰি তুলিছে । লগতে মানুহৰ গতিশীলতা সহজ কৰি তোলাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বাবেও তেওঁ শলাগ লয় ।
ফ্ৰান্সত ইউপিআইৰ ব্যৱহাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত মোদীয়ে উল্লেখ কৰে, “ইয়াৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজত পৰ্যটনৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পাব ।”
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ইভিয়ানত অনুষ্ঠিত জি-৭ৰ বৈঠকত তেওঁ বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনলৈ ভাৰতৰ বাৰ্তা স্পষ্ট আছিল: বিশ্ব শাসন তেতিয়াহে ফলপ্ৰসূ হ’ব যেতিয়া ই সৰ্বাংগীন হ’ব; বিশ্বৰ বিকাশ বহনক্ষম হ’ব যেতিয়া ইয়াক ভাগ কৰা হ’ব; আৰু প্ৰযুক্তিয়ে মানৱতাক সঁচাকৈয়ে উপকৃত কৰিব যেতিয়া ইয়াক বিশ্বাস কৰা হ’ব ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিশ্বত অনিশ্চয়তা আৰু বিঘিনি ঘটিছে । দুয়োপক্ষই নিজৰ সম্পৰ্কক বিশেষ বিশ্বব্যাপী কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ মৰ্যাদালৈ উন্নীত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ত ফ্ৰান্স আৰু ভাৰতৰ মাজৰ অংশীদাৰিত্ব আস্থা, স্থিতিশীলতা আৰু সহযোগিতাৰ এক শক্তিশালী স্তম্ভত পৰিণত হৈছে ।
তেওঁ কয় যে অহা বছৰ দুয়োখন দেশে তৃষ্ণা উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিব । মোদীয়ে লগতে কয় যে এই উপগ্ৰহটোৱে বিশ্বৰ পানী আৰু খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাত অৰিহণা যোগাব ।
"নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ১২ বছৰ ধৰি অবিৰতভাৱে দেশৰ সেৱা আগবঢ়োৱাটো মোৰ জীৱনৰ এক বৃহৎ সৌভাগ্য । এয়াই হৈছে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ শক্তি, যিয়ে এজন চাহ বিক্ৰেতাক এই পদলৈ লৈ আহিছে ।" -মোদীয়ে কয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতত ঘটি থকা পৰিৱৰ্তনশীল বিকাশৰ বিষয়েও আলোকপাত কৰে ৷ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানৱকেন্দ্ৰিক এআই আৰু সীমান্ত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতিলৈকে সাধন হোৱা বিকাশৰ কথা বৰ্ণনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ আজিৰ কাহিনী কেৱল অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ কাহিনী নহয় । বিগত ১২ বছৰত দেশৰ ২৫ কোটি লোকক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে কয় যে ই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰো কাহিনী ।
নাইচত ভাৰত ইনোভেটছ ২০২৬ আৰু পেৰিছত অনুষ্ঠিত হোৱা ভিভাটেক ২০২৬ত ভাৰতৰ অংশগ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰত বিশ্ব সমাজৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পছন্দৰ অংশীদাৰ হৈ পৰিছে । তেওঁ কয় যে ব্ৰিটেইন আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সৈতে হোৱা বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহে ভাৰতীয় শ্ৰমিক, কৃষক, উদ্ভাৱক আৰু অন্যান্যসকলৰ বাবে নতুন সুযোগ মুকলি কৰিব ।
Cette visite en France a été riche en termes d’échanges et de résultats. Elle a débuté à Nice, où se tenait le programme Bharat Innovates, s'est poursuivie à Évian pour le G7, puis à Paris, où j'ai pris la parole lors de VivaTech 2026 et d'un important programme adressé à la…— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2026
ভাৰত ইনোভেটছৰ সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই মঞ্চখন উদ্ভাৱন কূটনীতিৰ আৰ্হি । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতৰ প্ৰতিভা, দক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনে ডিজিটেল যুগত প্ৰত্যাহ্বানৰ সমাধান উলিয়াবলৈ বিশ্বক সহায় কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "আজিৰ পৰা পঞ্চাশ বা এশ বছৰৰ পাছত যেতিয়া এই যুগটো পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব, তেতিয়া এই যুগটো ভাৰতৰ আকাংক্ষাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আছিল বুলি প্ৰকাশ পাব । আজিৰ ভাৰতে ভৱিষ্যতৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিছে । ভাৰতে প্ৰতিটো খণ্ডতে বিনিয়োগ কৰিছে যিয়ে অনাগত দশকৰ দিশ গঢ় দিব ।" শেষত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক দেশৰ প্ৰগতিৰ দিশত অৰিহণা যোগাবলৈ আৰু বিকশিত ভাৰত যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হ’বলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।
ভাৰতলৈ ওভতাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত এটা পোষ্টত কয়, "নিয়োজন আৰু ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ সফল আছিল । ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল নাইচত, য'ত ভাৰত ইনোভেটছ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাৰ পিছত জি-৭ৰ বাবে ইভিয়ান আৰু তাৰ পিছত পেৰিছত, য'ত মই ভিভাটেক ২০২৬ আৰু এটা বৃহৎ সামূহিক কাৰ্যসূচীত সম্বোধন কৰিছিলো, লগতে চিইঅ'সকলকো লগ পাইছিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰন, চৰকাৰ আৰু ফ্ৰান্সৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আগন্তুক সময়ত ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ বন্ধুত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব ।’’
লগতে পঢ়ক: ১৫ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ২৪০০ কোটিৰ পিএম-ভিবিআৰৱাই ইনচেনটিভ