ইজৰাইলৰ সৈতে বন্ধুত্বক ভাৰতে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে : ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

নেতান্যাহুৱে কয় যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আঞ্চলিক সহযোগিতালৈকে ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ অংশীদাৰিত্বই নতুন উচ্চতা লাভ কৰিছে ।

PM Modi Israel Visit
গুজৰাটৰ ভাদ্ৰাদত থকা শাক-পাচলিৰ উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু, ১৭ জানুৱাৰী, ২০১৮ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 23, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ইজৰাইল ভ্ৰমণ সমাগত । অহা বুধবাৰ, ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দুদিনীয়া ইজৰাইল ভ্ৰমণসূচী । ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে ইজৰাইলৰ সৈতে থকা চিৰস্থায়ী বন্ধুত্বক যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । এই সম্পৰ্ক আস্থা, উদ্ভাৱন আৰু শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতি এক অংশীদাৰিত্বমূলক দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ।

বুধবাৰে আগন্তুক ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে দিয়া আন্তৰিক বাৰ্তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে তেওঁ অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী । এটা X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত থকা দৃঢ় বান্ধোনৰ বাবে শলাগ লৈ তেওঁলোকৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

"ধন্যবাদ, মোৰ বন্ধু প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু । ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ বান্ধোনৰ লগতে আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বহুমাত্ৰিক প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো মই আপোনাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একমত । ইজৰাইলৰ সৈতে শক্তিশালী আৰু চিৰস্থায়ী বন্ধুত্বক ভাৰতে অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে- পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, উদ্ভাৱন আৰু শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতি এক অংশীদাৰিত্বমূলক দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে এই বন্ধুত্ব । মোৰ আগন্তুক ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ সময়ত আমাৰ আলোচনা আৰু আমাৰ বৈঠকৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ আছোঁ ।" এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ।

উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক 'প্ৰিয় বন্ধু' বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুৱে মোদাৰ আগন্তুক ভ্ৰমণক 'ঐতিহাসিক' বুলি প্ৰশংসা কৰি কয় যে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ অংশীদাৰিত্বই উদ্ভাৱন, নিৰাপত্তা আৰু আঞ্চলিক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন উচ্চতা অব্যাহত ৰাখিছে ।

নেতান্যাহুৱে অনলাইনত শ্বেয়াৰ কৰা তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আগত দিয়া ভাষণত ভাৰত-ইজৰাইল মিত্ৰতাৰ শক্তিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত স্থিতিশীলতা আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ এক বিস্তৃত 'দেশসমূহৰ অক্ষ' গঢ়ি তোলাৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

এটা X পোষ্টত নেতান্যাহুৱে কয়, "আমাৰ কেবিনেট বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে মই মোৰ প্ৰিয় বন্ধু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বুধবাৰে এই আগন্তুক ঐতিহাসিক ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ বিষয়ে কওঁ । ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ মাজৰ বান্ধোন হৈছে দুগৰাকী বিশ্ব নেতাৰ মাজত এক শক্তিশালী মিত্ৰতা । আমি উদ্ভাৱন, নিৰাপত্তা আৰু এক অংশীদাৰিত্বমূলক কৌশলগত দৃষ্টিভংগীৰ অংশীদাৰ । আমি একেলগে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ এক অক্ষ গঢ়ি তুলিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এ আইৰ পৰা আঞ্চলিক সহযোগিতালৈকে আমাৰ অংশীদাৰিত্বই নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছে । জেৰুজালেমত আপোনাক লগ পোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী !"

