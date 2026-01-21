বাংলাদেশত থকা বিষয়াৰ পৰিয়ালক ওভতাই অনাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ
Published : January 21, 2026 at 12:31 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশখনৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে ভাৰতে বাংলাদেশত নিযুক্তি দিয়া ভাৰতীয় বিষয়াসকলৰ পৰিয়ালক তাৰ পৰা ওভতাই অনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বাংলাদেশত সংসদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে নতুন দিল্লীয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
"নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে আমি উচ্চ আয়োগ আৰু কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আমাৰ বিষয়াসকলৰ পৰিয়ালক ভাৰতলৈ উভতি আহিবলৈ পৰামৰ্শ দিছোঁ ।" চৰকাৰী সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ ।
অৱশ্যে বাংলাদেশত থকা সকলো দূতাবাস আৰু আয়ুক্ত কাৰ্যালয় খোলা আছে আৰু সেইবোৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে বুলিও তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে ঢাকাত উচ্চ আয়োগৰ উপৰি চট্টগ্ৰাম, খুলনা, ৰাজশাহী আৰু চিলেটত ভাৰতৰ কূটনৈতিক কাৰ্যালয় আছে । অৱশ্যে কূটনীতিবিদ আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলৰ পৰিয়াল কেতিয়া ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিব সেয়া তাৎক্ষণিকভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
জানিব পৰা মতে, দেশখনত উগ্ৰবাদী উপাদানৰ ক্ৰমবৰ্ধমান কাৰ্যকলাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতে বাংলাদেশক ভাৰতীয় কূটনীতিবিদ আৰু বিষয়াসকলৰ বাবে 'পৰিয়ালৰহিত' গন্তব্যস্থান হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । আনহাতে, চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তানো ভাৰতীয় কূটনীতিবিদ আৰু বিষয়াসকলৰ বাবে 'পৰিয়ালৰহিত' গন্তব্যস্থান ।
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠিত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখন ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছতে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটে । আনহাতে, দেশখনত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বিশেষকৈ হিন্দুসকলৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ভাৰতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।